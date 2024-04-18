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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 456 960 осіб (+910 за добу), 7196 танків, 11 637 артсистем, 13 835 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 456 960 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  456960 (+910) осіб,

танків ‒ 7196 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 13835 (+8) од,

артилерійських систем – 11637 (+13) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 760 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5),

крилаті ракети ‒ 2093 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1915 (+5)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ТОС-1А "Солнцепек" в районі Красногорівки. ВIДЕО

Інфографіка втрати ворога

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) знищення (7131)


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Топ коментарі
+17
Минув 3707 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та 910 чумардосів.
Арта 13, броня 11, логістика 31.
Сукупна знищена наземна техніка подолала рубіж 52 000!
Техніка в останні дні просіла, але чмоні збільшились.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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18.04.2024 08:55
+12
Фото знищеного ЗРК С-400 "Тріумф" з'явилося у Джанкої після нічної атаки на місцевий аеродром.

Знімок публікують телеграм-канали.

Також пишуть про десятки поранених та 20 зниклих безвісти російських солдатів, три знищені пускові установки та радари.

Офіційно РФ не підтвердила прибуття до Криму, але в районі Джанкоя дорогу перекрили.
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18.04.2024 08:42
+12
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18.04.2024 09:22
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Техніки меншає, чумардоси збільшуються - все по плану.
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18.04.2024 08:16 Відповісти
Фото знищеного ЗРК С-400 "Тріумф" з'явилося у Джанкої після нічної атаки на місцевий аеродром.

Знімок публікують телеграм-канали.

Також пишуть про десятки поранених та 20 зниклих безвісти російських солдатів, три знищені пускові установки та радари.

Офіційно РФ не підтвердила прибуття до Криму, але в районі Джанкоя дорогу перекрили.
показати весь коментар
18.04.2024 08:42 Відповісти
Чудова новина! Маленька неточність в назві. С-400 "Тріумф" це не ЗРК а ЗРС, зенітна ракетна система. І тут теж криється нюанс, ця система складається з десятків машин, які розкидані по місцевості, тому скорше за все пошкодили окремі елементи системи (пускові установки, РЛС, кабіни керування тощо). А взагалі інфа файна ))
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18.04.2024 09:03 Відповісти
Пускові і РЛС. Стосовно іншого повідомлень не бачив.
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18.04.2024 09:07 Відповісти
Минув 3707 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та 910 чумардосів.
Арта 13, броня 11, логістика 31.
Сукупна знищена наземна техніка подолала рубіж 52 000!
Техніка в останні дні просіла, але чмоні збільшились.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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18.04.2024 08:55 Відповісти
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18.04.2024 08:57 Відповісти
Рил! саме так!
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18.04.2024 09:18 Відповісти
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18.04.2024 09:22 Відповісти
У кюветі.
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18.04.2024 09:11 Відповісти
Щось у звіті не видно результатів надуспішного влучання по аеродрому у Джанкою. Втім, як і попередніх влучаннях по аеродромах.
І НПЗ більше не палають.
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18.04.2024 09:46 Відповісти
Погода погіршилась. Техніка не їде. Мясо іде пішки
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18.04.2024 10:32 Відповісти
шо? вода з Орска дошла до донецка?
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18.04.2024 12:24 Відповісти
Техніки мало.
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18.04.2024 11:06 Відповісти
 
 