Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 456 960 осіб (+910 за добу), 7196 танків, 11 637 артсистем, 13 835 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 456 960 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 456960 (+910) осіб,

танків ‒ 7196 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 13835 (+8) од,

артилерійських систем – 11637 (+13) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 760 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5),

крилаті ракети ‒ 2093 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1915 (+5)

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