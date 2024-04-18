Через зволікання Заходу з допомогою Україна витратила на зброю $4 млрд з держбюджету, - міністр фінансів Марченко
В умовах, коли обіцяних партнерами зброї та снарядів бракувало, уряд України витратив на закупівлю озброєння 4 млрд доларів. Це має негативні наслідки для бюджету.
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив на круглому столі Світового Банку та МВФ, що відбувся у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на початку року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість фінансування, озброєння та боєприпасів.
"4 млрд дол США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - заявив Марченко.
Уряду при цьому, як підкреслив міністр, вдалося зберегти фінансову стабільність.
"Нестача засобів ППО і ПРО - зменшує економічний потенціал країни", - наголосив Марченко.
Він закликав пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.
"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", - підсумував міністр.
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Тим більш, вже при новому МО виявлено аудитом нецільове використання коштів на декілька мільярдів гривень...
І вишинка на торті, виявляється, виконуючий обов'язки МО при вступі на роботу, не складав присягу на вірність українському народу і Україні.
"Найвпливовіше польське видання https://wyborcza.biz/biznes/7,147743,30879901,mafie-tytoniowe-wyszarpuja-miliardowe-straty-w-budzecie-ukrainy.html?disableRedirects=true Gazeta Wyborcza звернуло увагу на загрозливі обсяги ринку тютюнового контрафакту в Україні, що завдає мільярдні збитки вітчизняному державному бюджету.
"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", - розповідає співрозмовник видання з тютюнової галузі.
За даними Gazeta Wyborcza, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року (тоді вона становила 4,7 відсотка ринку). Особливо стрімко вона почала зростати після початку війни."
Джерело:
Оце так новина.
ЗЄвлада була вимушена витратити гроші, співставні з оборутками одного з ефективних менеджерів ОПЗЄ.
Тобто, Захід тепер винен ЗЄрмаку 4 млрд. гривень.
Жесть...
А що наша країна не повинна витрачати власні кошти на зброю?Телемарафон важливіше?
І таких казкових ідіотів тримають на посадах?
Ма-ра-фон!
Ма-ра-фон!