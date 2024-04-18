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Новини Війна
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Через зволікання Заходу з допомогою Україна витратила на зброю $4 млрд з держбюджету, - міністр фінансів Марченко

марченко,сергій

В умовах, коли обіцяних партнерами зброї та снарядів бракувало, уряд України витратив на закупівлю озброєння 4 млрд доларів. Це має негативні наслідки для бюджету.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив на круглому столі Світового Банку та МВФ, що відбувся у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на початку року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість фінансування, озброєння та боєприпасів.

"4 млрд дол США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - заявив Марченко.

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Уряду при цьому, як підкреслив міністр, вдалося зберегти фінансову стабільність.

"Нестача засобів ППО і ПРО - зменшує економічний потенціал країни", - наголосив Марченко.

Він закликав пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.

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"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", - підсумував міністр.

гроші на боєприпаси та зброю

Автор: 

боєприпаси (2261) зброя (7433) допомога (8284) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+26
А так могла би витратити на дороги або Марафон 🤡
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18.04.2024 09:08
+16
Фігасє!!!

Оце так новина.
ЗЄвлада була вимушена витратити гроші, співставні з оборутками одного з ефективних менеджерів ОПЗЄ.

Тобто, Захід тепер винен ЗЄрмаку 4 млрд. гривень.
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18.04.2024 09:11
+14
Какой ужас! Рассчитались за оружие своими деньгами.
Жесть...
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18.04.2024 09:12
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18.04.2024 09:06 Відповісти
А планували стирити. Тепер бідкаються.
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18.04.2024 09:53 Відповісти
Да быстрее бы времена наглости второе счастье, а другими словами ДАЙ МЕНI (гризнуть) канули в лету , как печально-досадное недоразумение.
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18.04.2024 10:16 Відповісти
А так могла би витратити на дороги або Марафон 🤡
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18.04.2024 09:08 Відповісти
Вірити тому що говорять ці чмошніки, себе не поважати, всі країни шукають для нас **********, таж ініціатива чехів, а тут такий зелений цирк, а ми вже купили, потратили, а тим часом на складах чеської фірми півроку лежать куплені для України **********, Львівським арсеналом, і на всі прохання до української влади, в тому числі Зеленського, Умерова, їх забрати, жодної реакції,
Тим більш, вже при новому МО виявлено аудитом нецільове використання коштів на декілька мільярдів гривень...
І вишинка на торті, виявляється, виконуючий обов'язки МО при вступі на роботу, не складав присягу на вірність українському народу і Україні.
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18.04.2024 09:20 Відповісти
Через злочинну діяльність влади України бюджет втрачає набагато більше.

"Найвпливовіше польське видання https://wyborcza.biz/biznes/7,147743,30879901,mafie-tytoniowe-wyszarpuja-miliardowe-straty-w-budzecie-ukrainy.html?disableRedirects=true Gazeta Wyborcza звернуло увагу на загрозливі обсяги ринку тютюнового контрафакту в Україні, що завдає мільярдні збитки вітчизняному державному бюджету.

"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", - розповідає співрозмовник видання з тютюнової галузі.

За даними Gazeta Wyborcza, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року (тоді вона становила 4,7 відсотка ринку). Особливо стрімко вона почала зростати після початку війни."

Джерело:
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18.04.2024 09:09 Відповісти
а ви на що збиралися витратити? витрачайте 40 млрд ЗВР, бо скоро кацапи розберуть наше золото на суверіни!!!
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18.04.2024 09:09 Відповісти
купівля зброї негативна для бюджета , а марафони і музеї позитивно ? може для ваших кишень ?
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18.04.2024 09:10 Відповісти
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18.04.2024 09:10 Відповісти
Меньше надо тратить на всякую лабуду
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18.04.2024 09:10 Відповісти
Фігасє!!!

Оце так новина.
ЗЄвлада була вимушена витратити гроші, співставні з оборутками одного з ефективних менеджерів ОПЗЄ.

Тобто, Захід тепер винен ЗЄрмаку 4 млрд. гривень.
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18.04.2024 09:11 Відповісти
Какой ужас! Рассчитались за оружие своими деньгами.
Жесть...
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18.04.2024 09:12 Відповісти
Та вроде , то закидон амерам на их деньги(4млрд), мол, давай истчо... Я не понимаю, неужели дыбиляко не понимает, шо ему никто и ничего не должен... млять, правильную погремуху он себе придумал, мол ЯНЕЛОХ.
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Захід тепер повинен терміново повернути борг в 4$мільярди + заплатити пеня.
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18.04.2024 10:21 Відповісти
А шо, під час війни бюджетні гроші треба витрачати на шось інше окрім зброї та соціалки? На Вову з жОПой 18,8 мільярдів витрачаєте з бюджету і це вважається правильнім?
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18.04.2024 09:15 Відповісти
Який же хороший уряд, бо виділив кошти на зброю! А міг же просто їх розкрасти!
А що наша країна не повинна витрачати власні кошти на зброю?Телемарафон важливіше?
І таких казкових ідіотів тримають на посадах?
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18.04.2024 09:16 Відповісти
..не відчуваю гордості за патріотів ...в уряді !)))...
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Обурюються! Бо могли оті гроші розпіляти. А так довелося потратити на необхідне для ЗСУ,хоча урвати щось звідти таки змогли.
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18.04.2024 09:16 Відповісти
Ще варто перевірити, чи були вони потрачені, і чи купляли вони щось взагалі.....
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18.04.2024 09:24 Відповісти
Ось до чого довело безкарність і безвідповідальність влади.Усі роки незалежності розкрадали державу,а тепер ,хтось їм гроші чи зброю недає.Нічлго в цій країні не міняється,як крали так і крадуть.
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18.04.2024 09:24 Відповісти
Ма-ра-фон!
Ма-ра-фон!
Ма-ра-фон!
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18.04.2024 09:54 Відповісти
Нахабство рівня "господь". Захід частково сам винен, що дозволяє цим зеленим уйобкам так себе вести і при цьому 3,14здити бюджетні гроші космічними об'ємами. Послали б накуй цю зелену мразоту і війна б скінчилась дуже швидко.
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18.04.2024 10:05 Відповісти
Не давайте цьому зеленому шапіто грошей: і гроші вкрадуть і війну все одно програють.
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18.04.2024 10:15 Відповісти
Країна непуганих ідіотів....
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18.04.2024 10:18 Відповісти
В другой ситуации я бы вам показал, где раки зимуют, да самоуспокаиваюсь. На каазлабаде и того похлеще, мол, знают же бестии, шо бастуют, но на коленях.
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18.04.2024 10:23 Відповісти
Та так..а в Америці негри недоїдають )))
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18.04.2024 10:34 Відповісти
Также козел упрекает и амеро-англофранцузов, шо так дружно помогли отбить иранскую атаку, типо , могли бы так и с Украиной учинить. Объясните дыбилу, шо со времен создания Израиля, уже пятый долгосрочный договор с амерами заключен, в отличии от Украины Израиль вооружался все это время, даже ядеркой обзавелись. Амеры "помогли" Израилю, дык амеры, + ко всему, защищали свои военные базы. ЗЫ... Ну понятно, я должен уважать наивысший пост(должность) страны, но меня гложет вопрос, типо, кто должен поумнеть(и поумнеет ли) наездник трона, чи плебс (электоральный) ???????
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18.04.2024 10:33 Відповісти
4 миллиарда недоукрадено ! Кошмар ! Судьи , прокуроры , депутаты недоедают . Надо скинуться на них , организовать сбор пожертвований .
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18.04.2024 10:41 Відповісти
та ну воно вже давно розпиляно через прокладки, вони нічого не втратили)) просто менше зброї....
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18.04.2024 13:45 Відповісти
наймерЗЕнніше, що "мудрий нарід какієразніци" залюбки ковтають цю ОПешну локшину і свято вірить, що то не зе-лідОр зі своєю єрмачньой винен в тому, що роззброював та не готував країну до війни, а що тіпа то всьо "нєхароший Запад" нам не дає то гроші то зброю, хоча країна насправді і зараз в частині економіки та зброї виживає виключно на західних грошах, бо власні гроші або розкрадені "ефективними менеджерами" реЗЕдента, або тратяться настільки неефективно та бездумно, що фактично є диверсією проти держави під час війни.
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18.04.2024 10:49 Відповісти
ну, звісно - спочатку ти у спокійній ситуації кажеш, що в тебе на військо грошей немає, бо все має йти в асфальт, а коли приходить велика біда (не одна!!), то в тебе вже майже жодних грошей немає... ну, це ціна стратегічного мислення, тобто його відсутности... "мнє нєкагада думать на будущєє, многа работи сійчас" - так це прогундосив найвеличніший непотріб **********, я не помилився?
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18.04.2024 11:03 Відповісти
Щось Зелені клоуни активізувались на тематиці зброї - вкрай не хочуть мабуть що вона потрапила до ЗСУ.
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18.04.2024 11:47 Відповісти
Бл , якщо зараз взяти той бюджет і вибрати 10 найтупіших видатків які не те що під час війни, а й мирний час і нах не потрібні - то ті нещасні 4 млрд можна знайти за пару хвилин. Ви просто мерзотники вже геть ******, розкрадаючи все що тільки можна.
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18.04.2024 11:56 Відповісти
Недоцільно, хай живе марафон
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18.04.2024 12:15 Відповісти
Тобто по 10к з моєі кишені донатів на доони ти падла зарахував як бюджетні кошти???
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18.04.2024 12:30 Відповісти
Та ви і так мали витрачати багато на зброю, а не на бруківку, ідіоти... Он Чмут каже що виробники не до вантажені, то куди ви грощі поділи?...
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18.04.2024 12:49 Відповісти
Передайте Марченко. " Я(США) Вам нічєго нє должєн".
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18.04.2024 13:32 Відповісти
 
 