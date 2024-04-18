Через зволікання Заходу з допомогою Україна витратила на зброю $4 млрд з держбюджету, - міністр фінансів Марченко

В умовах, коли обіцяних партнерами зброї та снарядів бракувало, уряд України витратив на закупівлю озброєння 4 млрд доларів. Це має негативні наслідки для бюджету.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив на круглому столі Світового Банку та МВФ, що відбувся у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на початку року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість фінансування, озброєння та боєприпасів.

"4 млрд дол США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - заявив Марченко.

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Уряду при цьому, як підкреслив міністр, вдалося зберегти фінансову стабільність.

"Нестача засобів ППО і ПРО - зменшує економічний потенціал країни", - наголосив Марченко.

Він закликав пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.

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"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", - підсумував міністр.