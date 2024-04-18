Постачання зброї та засобів ППО в Україну - це питання не місяців, а днів і тижнів, - Мішель

За підсумками першого дня роботи європейського саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Доставка такої допомоги для України - це не питання місяців, це питання днів та тижнів. Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Можу вас запевнити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес. У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал. Але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту", - зазначив президент Євроради.

Він зауважив, що під час зустрічі лідери країн ЄС знову виявили єдність, зокрема, у підтримці України.

"Два пункти є надзвичайно важливими. Перший: нам не потрібно так багато слів, оскільки вони (українці) потребують більше військового обладнання. Ми мали дуже добру дискусію з цього приводу. Ми зрозуміли, що країни-члени, особливо ті, які мають відповідні спроможності та потужності, - для них важливо надати Україні більше протиповітряних систем, більше боєприпасів", - сказав Мішель.

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Другим важливим висновком після дискусії по Україні, на його переконання, є підтримка української "формули миру", особливо напередодні мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії у червні поточного року.

"Ця зустріч є дуже важливою, щоб залучити міжнародне співтовариство, з усіма країнами по усьому світу, особливо - з Глобального півдня, з метою скоординувати погляду, за участі ЄС у цій зустрічі у Швейцарії. Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо наявні виклики та усвідомлюємо, що у рас є відповідальність за дії. Хочу також підкреслити, що Володимир Зеленський просив нас зробити все можливе, щоб спробувати переконати Сполучені Штати надати більше підтримки, включаючи фінансову допомогу, на яку очікує Україна", - додав Мішель.