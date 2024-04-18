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Віцеканцлер Габек прибув із візитом до Києва: Обговорить енергетику, допомогу та зміцнення української економіки

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Віцеканцлер - міністр економіки ФРН Роберт Габек прибув із візитом до Києва. Його супроводжуватиме бізнес-делегація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, екстрена допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною, пише видання.

Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.

Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу.

"Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також виборює цінності, які об'єднують і визначають Європу", - сказав він.

У Києві Габек планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем'єром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. Потім Габек вирушить до Молдови.

Читайте: Німеччина може більше робити для військової підтримки України, - віцеканцлер Габек

Автор: 

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Чули таке? Зустрінеться з Зеленським, розсмішили
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18.04.2024 09:36 Відповісти
 
 