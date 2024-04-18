У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію: загинуло 18 осіб, поранено - 78
Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову 17 квітня загинуло 18 осіб та 78 постраждало.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб", - йдеться у повідомленні.
Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені, додав він.
18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.
Ракетний удар по Чернігову 17 квітня
Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".
Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".
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