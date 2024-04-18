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У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію: загинуло 18 осіб, поранено - 78

чернігів

Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову 17 квітня загинуло 18 осіб та 78 постраждало.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога.  На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб", - йдеться у повідомленні.

Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені, додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Чернігову: загинуло 18 людей, аварійно-рятувальні роботи тривають. ФОТОрепортаж

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Читайте також: Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) Чернігів (786) жертви (1777) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+15
Горе і біда спіткала нашу Україну. Вічна пам'ять загиблим. Виздоровлення пораненим.
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18.04.2024 09:48
+7
*****.. як же я ненавиджу проклятих підарів лапотних!!!
Царства Небесного всім загиблим від рашистів Українцям!!
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18.04.2024 10:49
+5
І надалі молись на прокремлівську владу Зеленського, свічку на Пасху можеш поставити за його здоров'є.
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18.04.2024 11:26
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Горе і біда спіткала нашу Україну. Вічна пам'ять загиблим. Виздоровлення пораненим.
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18.04.2024 09:48 Відповісти
Пекельні борошна. Палишся рашобот
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18.04.2024 10:16 Відповісти
серед поранених 3 дітей. Також військові?
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18.04.2024 10:47 Відповісти
можна було й не відповідати.
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18.04.2024 11:43 Відповісти
*****.. як же я ненавиджу проклятих підарів лапотних!!!
Царства Небесного всім загиблим від рашистів Українцям!!
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18.04.2024 10:49 Відповісти
R.I.P.
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18.04.2024 10:50 Відповісти
Цікавий факт - можливо хтось дав коридор цим кацапським ракетам
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18.04.2024 10:57 Відповісти
І надалі молись на прокремлівську владу Зеленського, свічку на Пасху можеш поставити за його здоров'є.
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18.04.2024 11:26 Відповісти
Так зеленський же жид, у них не Пасха а песах.
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18.04.2024 19:25 Відповісти
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18.04.2024 23:18 Відповісти
 
 