У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію: загинуло 18 осіб, поранено - 78

Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову 17 квітня загинуло 18 осіб та 78 постраждало.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб", - йдеться у повідомленні.

Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені, додав він.

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18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

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