Кораблі РФ наразі відсутні в акваторії Чорного та Азовського морів. Ворог посилив авіаційне патрулювання, - ВМС ЗСУ

Наразі ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною, в акваторії зараз фактично відсутні бойові одиниці флоту РФ.

Про це розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається стабільною. Ми бачимо, що в акваторії морів фактично зараз відсутні бойові одиниці нашого противника. Вони перебувають у пункті базування. Можна сказати, що в принципі ворог досі знаходиться в пошуку рішень щодо того, як цю ситуацію змінити. Деякі заходи вони проводять, такі як посилення авіаційного патрулювання. Тобто повітряну складову збільшили. Але можна сказати, що в принципі ситуація залишається фактично в тому самому стані, як і протягом останнього місяця. Тобто здебільшого виходи в море вони не здійснюють", - пояснив Плетенчук.

Однією з причин речник ВМС назвав те, що, окрім знищених бойових одиниць, є і ті, що неодноразово пошкоджувалися. І більшість з них досі знаходяться на ремонті.

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"Відновлення залежить від того, наскільки новим був корабель. Найскладніше з тими, які були зроблені ще за часів радянського союзу. Тому що такі країни, як Польща, не продають комплектуючі", - пояснив Плетенчук.

"Із шести носіїв два залишаються поза межами. Один знищено - це "Ростов-на-Дону", три залишаються в строю. Це носії крилатих ракет типу "Калібр", де в кожного може бути до чотирьох (ракет, - ред.). І ще одна одиниця - це "Алроса", "Палтус", попередній проєкт. Він не є носієм крилатих ракет, проте є важливим, тому що в північній частині Чорного моря для них операційна зона закрита через малу глибину", - додав речник ВМС ЗСУ.

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