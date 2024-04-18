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Новини
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Польські протестувальники можуть знову заблокувати пункти пропуску "Краковець" та "Шегині", - Держприкордонслужба

блокада,кордон,польща

Станом на ранок 18 квітня польські протестувальники блокують два напрямки - "Ягодин" і "Рава-Руська". Проте можуть заблокувати ще два КПП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На жаль, вчора отримали від польських прикордонників попередню інформацію про те, що сьогодні близько 9 години польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху у напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині". По "Краківцю" ці дії можуть тривати десь два дні, а у напрямку пункту пропуску "Шегині" протягом сьогоднішнього дня до завтра до 9:00 ранку", - сказав він.

Залишаються заблокованими пункти пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська". Через ці два пункти пропуску фактично блокується можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу. Така ситуація спостерігається вже певний час.

"По "Ягодину" і "Рава-Руській", якщо говорити напрямок в'їзду в Україну, то пропускається певна кількість вантажівок, але менше у напрямку "Ягодина", хоч це найбільший інфраструктурний напрямок. За минулу добу тут перетнуло 70 вантажівок в бік України. Мають місце й черги. По цих напрямках це десь 570 вантажівок сукупно очікують на можливість проїзду в бік України", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

Зберігаються черги і на інших напрямках, які були раніше розблоковані. Зокрема, у напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині" у чергах стоять близько 800 та 600 вантажівок відповідно.

"Хоч рух тут досить інтенсивний, але через те, що блокуються певні пункти пропуску, то водії і перевізники обирають для себе більш інтенсивно ці напрямки", - додав Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) блокування (644)


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Криваві грошики Х..ла не пахнуть,сусіди?
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18.04.2024 10:06 Відповісти
Ну звісно. Переказ від кацапів затримався -розблокували,гроші прийшли-заблокували. Фермери всраті.
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18.04.2024 10:08 Відповісти
А все почалося з того, як бариги з України почали зкидати задешево хліб у Польщі. Які бариги? Великі латифундисти, володарі сотень гектарів землі.
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18.04.2024 10:10 Відповісти
Польськє рольнікє надоєло карміть нахлебнікафф із гєйросоюза с іхнім зельоним сілськогосподарством! Паєтаму кардон заблокіровать с Украйной, а путенха папарасіть навєсті окончатєльний парядак са всємі! Ура, тавагісчі!
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18.04.2024 10:12 Відповісти
если будет адекватная ответа и полный запрет вонючих поляцких продуктов, тогда поляки быстро уберут своих титушек от границы.
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18.04.2024 11:41 Відповісти
 
 