Священника УПЦ МП, який закликав зупинити "громадянську війну" та ухилятися від мобілізації, судитимуть на Закарпатті

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян та розпалював релігійну й міжнаціональну ворожнечу. Йому загрожує до 5 років ув’язненя.

Про це повідомила поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Повномасштабне вторгнення рф в Україну підозрюваний називав "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації. На власній сторінці Facebook священнослужитель поширював дописи, якими підбурював вірян уникати мобілізації та налаштовував їх проти вірників інших конфесій", - йдеться у повідомленні.

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Вдома у священника провели обшук, вилучили мобільні телефони та планшет з доказами антиукраїнської діяльності.

Злочинний мотив його дописів підтвердила лінгвістична експертиза.

Клірика підозрюють в порушенні рівноправності громадян та виправдовуванні агресії РФ. За цими статтями йому загрожує до 5 років ув’язнення.

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Вже під час розслідування поліцейські встановили, що священник незаконно зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. Слідство у цій справі за статтею про самовільне зайняття та самовільне будівництво ще триває.