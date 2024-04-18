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Священника УПЦ МП, який закликав зупинити "громадянську війну" та ухилятися від мобілізації, судитимуть на Закарпатті

упц,священник

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян та розпалював релігійну й міжнаціональну ворожнечу. Йому загрожує до 5 років ув’язненя.

Про це повідомила поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Повномасштабне вторгнення рф в Україну підозрюваний називав "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації. На власній сторінці Facebook священнослужитель поширював дописи, якими підбурював вірян уникати мобілізації та налаштовував їх проти вірників інших конфесій", - йдеться у повідомленні.

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Вдома у священника провели обшук, вилучили мобільні телефони та планшет з доказами антиукраїнської діяльності.

Злочинний мотив його дописів підтвердила лінгвістична експертиза.

Клірика підозрюють в порушенні рівноправності громадян та виправдовуванні агресії РФ. За цими статтями йому загрожує до 5 років ув’язнення.

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Вже під час розслідування поліцейські встановили, що священник незаконно зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. Слідство у цій справі за статтею про самовільне зайняття та самовільне будівництво ще триває.

Автор: 

Нацполіція (15129) суд (11648) УПЦ МП (1205) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+5
Справа не в тому,що це виток пропаганди(це зрозуміло).А саме в тому,яку пропаганду вони сповідують.
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18.04.2024 10:29
+4
Власне, це все що нам потрібно знати про церкву. Про будь-яку церкву. Типовий "відділ пропаганди".
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18.04.2024 10:23
+1
А хто прикривав попа-фсбшника коли той захватив землю, та будував храм?
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18.04.2024 10:47
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Власне, це все що нам потрібно знати про церкву. Про будь-яку церкву. Типовий "відділ пропаганди".
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18.04.2024 10:23 Відповісти
Справа не в тому,що це виток пропаганди(це зрозуміло).А саме в тому,яку пропаганду вони сповідують.
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18.04.2024 10:29 Відповісти
Я вважаю, вони взагалі не повинні втручатися в "мирські справи", як вони самі це називають.
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18.04.2024 11:03 Відповісти
тобто пропаганда добрих намірів і дій тобі не потрібна? телик хай залишається з його ідіотськими програмами, мережі павутини хай залишаються, але церква хай не втручається у мирське життя. кийко краще знає - як все правильно робити. по коменту вже видно
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18.04.2024 11:10 Відповісти
А білик окрім релігійної пропаганди ще й дивиться "телик"? А релігія йому це не забороняє?
Так! Церква не повинна вказувати як мені жити.
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18.04.2024 11:23 Відповісти
тобі взагалі ніхто не повинен вказувати як жити. ні суспільство, ні закони країни. таке враження, що спілкуюся з школярем початкових класів, що так і остався на цьому рівні ще з часів совкової пропаганди.
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18.04.2024 12:35 Відповісти
Тупиш, білик? Я написав, що не сприйматиму ніяких повчань від попів. А ти сюди приплів про суспільство та закони країни. Навіщо? Цьому тебе навчила "пропаганда добрих намірів і дій" у виконанні церкви? Перекрутити, спотворити слова опонента і потім звинуватити його у власній брехні? Прощавай, "школяр". Твій рівень зрозумілий.
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18.04.2024 12:58 Відповісти
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18.04.2024 13:37 Відповісти
А хто прикривав попа-фсбшника коли той захватив землю, та будував храм?
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18.04.2024 10:47 Відповісти
хто прикривав? шуфричі, новінські та інші їх шістки на місцях. ті ж мєнти завжди поважали силу - пуйла в першу чергу, бо він весь світ може нагнути, у нього он супер ракети з непередбачуваною тректорією. Всі оті регіонали та інші промосковські у тісній звязці зі мпц. януовоча прямо "окормлював" монах донецький обіцяючи йому сприяння свише. І справді - живий падло.
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18.04.2024 11:14 Відповісти
Питання було риторичне, я про те, чи поніс хтось з прикривачів цього попа покарання?
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18.04.2024 11:45 Відповісти
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Які нахєр 5 років? Пожиттєве! Падло, педофіл куєв!
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18.04.2024 11:38 Відповісти
 
 