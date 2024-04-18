Священника УПЦ МП, який закликав зупинити "громадянську війну" та ухилятися від мобілізації, судитимуть на Закарпатті
Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян та розпалював релігійну й міжнаціональну ворожнечу. Йому загрожує до 5 років ув’язненя.
Про це повідомила поліція Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Повномасштабне вторгнення рф в Україну підозрюваний називав "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації. На власній сторінці Facebook священнослужитель поширював дописи, якими підбурював вірян уникати мобілізації та налаштовував їх проти вірників інших конфесій", - йдеться у повідомленні.
Вдома у священника провели обшук, вилучили мобільні телефони та планшет з доказами антиукраїнської діяльності.
Злочинний мотив його дописів підтвердила лінгвістична експертиза.
Клірика підозрюють в порушенні рівноправності громадян та виправдовуванні агресії РФ. За цими статтями йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Вже під час розслідування поліцейські встановили, що священник незаконно зайняв земельну ділянку, на якій збудовано храм. Слідство у цій справі за статтею про самовільне зайняття та самовільне будівництво ще триває.
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