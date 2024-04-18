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Новини Війна
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У Дніпрі пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

вибух

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Глава облради Лукашук закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

Близько 10:53 у місті знову пролунав вибух.

Читайте: Наводив ворожі ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО

Автор: 

вибух (4433) Дніпро (3248)


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Скоро московити будуть балістикою по окремих солдатах в окопах стріляти.
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18.04.2024 10:44 Відповісти
Та вже не один.
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18.04.2024 11:06 Відповісти
 
 