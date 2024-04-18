У Дніпрі пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Глава облради Лукашук закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.
Близько 10:53 у місті знову пролунав вибух.
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krot_lub
показати весь коментар18.04.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 1
Vlad Lancev
показати весь коментар18.04.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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