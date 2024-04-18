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Туск про зустріч європейських лідерів: Якби всі слова стали снарядами - було б чудово

туск

Очільник польського уряду Дональд Туск іронічно прокоментував зустріч Євроради, на якій обговорювали спільну безпеку та підтримку України.

Свій коментар він залишив у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби усі слова, сказані за останні два роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було перетворити на снаряди та пускові установки, то Європа вже була би найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем", - написав Туск.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на саміті 17 квітня країни-члени ЄС домовилися посилити українську протиповітряну оборону, а також прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами й ракетами.

Також читайте: Країни ЄС мають робити більше для забезпечення України системами ППО, - Шольц

Крім того, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні.

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допомога (8284) Туск (513) Євросоюз (13310)


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Це він точно сказав!!!
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18.04.2024 10:38 Відповісти
Дякуємо Польщі за допомогу Україні!!
А московське лайно, у країнах ЄС та НАТО, треби прикопувати біля скотоМогильників, бо гадять, таким смердючим у соЦмережах ….
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18.04.2024 10:42 Відповісти
Блокування кордону - це така допомога воюючій країні?
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18.04.2024 13:28 Відповісти
Вже б словами спопелили рашку
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18.04.2024 10:57 Відповісти
Якщо в Європі серйозно не візьмуться за розум,і не почнуть підтримувати Україну по справжньому,і інвестувати в свою оборону мінімум 4% від ВВП,то незабаром зіткнуться з необхідністю витрачати,або і втрачати по 40% ВВП.Хоча на разі,ВВП України це 1% ВВП Євросоюзу,і вони легко могли б нас взяти просто на повне фінансування,чого ми на щастя поки що не потребуємо.Але тепла ванна парасольки НАТО, не дає прокинутись від спокійного солодкого сну.Це в нас крижаний вітер реальності дме вже більше десяти років,і то купа людей спить.....
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18.04.2024 11:08 Відповісти
Якщо коротко:
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18.04.2024 11:19 Відповісти
Як би туск перестав бути **********,було б ще чудовіше
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18.04.2024 11:26 Відповісти
У туска і дуди схоже є план піздєжа для змі. Бо останній місяць ми бачимо тільки порожні балачки про допомогу Україні і все. Для початку кордон могли б розблокувати
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18.04.2024 13:31 Відповісти
Он, як зашумувало московське лайно по мережі!!
Гадити, Україні та Польщі в їх стосунках, та сидіти збоку за гроші ФСБ…
Пильнуймо ІнформГігієну, від отих гадячих під себе, політОЛУХІВ зкацаплених!! Слава Україні! Смерть гнидам зкацапленим, щоб не гадили Україні
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18.04.2024 14:00 Відповісти
 
 