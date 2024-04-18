Туск про зустріч європейських лідерів: Якби всі слова стали снарядами - було б чудово
Очільник польського уряду Дональд Туск іронічно прокоментував зустріч Євроради, на якій обговорювали спільну безпеку та підтримку України.
Свій коментар він залишив у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби усі слова, сказані за останні два роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було перетворити на снаряди та пускові установки, то Європа вже була би найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем", - написав Туск.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, на саміті 17 квітня країни-члени ЄС домовилися посилити українську протиповітряну оборону, а також прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами й ракетами.
Крім того, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні.
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А московське лайно, у країнах ЄС та НАТО, треби прикопувати біля скотоМогильників, бо гадять, таким смердючим у соЦмережах ….
Гадити, Україні та Польщі в їх стосунках, та сидіти збоку за гроші ФСБ…
Пильнуймо ІнформГігієну, від отих гадячих під себе, політОЛУХІВ зкацаплених!! Слава Україні! Смерть гнидам зкацапленим, щоб не гадили Україні