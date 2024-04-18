РФ знищила майже всю нашу теплову енергетику. Не виключені атаки на українські АЕС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що ворог може атакувати інфраструктуру українських АЕС. Україні потрібно надати сучасні засоби протиповітряної оборони.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності надання Україні сучасник засобів ППО.

"Це може зупинити тільки ППО - конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", - додав президент.

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