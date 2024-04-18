РФ знищила майже всю нашу теплову енергетику. Не виключені атаки на українські АЕС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не виключає, що ворог може атакувати інфраструктуру українських АЕС. Україні потрібно надати сучасні засоби протиповітряної оборони.
Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив на необхідності надання Україні сучасник засобів ППО.
"Це може зупинити тільки ППО - конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", - додав президент.
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Любі дії нацбанк з ЗВР, за межами резерву для підтримки валюти має узгоджувати з мвф... а у випадку з американськими облігаціями, яких там половина то і з американцями
Травень відзвітує, за криваві здобутки, отого недочерчиля з приблуд95…
Щоб ти здох разом з усім оточенням і близькими, за те, що сотні тисяч загинули через твої "дороги і шашлики".
Задонатьте те що вкрали та купіть і подаруйте Україні оті ПЕТРІОТ...!!!
Чи то "другоє"..??!!!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28228 Волонтерка. Зе против Сунь-цзы.
Зе - величайший лидер современности.
Сунь-цзы - китайский стратег и
мыслитель, живший в VI веке до н. э.
Автор знаменитого трактата о
военной стратегии «Искусство войны».
Давайте вспомним 2022 год. Год, когда Запад сдал Украину.
Именно так, сдал. До 16.02.2022 все посольства западных стран были закрыты, а персонал посольств покинул Украину.
С 22 февраля на всех информационных площадках Запада шли дискуссии не о том, кто победит, а о сроках падения Украины. И 99% жителей Запада были уверены, что Украина будет взята под контроль и капитулирует за 2-3 недели.
И только когда московские войска были отброшены от Киева, Чернигова, Сум, и были освобождены эти области, изумление Запада сначала переросло в доверие, а потом и в помощь.
Напомню, что первую серьезную военную помощь летального характера - гаубицы и Хаймарсы - Украина получила только в июне 2022 года.
Освобождение Харьковской области летом, а затем и Херсона осенью 2022 года только укрепили веру и украинцев, и Запада в возможность изгнания московитов с нашей земли.
Но с самого начала вторжения наркотик телемарафона подавлял волю украинцев сражаться за свою землю. Две-три недели, выход на границы 1991 года, кофе в Крыму - создавали иллюзию скорого конца войны, что добровольцы, в основном порохоботы, сами справятся.
А потом пришел гегемон и начало все идти прахом - и помощь Запада, и военные успехи Украины. Это я о создании Ставки Верховного говнокомандующего презедента Зеленского.
Как только Зе, Йермак и другие слуги начали влазить в дела управления ВСУ, начались проблемы. До создания ставки Йермак много раз пытался сунуть рыло в дела Генштаба. Но неконфликтный генерал Залужный фотографировался с Йермаком в пустой комнате, улыбался, жал набор костей йермаковского копыта и на этом все, дальше не пускал.
За этим последовал 2023 год, явно не такой успешный для Украины. Я считаю, что именно дилетантское и непрофессиональное вмешательство ставки Зе в работу ВСУ стало причиной неуспеха нашей армии на поле боя.
Неудачи ВСУ и провал победных реляций телемарафона вызвали крайнее недовольство и обиду говнокомандующего на высшее военное руководство, что немыслимо глупо и опасно в состоянии войны с сильным врагом. Особенное раздражение и ярость вызвали статьи и эссе генерала Залужного в западной прессе. И как результат - полная смена высшего командного состава ВСУ.
Как соотносятся реальные решения гениального государя Зе с постулатами Искусства войны философа Сунь-цзы?
Сунь-цзы, Искусство войны, глава 3, пункт 4:
Побеждают в пяти случаях:
- если знают в каких обстоятельствах можно вести войну, а в каких нет;
- если знают, когда можно победить малой, а когда большой численностью;
- если у старших и младших совпадают мысли и желания;
- если сам подготовился, а врага застал врасплох;
- если у Главнокомандующего (Залужный) есть талант, а государь (Зе) ему не мешает.
Эти пять обстоятельств - путь к победе.
Главнокомандующий (Залужный) - опора страны. Когда опора крепкая, государство процветает, когда опора хлипкая - слабеет. Государь (Зе) может совершить три поступка, которые навредят войску:
- когда он (Зе) не знает, что нельзя выступать, но приказывает выступить или не знает, что нельзя отступать, но приказывает отступить - это называется сдерживать армию;
- когда он (Зе) не знает основ управления армией и армейских законов - это приводит к растерянности и смятению;
- когда он (Зе) не знает основ ведения боя и задач армии, и это рождает у командиров сомнения.
Как видим, наш говнокомандующий сделал именно то, что категорически нельзя было делать. Впрочем, как обычно, на всем протяжении правления этого персонажа.
Доблесть солдата - исполнять приказы. А доблесть генерала - спорить с высшим руководством и доказывать свою точку зрения. За это и сняли.
Если по всем расчетам выходит, что ты должен победить, но государь (Зе) запрещает давать бой, непременно давай бой; если по всем расчетам выходит, что ты не можешь победить, но государь (Зе) хочет дать бой, ни в коем случае не давай! Сказано: главнокомандующий, который, наступая, не ищет славы, а отступая, не боится кары, который думает только о благе народа, сохранности армии и выгоде государя, - настоящая драгоценность для своей страны.
Сунь Цзы, Искусство войны, глава 8, пункт 1:
Есть дороги, по которым нельзя пройти; есть армии, которые нельзя атаковать; есть города, которые нельзя захватить; есть земли, за которые нельзя сражаться; есть приказы государя (Зе), которые нельзя исполнять.
Наш опыт показывает, что действия суперстратега Зе в реальной самой страшной войне 21 века никак не совпадают с постулатами искусства войны Сунь-цзы. Но не мне судить Зе, ведь его избрал мудрый украинский нарид себе в говнокомандующие. Пусть те, кто его избрал, и судят. Если это стадо вообще способно на анализ своих действий на предмет ошибки. Я пока не замечаю аномального поведения стада, все в пределах нормы. Паржать, пажрать и умереть от лап асвабадителя - главные цели в жизни.
Каковы будут результаты работы нового командования ВСУ и главнокомандующего генерала Сырского, мы увидим уже в этом году. Но то, что генерала Сырского вдохновляет сам верховный Зе, а не Украина, меня не радует.
А пока верховный Зе пытается мелко шантажировать Запад - каждую неделю раздает интервью западным медиа, где плаксиво гундосит, что если США не дадут нам помощь, то Украина проиграет.
Что интересно, телемарафон ничего о будущем проигрыше не говорит, там все норм, ситуация сложная, но контролируемая, помощь обязательно поступит, миллионы дронов вот-вот и границы 91 года.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
В комментариях постоянно вижу один и тот же вопрос - а что же делать? Как изменить ситуацию, которая ухудшается?
Да все просто. Иди воевать. Не можешь по возрасту или по здоровью - помогай воюющей армии. Деньгами, делом, словом.
Купи себе оружие и научись им пользоваться. Тем самым ты перестанешь быть жертвой. И даже если ситуация будет разворачиваться по самому плохому сценарию, и твой населенный пункт захватят московиты, то хоть умрешь достойно, с оружием в руках, прихватив с собой орка, или полицая нашего. Как показывает практика, подавляющее большинство полицаев переходит на стороны врага. А иначе все равно московиты забреют тебя в москали и погонят освобождать кого-то. Или просто убьют ради удовольствия.
Боишься брать в руки оружие, пацифист - изучи парамедицину и иди помогай в госпиталях, даже наездами.
А если ты совсем избиратель Зе, и остаешься верным своему выбору, тогда иди за руzzким кораблем.
А виноваты во всем, конечно же, Порох, Байден, Шольц, и далее по списку. И порохоботы, потому что плохо воюют.
https://dl-news.defence-line.org/?p=28228
При всій величезній повазі до автора. Але.
"Давайте вспомним 2022 год. Год, когда Запад сдал Украину.
Именно так, сдал. До 16.02.2022 все посольства западных стран были закрыты, а персонал посольств покинул Украину."
Як би ви пів року попереджали сусіда що хата згорить(спалять), а він посилав вас на 3 літери, та говорив не мішати смажити шашлики, то що б ви подумали? Що треба самостійно напрягтися і врятувати йому хату?
Звісно що Захід так і подумав -не хочуть битися за свою країну, здадуть її ну за 2-3 дні, максимум.
Афганістан в приклад. Ніяка допомога від США не вплинула на те, що Афганістан хотів жити в середньовіччі. Так навіщо витрачати гроші? Щоб що?
Але той же Захід почав допомагати, попри все що робили зелені, побачив в Україні волю до перемоги, тому продовжує підтримувати. Так, є нажаль політичні проблеми, але тут вже як є. Мабуть наші дипломати повинні приділяти більше уваги. Точніше не більше, а всю увагу.
Якось так, на мою думку…
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вже 7 березня 2022 у Львові на рейках стояли гаубиці Д-20. Мабуть з Прибалтики або з Польщі. бачив на власні очі.
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Да-а… Государь-Членограй!
Наверное впервые в истории!
Такого даже у московитов нет.
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Дякую пане Готельєре!
Завдяки таким, як Ви, Україна і тримається!
https://dl-news.defence-line.org/?p=28228
А ваши висновки, що треба робити наріду- мені подобаються!
Але все одно -- вдячний Вам за розуміння і "вподобайку".
Друге там не лише влада здавала Україну але і захід... нагадаю що саме людина заходу Абромавичус, якого протиснули на посаду Укробронпрома посли G7 повністю зруйнував його так званою реструктурізацією в 19-20 роках...
і саме так звані посли G7 це ініціювали, тиснувши на Україну щоб зменшити витрати з бюджету скоротивши багато програм розробок...
Так само подивимся на озброєння яке завозили до нас у рамках підготовки до війни, це не було якесь наступальне озброєння чи ППО... це була зброя для партизанки... ок якщо штати бачили що Зе хоче здати то логічно взагалі не давати зброю ті ж стінгери, джавеліни і т.д.
Ще нагадаю як поляки хотіли передати нам Міг29 в перші дні війни але Байден не просто заборонив а літаки перегнали до Німеччини щоб їх навіть таємно не передали...
вони конкретно хотіли тут зробити другий Афган для раші щоб вони застрягли у нас на роки та не загрожували їм а в той час купляти дешево ресурси та заробляти міліарди... а не щоб ми відбились або перемогли орків і вони дальше підтримують цю стратегію