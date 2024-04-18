Колишньому українському музиканту Джанго, який підтримав вторгнення РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Колишньому українському, а нині російському музиканту Олексію Піддубному, відомому як Джанго, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Він є уродженцем України та має російське громадянство.
"Музикант із 2014 року відкрито підтримує політику окупації та анексії російською федерацією території України. За 10 років російської агресії проти нашої країни співак неодноразово відвідував захоплені території Донеччини і Луганщини з концертами на підтримку окупантів.
Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи. У своїх акаунтах він легітимізує так звані "л/днр" і "приєднання" до росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.
Також у вересні 2022 року він взяв участь в пропагандистській акції у Москві, присвяченій проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. У травні 2023 року він похвалився нагородженням "орденом дружби днр", який отримав особисто від голови псевдореспубліки.
Підозрюваному інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).
Йдеться про Олексія Піддубного, відомого як Джанго.
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Наприклад виродки причетні до викрадення дітей- де підозри і подачі на розшук Інтерполу?
А хто посадить ось цих колаборантів, лісокрадів і "ждунів руського мира" в Північних областях України!?
Півень он теж співа. І ніхто його музикантом не кличе.
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ПРО ЯКІ ЩЕ ПОКАРАННЯ МОЖНА ГОВОРИТИ, КОЛИ В ТИЛУ БІЛЯ КИЄВА ТАКЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!https://www.zhitomir.info/news_220632.html
І ЩО, НІ ГУБЕРНАТОР, НІ МЕР МІСТА, НІ В МІНДОВКІЛЛІ, НІ В МІСЦЕВОМУ СБУ ПРО ЙОГО ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО "РУСЬКОГО МИРА" НІХТО НЕ ЗНАВ, ЧИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ВІН ДІЄ НЕ ОДИН!? ЗВИЧАЙНО Є СПІЛЬНИКИ І ТОЧНО ПОСАДОВЦІ!!!
Коротше кажучи - містечковий лабух