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Новини
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Колишньому українському музиканту Джанго, який підтримав вторгнення РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

джанго

Колишньому українському, а нині російському музиканту Олексію Піддубному, відомому як Джанго, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Він є уродженцем України та має російське громадянство.

"Музикант із 2014 року відкрито підтримує політику окупації та анексії російською федерацією території України. За 10 років російської агресії проти нашої країни співак неодноразово відвідував захоплені території Донеччини і Луганщини з концертами на підтримку окупантів.

Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи. У своїх акаунтах він легітимізує так звані "л/днр" і "приєднання" до росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

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Також у вересні 2022 року він взяв участь в пропагандистській акції у Москві, присвяченій проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. У травні 2023 року він похвалився нагородженням "орденом дружби днр", який отримав особисто від голови псевдореспубліки.

Підозрюваному інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Йдеться про Олексія Піддубного, відомого як Джанго.

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Автор: 

артисти (216) підозра (756) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+19
Навіщо покидьку їбло запінили.
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18.04.2024 10:57
+19
а раптом він потім повернеться та буде виступати в 95 кварталі? ото ж йому хлєбало й заблюрили...
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18.04.2024 11:00
+12
Новина з категорії «здогадайся сам»
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18.04.2024 10:58
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Навіщо покидьку їбло запінили.
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18.04.2024 10:57 Відповісти
а раптом він потім повернеться та буде виступати в 95 кварталі? ото ж йому хлєбало й заблюрили...
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18.04.2024 11:00 Відповісти
Хто?
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18.04.2024 10:58 Відповісти
некто джанго
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18.04.2024 11:02 Відповісти
Новина з категорії «здогадайся сам»
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18.04.2024 10:58 Відповісти
Ківа його чекає, у кабздона…
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18.04.2024 10:59 Відповісти
" мойо імя слішком ізвєстно чтоби єго називать "
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18.04.2024 10:59 Відповісти
Шарада?
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18.04.2024 11:00 Відповісти
Займіться справами.
Наприклад виродки причетні до викрадення дітей- де підозри і подачі на розшук Інтерполу?
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18.04.2024 11:02 Відповісти
Дуже інформативно...
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18.04.2024 11:07 Відповісти
Там 140 млн таких. Дебіл з прокутури по кожному персонально будуть справи заводити? Нахєра ця імітація бурхливої діяльності? Ми вже живемо не в країні дурів, тут вже країна ідіотів.
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18.04.2024 11:08 Відповісти
Колаборантів на шибеницю!
А хто посадить ось цих колаборантів, лісокрадів і "ждунів руського мира" в Північних областях України!?
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18.04.2024 11:09 Відповісти
І чому відразу - музикант???
Півень он теж співа. І ніхто його музикантом не кличе.
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18.04.2024 11:10 Відповісти
Прізвище невірно вказане. Правильно - Піддупний.
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18.04.2024 11:15 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_220632.html

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrevlyansky.in.ua%2Fcategory%2Fosnovna-diyalnist%2Fnaukova-diyalnist%2F&h=AT1OE0CQNDO1XZIY85uKAgKqXBgGuRjoOFa-SO1vor_ah0XRFhhwQxFxFIKCZIa98Cy7qlJzvLrV9nmawRcieU6s9BRWynZMneFws8GcOk4YxlZ-S_aeNO9L4h16MrC2r0U8jGAfVkznfX5-_9Et&__tn__=R]-R&c[0]=AT3BBeGk8by6XC9NPeXLxcjN4UTrTXw8DQ9I5j7uMPHtGfMRKilxcRBmLAnCAEu99p2OERHY7wwDvx3OyJTI8UdpIImt8u1w_Keg2Ap3KntlCj776Pdo6_jAsCfCkCeW3AkQ6pgwFpJ_5MBZ_wy6SMsM5OvuKss4fN0mcFMRG0RMc1p9hQcARSUqlqKGIGA9wdXQIA7b9g https://drevlyansky.in.ua/.../osnovna.../naukova-diyalnist/

ПРО ЯКІ ЩЕ ПОКАРАННЯ МОЖНА ГОВОРИТИ, КОЛИ В ТИЛУ БІЛЯ КИЄВА ТАКЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ!!!https://www.zhitomir.info/news_220632.html

І ЩО, НІ ГУБЕРНАТОР, НІ МЕР МІСТА, НІ В МІНДОВКІЛЛІ, НІ В МІСЦЕВОМУ СБУ ПРО ЙОГО ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО "РУСЬКОГО МИРА" НІХТО НЕ ЗНАВ, ЧИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ВІН ДІЄ НЕ ОДИН!? ЗВИЧАЙНО Є СПІЛЬНИКИ І ТОЧНО ПОСАДОВЦІ!!!
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Перефразируем известную фразу "Такой певец не цвет нации, а говно"...(с)
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18.04.2024 11:42 Відповісти
Коли з Повалійші, Лорачки та інших Лободів звання народних та заслужених познімаєте? Бо ці паскуди, за законом, і по сей день повинні отримувати доплати від України (наші податки) за звання!
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18.04.2024 11:45 Відповісти
як тільки почесний стипендіат, що породив Вавубубу, відмовиться від ганебної доплати в Ізраїлі за те, що не мав свого часу грошей на кондоми.
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18.04.2024 15:24 Відповісти
- Хто эта?! - А, это приятель Семен Семенычя Шпака...
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18.04.2024 11:58 Відповісти
Та не страшно. Піде шляхом Лабуди. Розкаже який Зеленский справедливий та розумний, та згадає як Порошенко до тепер возить в бусику рошенки з Ліпецької фабрики в окопи кацапні, і дістане право їздити з концертами по Україні, та співати про харошій братскій народ і плахово Пуйла.
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18.04.2024 12:02 Відповісти
О, то він вже не "відомий поп-рок виконавець", як було написано тут спочатку?
Коротше кажучи - містечковий лабух
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18.04.2024 12:03 Відповісти
Те джанго таке ж українське, як і Булгаков - жодного слова українською, хоча наролились і росли тут.
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18.04.2024 12:04 Відповісти
Накабздону відомо? може з цього покидька бек-вокал вийде?
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18.04.2024 15:10 Відповісти
 
 