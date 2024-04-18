Вночі основний удар росіян був спрямований на Івано-Франківськ, ППО знищила усі ворожі дрони, - Повітряні сили

Основні свої зусилля під час атаки дронів цієї ночі ворог спрямував на Івано-Франківськ, однак наші Сили оборони знищили усі 13 випущених БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Основні свої зусилля цієї ночі ворог направив на Івано-Франківськ", - зазначив він.

Та додав, що наші захисники знищили усі 13 дронів.

"Літальні апарати летіли стандартними маршрутами, виконували у тому числі розвідувальну функцію. Намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай, це важкодоступні ділянки вздовж річок, балок, куди складно дістатися вогневим мобільним групам. У тому числі намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін – півночі, півдня. Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак попри таку тактику нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА", – зазначив Євлаш

Нічна тактика ворога

Цієї ночі ворог застосував нову тактику, щоб ускладнити ураження цілей.

"На межі Дніпропетровської та Полтавської областей дрон зависнув над водою на декілька годин. Тобто на ділянці, до якої нашим Силам оборони важко дістатися, але зрештою наші оборонці його все-таки знищили", - розповів Євлаш.

Він зазначив, що попри все ситуація була повністю контрольована.

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"Ми відслідковуємо ворожі дрони від моменту пусків, від моменту підходження до нашого повітряного простору. Все це відслідковується, контролюється і вживаються всі необхідні заходи для перехоплення цих дронів ще на підходах", - зазначив Євлаш.