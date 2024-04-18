Путін сподівається на контрнаступ РФ, який можливий через дефіцит зброї в України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що армія РФ переважає Україну в артилерії та техніці, що дозволяє окупантам просуватися на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Цензор.НЕТ.
"Зброя для наших воїнів. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються.
Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози", - зазначив він.
За словами Зеленського, Україна активно працює зі Сполученими Штатами, щоб отримати відповідне рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки.
"Прошу кожного з вас долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб їхня підтримка справді була. Також ми розраховуємо, що європейське лідерство в питаннях безпеки буде теж не менш визначальним і для України, і загалом – глобально", - додав глава держави.
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Чом би й не сподіватися?
Увесь Захід старанно забезпечує це *****!
Тим більш, вже при новому МО виявлено аудитом нецільове використання коштів на декілька мільярдів гривень...
І вишенька на тортику, виявляється, виконуючий обов'язкиміністра оборони при вступі на роботу, не складав присягу на вірність українському народу і Україні.
ЗЕлень!!!