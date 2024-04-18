Путін сподівається на контрнаступ РФ, який можливий через дефіцит зброї в України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що армія РФ переважає Україну в артилерії та техніці, що дозволяє окупантам просуватися на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Цензор.НЕТ.

"Зброя для наших воїнів. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються.

Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна активно працює зі Сполученими Штатами, щоб отримати відповідне рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки.

"Прошу кожного з вас долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб їхня підтримка справді була. Також ми розраховуємо, що європейське лідерство в питаннях безпеки буде теж не менш визначальним і для України, і загалом – глобально", - додав глава держави.

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