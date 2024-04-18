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Новини Війна
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Путін сподівається на контрнаступ РФ, який можливий через дефіцит зброї в України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що армія РФ переважає Україну в артилерії та техніці, що дозволяє окупантам просуватися на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Цензор.НЕТ.

"Зброя для наших воїнів. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються.

Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна активно працює зі Сполученими Штатами, щоб отримати відповідне рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки.

"Прошу кожного з вас долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб їхня підтримка справді була. Також ми розраховуємо, що європейське лідерство в питаннях безпеки буде теж не менш визначальним і для України, і загалом – глобально", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ знищила майже всю нашу теплову енергетику. Не виключені атаки на українські АЕС, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) допомога (8284)


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Топ коментарі
+8
Вірити тому що говорять ці зелені чмошніки, себе не поважати! Всі країни шукають для нас **********, таж ініціатива чехів, а тут такий зелений цирк? А ми вже купили, потратили, а тим часом на складах чеської фірми півроку лежать куплені для України ********** Львівським арсеналом. І на всі прохання до української влади, в тому числі до Зеленського, Умерова, їх забрати, жодної реакції.

Тим більш, вже при новому МО виявлено аудитом нецільове використання коштів на декілька мільярдів гривень...

І вишенька на тортику, виявляється, виконуючий обов'язкиміністра оборони при вступі на роботу, не складав присягу на вірність українському народу і Україні.
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18.04.2024 11:26
+5
Нарцис знає про що каже, все вказує на те, що він на прямому зв'язку з бункерним щуром.
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18.04.2024 11:31
+4
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18.04.2024 11:57
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Переважає у всьому - надія на Ф - 16 - бо снаряди шось везуть - везуть і ніяк не довезуть
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18.04.2024 11:23 Відповісти
Путін сподівається на контрнаступ РФ

Чом би й не сподіватися?
Увесь Захід старанно забезпечує це *****!
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18.04.2024 11:24 Відповісти
Вірити тому що говорять ці зелені чмошніки, себе не поважати! Всі країни шукають для нас **********, таж ініціатива чехів, а тут такий зелений цирк? А ми вже купили, потратили, а тим часом на складах чеської фірми півроку лежать куплені для України ********** Львівським арсеналом. І на всі прохання до української влади, в тому числі до Зеленського, Умерова, їх забрати, жодної реакції.

Тим більш, вже при новому МО виявлено аудитом нецільове використання коштів на декілька мільярдів гривень...

І вишенька на тортику, виявляється, виконуючий обов'язкиміністра оборони при вступі на роботу, не складав присягу на вірність українському народу і Україні.
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18.04.2024 11:26 Відповісти
Нехай сподівається, а Україна візьме і контратакує та виб'є їх з України!
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18.04.2024 11:31 Відповісти
ні кацапське бидло потєряло кацапстан
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19.04.2024 18:08 Відповісти
Нарцис знає про що каже, все вказує на те, що він на прямому зв'язку з бункерним щуром.
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18.04.2024 11:31 Відповісти
Що можна сказати? Пора вже підіймати секретні і добре забезпечені президентом війська, які знаходяться в резерві - асфальтоукладчики, бульдозера, бітумовозки, катки. Для них завджи є озброєння - щебінь, асфальт. Виходить, що Херпіду стратегічно прорахував, що для нас потрібно під час війни - прості ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", чи асфальт. Переміг асфальт.
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18.04.2024 11:32 Відповісти
О!!!! Зміна образу 👹. Вже не з автоматами у руках розстрілює парламент, а на фоні золотих куполів храму. От тільки Христом ЗЕ точно не є, 💯. 🤓
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18.04.2024 11:41 Відповісти
Ви натякаєте, що Вова "зелена месія"?
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18.04.2024 11:42 Відповісти
👍🐸
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18.04.2024 11:46 Відповісти
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18.04.2024 11:57 Відповісти
Прийшла весна, пора саджати
ЗЕлень!!!
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18.04.2024 12:00 Відповісти
Зелень повинна прикрашати дерева
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18.04.2024 12:26 Відповісти
У клоуна контрнаступ головного мозку.
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18.04.2024 12:01 Відповісти
Тобто Зеленський провалив дипломатичну роботу, мобілізацію, озброєння зсу і надав путі можливість напасти новими силами
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18.04.2024 12:10 Відповісти
Якщо б цей ухілянт зі своєю свитою до сих пір жер "мівіну" у бункері а не втручався в військови справи, можливо "кава в Криму" і не була б такою примарною
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18.04.2024 12:19 Відповісти
Ухилянт після 24.02.22 мав жерти мівіну в буцегарні за держзраду.
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18.04.2024 12:35 Відповісти
Друзі, будемо об'єктивними ! У всьому. зеленСКИЙ розвалив військомати, не вивчивши ТЦК працювати. Суспільство накинулось на працівників ТЦК зі всією пресою. СТОП ! Щоб вимагати справедливості з когось, треба дати на початку йому справедливість. Чого журналісти не ... біжать до керівників ТЦК ? Не дізнаються про їх проблеми ? Створили, а інстументи не дали. Це - справедливо ? Які інструменти ? То йдіть і питайте у ТЦК. Як вони бачать мобілізацію. Це ж не тільки вручення повісток. Там комплекс заходів.
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18.04.2024 13:32 Відповісти
 
 