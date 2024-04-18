Подвійні стандарти у підтримці України та допомозі Ізраїлю неприйнятні, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неприйнятними подвійні стандарти, які застосовує Захід у наданні допомоги Ізраїлю та підтримці України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це Науседа сказав журналістам у середу в Брюсселі.

"Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати й тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", - наголосив литовський президент.

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Науседа зробив ці зауваження в той час, коли президент України Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід продемонстрував після нападу Ірану на Ізраїль.

"Зрештою, наша нездатність доставити зброю і, перш за все, системи протиповітряної оборони коштує життя (українцям - ред.) кожного дня", - наголосив Науседа в Брюсселі.

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