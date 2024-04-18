ОПК України може виробити зброї у 3 рази більше, аніж об’єм усіх коштів, виділених на мілітарні закупівлі. Треба відкривати експорт, - волонтер Чмут

Україна вже час відкривати експорт для ОПК та заробляти гроші на ринках за кордоном.

Про це у соцмережі X повідомив голова фонду "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут, передає Цензор.НЕТ.

"Запамʼятайте ці цифри. І більше ніколи не питайте, чому фонди купують зброю, авто, модернізують ЗРК та роблять щодня усю свою роботу", - зазначив, коментуючи слова міністра із питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що бюджет України оборонних закупівель у 2024 році становить $6 мільярдів.

"Ще раз - наш ОПК може виробити у 3 рази більше аніж обʼєм усіх коштів виділених на мілітарні закупівлі державою. І це без того, що наш ОПК виробляє далеко не всю номенклатуру яка потрібна для тієї війни яку ми ведемо. Потреби сучасної війни величезні, якщо не безмежні. Коштів у державі вкрай мало. І ті що є ми не найкраще використовуємо", - зазначив він.

За його словами, час відкривати експорт для ОПК та "починати заробляти валюту, завойовувати ринки та йти у спільні виробництва з партнерами".

"З цієї війни ми маємо вийти з мілітарною економікою, де значний % це саме ОПК - як державний так і приватний", - додав Чмут.

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