Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт. Його підозрюють у збитках на 290 млн грн
Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт у справі про завдання збитків на 290 млн грн. Також заарештовано ще одного учасника злочинної організації.
Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
Запобіжні заходи застосували до до колишнього керівника митниці - співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.
Колишнього керівника митниці відправили під варту із альтернативою внесення 60 млн грн застави.
Члену злочинної організації призначили заставу в розмірі 6 млн грн.
Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.
Раніше НАБУ виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. У справі 11 підозрюваних.
Керівника Чернівецької митниці звільнили в грудні 2023 року через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн.
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