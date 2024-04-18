Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт. Його підозрюють у збитках на 290 млн грн

Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт у справі про завдання збитків на 290 млн грн. Також заарештовано ще одного учасника злочинної організації.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Запобіжні заходи застосували до до колишнього керівника митниці - співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.

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Колишнього керівника митниці відправили під варту із альтернативою внесення 60 млн грн застави.

Члену злочинної організації призначили заставу в розмірі 6 млн грн.

Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.

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Раніше НАБУ виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. У справі 11 підозрюваних.

Керівника Чернівецької митниці звільнили в грудні 2023 року через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн.