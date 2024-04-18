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Новини
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Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт. Його підозрюють у збитках на 290 млн грн

набу

Колишнього керівника Чернівецької митниці відправили під арешт у справі про завдання збитків на 290 млн грн. Також заарештовано ще одного учасника злочинної організації.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Запобіжні заходи застосували до до колишнього керівника митниці - співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.

Читайте: Викрито схему "сірого імпорту" на Чернівецькій митниці, збитки держави - 290 млн грн, - НАБУ. ФОТО

Колишнього керівника митниці відправили під варту із альтернативою внесення 60 млн грн застави.

Члену злочинної організації призначили заставу в розмірі 6 млн грн.

Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.

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Раніше НАБУ виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. У справі 11 підозрюваних.

Керівника Чернівецької митниці звільнили в грудні 2023 року через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн.

Автор: 

митниця (1871) Чернівці (560) САП (2207) Антикорупційний суд (1935)


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Одні підарешти
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18.04.2024 11:57 Відповісти
Там не підозрювати, а одразу курву пристрелити потрібно лишень за те, що він на цій посаді хоч один день протримався, хоча варто почати з того як він її отримав🤔🧐😝😝😝😝😜🤪 І так по всій Україні,- варто лишень проїхатись та глянути на яких авто під'їжджають на зміну наші стражі митних кордонів держави, які такі собі хатинки вони збудували та як обставлені вони всередині. А потім запитати:"Звідкіля це все, за які гроші?" Для цього не потрібна політична воля, а просто потрібно не красти, а потім садити повним складом усю митницю дивитись фільм "Біле сонце пустелі..." І такі перегляди влаштовувати кожному працівнику митниці, після того, як він добровільно перепише усе нажите непосильною працею на школи, лікарні, дитячі садки... перед відправкою на нуль під Авдіївку чи Часів Яр, - відмінні ліки від казнокрдства та зловживання службовим становищем
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18.04.2024 12:14 Відповісти
290 млн. - 60 млн. = свобода?
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18.04.2024 12:00 Відповісти
В ОПУ радником піде.З 15.06.2024.
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18.04.2024 12:00 Відповісти
29 лімонів віддасть (10 %) і вийде
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18.04.2024 12:00 Відповісти
У населених пунктах України вздовж західного кордону можна приходити до кожного багатоповерхового приватного паласу та везти власника до буцегарні. Бо це буде колишній працівник кордону який збудував собі хатинку за гроші співрозмірні із зарплатою за сто років праці.
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18.04.2024 12:01 Відповісти
Знайомий працівник митниці мені вихвалявся що «без тисячі баксів я навіть в його сторону не подивлюся».
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18.04.2024 12:08 Відповісти
Ото новина, що не митник, суддя чи інший з абвгдейки,то білий і пухнастий...
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18.04.2024 12:06 Відповісти
Ну кому убытки...а кому очень даже и доходы
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18.04.2024 12:13 Відповісти
 
 