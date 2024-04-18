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Спецпосланець Китаю Лі Хуей зустрівся із українським послом Рябікіним: Обговорили, зокрема, вторгнення РФ

лі,хуей,рябікін

Посол України в КНР Павло Рябікін зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

Зустріч відбулася 17 квітня.

"Сторони обмінялися думками щодо українсько-китайських відносин, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та інших питань, що становлять спільний інтерес. Павло Рябікін акцентував на важливості активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях, а також підтвердив запрошення китайській стороні взяти участь у Саміті Миру, що відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.

Як було відзначено сторонами, взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посол України в Китаї Рябікін вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну. ФОТО

Автор: 

Китай (4501) Рябікін (102) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+12
Знову його прізвище з помилкою написали...
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18.04.2024 12:00
+7
"Взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин".
-------
Слова китайських дипломатів та чиновників дуже далекі від їхніх дій.
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18.04.2024 12:03
+6
йа **** з цих рібят
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18.04.2024 12:02
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Знову його прізвище з помилкою написали...
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18.04.2024 12:00 Відповісти
йа **** з цих рібят
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18.04.2024 12:02 Відповісти
А як правильно пишеться рябікін? Не могли ж написати, що зустрілися два ****!
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18.04.2024 12:03 Відповісти
Вікіпедія пише так: Li *** (https://en.wikipedia.org/wiki/Li_***_(diplomat) )
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18.04.2024 12:07 Відповісти
***** Лі ? ****.аєм.
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18.04.2024 12:02 Відповісти
"Взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин".
-------
Слова китайських дипломатів та чиновників дуже далекі від їхніх дій.
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18.04.2024 12:03 Відповісти
Суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України вже порушено, але китайці цього не помічають і продовжують кривлятися.
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18.04.2024 12:08 Відповісти
Так працює дипломатія. Бути дипломатичним роблячи недипломатичні рухи.
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18.04.2024 13:36 Відповісти
Пздун шашличний, китайози навіть не приховують що вони хочуть від України.
А ти людям ці свої еротичні фантазії про "повагу до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності" розказуєш.
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18.04.2024 12:03 Відповісти
Перетерли -- ну і ......
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18.04.2024 12:05 Відповісти
Коли прізвище цього **** вимовляє китаєць, то ніякого "е" ви не почуєте. 😊
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18.04.2024 12:07 Відповісти
Данілов не китаєць, за що й поплатився зручною посадою
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18.04.2024 12:10 Відповісти
О, вже почалося? Зельоний **** з красним ***** разом ****** і заговорили про активізацію політичних діалогів, тобто перемовин про здачу територій?
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18.04.2024 12:07 Відповісти
Ціну визначали
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18.04.2024 12:09 Відповісти

Як було відзначено сторонами, взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин"
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18.04.2024 12:09 Відповісти
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18.04.2024 13:05 Відповісти
Ну, так вирішили проблему приналежності Зеленого клину ? На чию користь ?
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18.04.2024 13:34 Відповісти
То що посол не в зеленому світері, вже добре. Прогрес.
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18.04.2024 14:21 Відповісти
 
 