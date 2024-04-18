Спецпосланець Китаю Лі Хуей зустрівся із українським послом Рябікіним: Обговорили, зокрема, вторгнення РФ

Посол України в КНР Павло Рябікін зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

Зустріч відбулася 17 квітня.

"Сторони обмінялися думками щодо українсько-китайських відносин, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та інших питань, що становлять спільний інтерес. Павло Рябікін акцентував на важливості активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях, а також підтвердив запрошення китайській стороні взяти участь у Саміті Миру, що відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.

Як було відзначено сторонами, взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.

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