Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в ЗСУ, - Міноборони
Основою для реалізації гендерної політики у Збройних Силах України є використання західного досвіду та співпраця з країнами НАТО. У Міноборони впроваджують нові правила щодо використання гендерно чутливої мови.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на зустрічі з керівником канадського урядового проєкту PROTECT2 Марісою Кемпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в армії. Ми впроваджуємо нові правила щодо використання гендерно чутливої мови, працюємо над створенням умов для реалізації жінок у війську, зокрема, на керівних та бойових посадах. Ми й надалі будемо використовувати найкращий західний досвід для реалізації гендерної політики у війську", - наголосила вона.
Під час зустрічі також обговорювалися питання взаємної передачі практичного досвіду між країнами НАТО та Україною, реалізації спільних проєктів, а також фахової експертизи політики людського капіталу.
"У Канаді активно впроваджуються стратегії кар'єрного зростання молодих лідерів у збройних силах. Подібний підхід міг би бути дуже корисним і для України. Ми готові надати експертну підтримку за цим напрямком", - зазначила Кемпер.
Учасники зустрічі також обговорили напрацювання інструментів щодо гендерної інтеграції у Збройних Силах України, включно з тренінгами з гендерної рівності для всіх військовослужбовців.
У Міноборони додали, що програма PROTECT2 вже провела навчання для 200 гендерних радників сектору оборони та активно працює над інтеграцією гендерної рівності в стратегічні документи оборонного сектору.
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дуже яскраві приклади.
лєвакі, толєрасти мають бути задоволені.
P.S. Є звісно приємні виключення, але їх кількість в межах статистичної похибки.
У ЗСУ жінок і досі не вистачає! Досить була б суттєвою підтримка ЗСУ Олени Кравець з Кварталу - 95, Плантовської-втікачки до Парижу, прокурош, адвокатів, нотаріусів, що поховались у своїх затишних кабінетиках в очікуванні чергових смачних гонорарів!!!
А в окопи гендерні спеціалісти та спеціалістині не хочуть спочатку? Я прямо уявляю через пару років, як якийсь майор, з шаленим бойовим досвідом та пораненнями буде віддавати честь та стояти струнко перед якоюсь 30 річною полковничиною з гендерних питань. Втім щось таке уже є, просто далі буде більше і феєричніше.
Чудовисько вже стоїть в проламаних дверях Європи.
А вони все про бабське питання, про права під..сів, про клімат...
Світ не отямиться ?