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Новини
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Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в ЗСУ, - Міноборони

жінки

Основою для реалізації гендерної політики у Збройних Силах України є використання західного досвіду та співпраця з країнами НАТО. У Міноборони впроваджують нові правила щодо використання гендерно чутливої мови.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на зустрічі з керівником канадського урядового проєкту PROTECT2 Марісою Кемпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в армії. Ми впроваджуємо нові правила щодо використання гендерно чутливої мови, працюємо над створенням умов для реалізації жінок у війську, зокрема, на керівних та бойових посадах. Ми й надалі будемо використовувати найкращий західний досвід для реалізації гендерної політики у війську", - наголосила вона.

Під час зустрічі також обговорювалися питання взаємної передачі практичного досвіду між країнами НАТО та Україною, реалізації спільних проєктів, а також фахової експертизи політики людського капіталу.

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"У Канаді активно впроваджуються стратегії кар'єрного зростання молодих лідерів у збройних силах. Подібний підхід міг би бути дуже корисним і для України. Ми готові надати експертну підтримку за цим напрямком", - зазначила Кемпер.

Учасники зустрічі також обговорили напрацювання інструментів щодо гендерної інтеграції у Збройних Силах України, включно з тренінгами з гендерної рівності для всіх військовослужбовців.

У Міноборони додали, що програма PROTECT2 вже провела навчання для 200 гендерних радників сектору оборони та активно працює над інтеграцією гендерної рівності в стратегічні документи оборонного сектору.

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Автор: 

жінки (623) Міноборони (7300) гендерні проблеми (109) ЗСУ (7492) Калмикова (30)


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Топ коментарі
+5
Баба в Армії - то гроші на вітер. Знаю одного командира в-ч, розповідав, як лише починалася уводити ця "рівність" : ні силової, ні вогневої, ні теоретичної підготовки, самі сраки і цицьки. А як потрібно у відрядження (тоді ще в АТО) - зранку черга від воріт в-ч до кабінету командира. Усі баби обклеїні справками від голови до (вибачте) пи.ди: менструація, вагітність, аднексіт, ні ким залишити дітей, перестарілі родичі, захворіла дитина... Нах така "рівність" нікому не потрібна. На фронті бабами і не смердить, лише у відомостях про зарплату.
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18.04.2024 12:47
+4
Гендерастія знищує націю, готує територію до заселення мігрантами. Ця складова війни ще більш масштабна, ніж збройне вторгнення.
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18.04.2024 12:49
+4
Не має рівності. Відповідно до Конституції України всі громадяни мають рівні права і обовязки перед державою, дискримінація за гендерною ознакою не допускається. Так чому молоді хлопці канають в холодних окопах під російськими ракетами, а молоді, злорові бездітні жінки спокійно можуть виїзжати за кордон і народжувати там іноземцям дітей ніколи сюди не повртаючись??? Де ця рівність на практиці? Її не має
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18.04.2024 14:01
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200 гендерних радників, навіщо скільки??
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18.04.2024 12:05 Відповісти
Для своїх.
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18.04.2024 12:13 Відповісти
Ще підарас*в з верховної зробити рівними, а то вони всі там не ухилянти
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18.04.2024 12:06 Відповісти
підарас*в, у несексуальному сенсі.
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18.04.2024 12:20 Відповісти
Бендер, тендер, гендер та цугундер, блд...
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18.04.2024 12:12 Відповісти
маляр, гуменюк.....
дуже яскраві приклади.
лєвакі, толєрасти мають бути задоволені.
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18.04.2024 12:16 Відповісти
в основному то 'сімейні підряди' в тилу
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18.04.2024 12:19 Відповісти
Цікаво було б глянути на гендерний склад 200 радників!
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18.04.2024 12:27 Відповісти
Баба в Армії - то гроші на вітер. Знаю одного командира в-ч, розповідав, як лише починалася уводити ця "рівність" : ні силової, ні вогневої, ні теоретичної підготовки, самі сраки і цицьки. А як потрібно у відрядження (тоді ще в АТО) - зранку черга від воріт в-ч до кабінету командира. Усі баби обклеїні справками від голови до (вибачте) пи.ди: менструація, вагітність, аднексіт, ні ким залишити дітей, перестарілі родичі, захворіла дитина... Нах така "рівність" нікому не потрібна. На фронті бабами і не смердить, лише у відомостях про зарплату.
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18.04.2024 12:47 Відповісти
А 99% і не збирається бути в армії і тим більше проходити підготовку. Вони хочуть гендерної рівності в питанні зайняття кабінетів в Міноборони. Або в крайньому разі десь в тилу в кабінетах в/ч.
P.S. Є звісно приємні виключення, але їх кількість в межах статистичної похибки.
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18.04.2024 14:20 Відповісти
Гендерастія знищує націю, готує територію до заселення мігрантами. Ця складова війни ще більш масштабна, ніж збройне вторгнення.
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18.04.2024 12:49 Відповісти
Бидло цього ще не розуміє...
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18.04.2024 12:55 Відповісти
В Канаді жінки багаторічною боротьбою вибороли собі право працювати на залізниці нарівні з чоловіками.Коли почали на плечах переносити шпали то виявилось,що право є,а сили нема...
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18.04.2024 13:22 Відповісти
Але цих кроків не достатньо! Може новий Закон про мобілізацію виправить ці прорахунки!?
У ЗСУ жінок і досі не вистачає! Досить була б суттєвою підтримка ЗСУ Олени Кравець з Кварталу - 95, Плантовської-втікачки до Парижу, прокурош, адвокатів, нотаріусів, що поховались у своїх затишних кабінетиках в очікуванні чергових смачних гонорарів!!!
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18.04.2024 13:24 Відповісти
Не має рівності. Відповідно до Конституції України всі громадяни мають рівні права і обовязки перед державою, дискримінація за гендерною ознакою не допускається. Так чому молоді хлопці канають в холодних окопах під російськими ракетами, а молоді, злорові бездітні жінки спокійно можуть виїзжати за кордон і народжувати там іноземцям дітей ніколи сюди не повртаючись??? Де ця рівність на практиці? Її не має
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18.04.2024 14:01 Відповісти
Гендерні радники, бл"№". А ще на Lobby X є вакансії в міноборони - відеомейкерів, спеціалістів з ведення Ютубу .....
А в окопи гендерні спеціалісти та спеціалістині не хочуть спочатку? Я прямо уявляю через пару років, як якийсь майор, з шаленим бойовим досвідом та пораненнями буде віддавати честь та стояти струнко перед якоюсь 30 річною полковничиною з гендерних питань. Втім щось таке уже є, просто далі буде більше і феєричніше.
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18.04.2024 14:16 Відповісти
Твою ж мать... Стільки жахливих проблем постає перед світом.
Чудовисько вже стоїть в проламаних дверях Європи.
А вони все про бабське питання, про права під..сів, про клімат...
Світ не отямиться ?
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18.04.2024 14:30 Відповісти
 
 