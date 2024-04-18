Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в ЗСУ, - Міноборони

Основою для реалізації гендерної політики у Збройних Силах України є використання західного досвіду та співпраця з країнами НАТО. У Міноборони впроваджують нові правила щодо використання гендерно чутливої мови.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на зустрічі з керівником канадського урядового проєкту PROTECT2 Марісою Кемпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в армії. Ми впроваджуємо нові правила щодо використання гендерно чутливої мови, працюємо над створенням умов для реалізації жінок у війську, зокрема, на керівних та бойових посадах. Ми й надалі будемо використовувати найкращий західний досвід для реалізації гендерної політики у війську", - наголосила вона.

Під час зустрічі також обговорювалися питання взаємної передачі практичного досвіду між країнами НАТО та Україною, реалізації спільних проєктів, а також фахової експертизи політики людського капіталу.

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"У Канаді активно впроваджуються стратегії кар'єрного зростання молодих лідерів у збройних силах. Подібний підхід міг би бути дуже корисним і для України. Ми готові надати експертну підтримку за цим напрямком", - зазначила Кемпер.

Учасники зустрічі також обговорили напрацювання інструментів щодо гендерної інтеграції у Збройних Силах України, включно з тренінгами з гендерної рівності для всіх військовослужбовців.

У Міноборони додали, що програма PROTECT2 вже провела навчання для 200 гендерних радників сектору оборони та активно працює над інтеграцією гендерної рівності в стратегічні документи оборонного сектору.

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