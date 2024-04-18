УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9433 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 127 20

Затримано водія шкільного автобуса, який під час окупації Харківщини возив рашистів на ротацію до Бєлгорода, - СБУ

сбу

Служба безпеки України затримала 59-річного чоловіка, який під час окупації Харківщини допомагав російським загарбникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань після захоплення громади запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

"Фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для "рейсів" колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.

Перед "виїздом" він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російський контрактник Гукасян отримав 12 років тюрми за вбивство мешканця Київщини під час боїв за столицю, - СБУ

Після деокупації регіону чоловік переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: Наводив ворожі ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО

Автор: 

СБУ (12765) Харківщина (6054) колабораціонізм (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
і чого не втік в обозі з москалями? от дурне
показати весь коментар
18.04.2024 12:11
+5
А кому потрібні зрадники , замість нього вигідніше засраний унітаз вивезти .
показати весь коментар
18.04.2024 12:22
+4
А як співставити цю допомогу ворогу з, наприклад, розмінуванням Чонгару і непідриванням мостів, щоб завадити ворожому наступу?
показати весь коментар
18.04.2024 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і чого не втік в обозі з москалями? от дурне
показати весь коментар
18.04.2024 12:11 Відповісти
А кому потрібні зрадники , замість нього вигідніше засраний унітаз вивезти .
показати весь коментар
18.04.2024 12:22 Відповісти
хоч одну вчительку затримано?
показати весь коментар
18.04.2024 12:13 Відповісти
Тобі для звіту у скабєєвої ?
показати весь коментар
18.04.2024 12:37 Відповісти
скабєєва вчителька?
показати весь коментар
18.04.2024 12:40 Відповісти
А ти що до цих пір ще незайманий, що тобі скабєєва як вчителька потрібна ?
показати весь коментар
18.04.2024 12:54 Відповісти
їбанутися.
я, на концерті 95 кварталу?
де ти, цього дебілізму нахапалось?
тяжке дитинство? погана освіта? неякісна їжа?
звідки ви, всі?
показати весь коментар
18.04.2024 12:59 Відповісти
А як співставити цю допомогу ворогу з, наприклад, розмінуванням Чонгару і непідриванням мостів, щоб завадити ворожому наступу?
показати весь коментар
18.04.2024 12:17 Відповісти
основне, найкращого СБУшника за всю незалежність по версії хрінпіду віслюківського, не бачити... Бо воно ж не возило, а поставило на всі напрямки кацапів...
показати весь коментар
18.04.2024 12:17 Відповісти
Добре, це був активний допомагач кацапні. Але якщо роздивлятись цю проблему глибше, то що мають робити жителі населених пунктів України, які були захоплені прямо в перші дні війни і є такими донині. Чи мають вони працювати там зараз на різних роботах в період окупації, чи мусять вмерти голодною смертю?
показати весь коментар
18.04.2024 12:37 Відповісти
нуу...
працювати, можна по різному.
от, тому я запитую про вчительку. гвалтувати мозок дитині, це злочин, чи можливість виживання?
показати весь коментар
18.04.2024 12:42 Відповісти
А бібліотекарем, де можуть бути і книги ,,рєчєй,, путіна? А водієм тролейбуса, де окрім твоїх співмісцян можуть їхати й озброєні окупанти? А абсолютно незалежним приватним фермером що вирощує томати з огірками. а ними потім харчуються кацапські штурмовики на фронті? А продавцем магазину інструментів. Заходить військвий кацап і купує лопати, якими окоп собі риє. Тобто, куди не кинь ти пособник окупантів. Навіть якщо ти торгуєш цигарками,пивом чи ти перукар. Ось це проблема. Як вирішити хто є колаборантом, а хто ні?
показати весь коментар
18.04.2024 13:10 Відповісти
от, що, а саме головне, навіщо, ти тут, оце вивалив?
ти не розумієш різницю між вчителем і водієм тролейбуса?
ти не розумієш різницю між лікарем і продавцем лопат?
ти тупий? ти провокатор?
показати весь коментар
18.04.2024 13:15 Відповісти
Я реаліст. А не урапатріот. Після визволення будуть мільйони людей яких потрібно буде або садити поголовно, або амністувати. Бо ким би ти не працював, ти платив податки до окупаційної влади на які потім оплачували зброю для російської армії. За це, доречі, прямо зараз судять деяких українських підприємців, які мають підприємства в окупованих зонах. За податки до російської влади. Тож і продавець лопат сюди підходить. А що до лікарів, то по твоєму це чисті колаборанти, бо будуть лікувати кацапню. А якщо їх не буде там, то хто буде лікувати твою бабцю, яка там залишилась?
показати весь коментар
18.04.2024 13:31 Відповісти
Типовий свідок змосковщених серіалів «Скоти» та «Говнобородько»…
Брати шифери-стріляні, нагадили в Україні таким лайном, разом з приблудами95, бабло вивели з неї, та й потікали, від потопаючого Зеленського….
Вони, щось йому, ще наврочать…

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm Сон (комедія). Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. ...

А братія мовчить собі,. Витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба». Так і треба! бо немає. Господа на небі! /266/. А ви в ярмі падаєте. Та ...
показати весь коментар
18.04.2024 12:47 Відповісти
Тім хто здав південь-нічого, зате шофера показово дрючать.
показати весь коментар
18.04.2024 12:58 Відповісти
Я на такторє работал,
На зєльоном дізєлє.
Дєнєх нєт, пі...ди вломілі
І фуфайку спіззілі! (с)
показати весь коментар
18.04.2024 13:20 Відповісти
Нагадайте мені чим там закінчилися кримінальні справи по баканову і куліничу, як здали Південь України? Бо щось тут не дуже клеїться возив рашистів і 12 років ув'язнення
показати весь коментар
18.04.2024 13:45 Відповісти
зато бойко в парламенті голосує.піс...ь
показати весь коментар
18.04.2024 13:59 Відповісти
 
 