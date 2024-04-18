Затримано водія шкільного автобуса, який під час окупації Харківщини возив рашистів на ротацію до Бєлгорода, - СБУ
Служба безпеки України затримала 59-річного чоловіка, який під час окупації Харківщини допомагав російським загарбникам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань після захоплення громади запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.
"Фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для "рейсів" колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.
Перед "виїздом" він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння", - йдеться в повідомленні.
Після деокупації регіону чоловік переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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