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Євросоюз має поставити Україні Patriot та інші системи ППО зі своїх арсеналів, - Боррель

боррель

Європейський Союз не може покладатися тільки на Сполучені Штати в питанні надання Україні військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Європа має взяти на себе відповідальність, дістати ці системи зі своїх складів і передати їх Україні.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на італійському Капрі перед початком зустрічі глав МЗС країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони мають (ці системи). Але ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе нашу відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх з наших складів, де вони перебувають "про всяк випадок", та передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко", - наголосив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, - Боррель

Високий представник ЄС висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні.

За його словами, у цій ситуації жодної допомоги для України не буде достатньо, але краще, щоб її було більше.

"Я був у Вашингтоні, і я тоді говорив: подивіться - те, що відбувається у Європі, має значення для вас, і для будь-кого. Тож це (пакет у 60 мільярдів доларів від США для України – ред.) є першим кроком. Але я не хочу говорити про те, що саме США роблять, а що ні. Я не відповідаю за політику США, я відповідаю за європейську політику", - додав Боррель.

Читайте також: Західні армії мають близько 100 батарей Patriot, і вони досі не можуть надати 7 з них, про які просить Україна, - Боррель

Автор: 

ППО (3140) Євросоюз (13310) Боррель (1074) Patriot (297)


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Певно, щоб витерти дупу, вам потрібно не менше півроку говорити про це та усвідомлювати.
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18.04.2024 12:22 Відповісти
Але мене цікавить інше. Як вони після довгих обговорень все ж таки ту дупу витирають? Там вже тільки сокирою засохле обрубувать треба.
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18.04.2024 12:42 Відповісти
Путлєр не дозволяє Україні більшенадавати озброєння? Ну, да ми ж не люди...
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18.04.2024 12:25 Відповісти
У ЄС є Defence forces of the European Union.
Ось звідти і беріть скільки влізе...
Правда там нічого немає
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18.04.2024 12:46 Відповісти
Нічого не рішає, але меле цей старий маразматик всяку, вибачте, ху.ню. І так уже цього "Остапа понесло", що він навіть перестав фільтрувати базар. Мабуть то йому дід Альцгеймер нашіптує...
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18.04.2024 12:57 Відповісти
Дякуємо, Західним Партнерам, за допомогу Україні!!
Чекаємо! Бо, обіцяв пан, кожуха дати, проте, і слова його теплі!
Ну, як не заплакав, то хоть скривився…
Слава Україні!!
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18.04.2024 13:24 Відповісти
 
 