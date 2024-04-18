Євросоюз має поставити Україні Patriot та інші системи ППО зі своїх арсеналів, - Боррель

Європейський Союз не може покладатися тільки на Сполучені Штати в питанні надання Україні військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Європа має взяти на себе відповідальність, дістати ці системи зі своїх складів і передати їх Україні.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на італійському Капрі перед початком зустрічі глав МЗС країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони мають (ці системи). Але ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе нашу відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх з наших складів, де вони перебувають "про всяк випадок", та передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко", - наголосив Боррель.

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Високий представник ЄС висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні.

За його словами, у цій ситуації жодної допомоги для України не буде достатньо, але краще, щоб її було більше.

"Я був у Вашингтоні, і я тоді говорив: подивіться - те, що відбувається у Європі, має значення для вас, і для будь-кого. Тож це (пакет у 60 мільярдів доларів від США для України – ред.) є першим кроком. Але я не хочу говорити про те, що саме США роблять, а що ні. Я не відповідаю за політику США, я відповідаю за європейську політику", - додав Боррель.

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