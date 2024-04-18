Додаткові Patriot і SAMP-T потрібні терміново для захисту від російських обстрілів, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на важливості надання Україні систем ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

В інтерв'ю італійському телеканалу TG1 Кулеба наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання додаткових систем ППО.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО "Patriot" та "SAMP/T" для захисту від російського терору", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, саме ці системи ППО є пріоритетними, оскільки лише вони здатні збивати російські балістичні ракети.

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"Група семи" - це ті країни, які мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення були ухвалені якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.

У цьому контексті Кулеба навів приклад Німеччини, яка вже вирішила надати додаткову батарею "Patriot", та закликав інші країни наслідувати її приклад.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що "Група семи" здатна ухвалювати їх", - підсумував міністр.

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