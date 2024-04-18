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Додаткові Patriot і SAMP-T потрібні терміново для захисту від російських обстрілів, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на важливості надання Україні систем ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

В інтерв'ю італійському телеканалу TG1 Кулеба наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання додаткових систем ППО.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО "Patriot" та "SAMP/T" для захисту від російського терору", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, саме ці системи ППО є пріоритетними, оскільки лише вони здатні збивати російські балістичні ракети.

Також читайте: Норвегія надає інструменти, щоб отримати системи Patriot з інших країн, - Кулеба

"Група семи" - це ті країни, які мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення були ухвалені якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.

У цьому контексті Кулеба навів приклад Німеччини, яка вже вирішила надати додаткову батарею "Patriot", та закликав інші країни наслідувати її приклад.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що "Група семи" здатна ухвалювати їх", - підсумував міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Автор: 

ППО (3140) Кулеба Дмитро (3604)


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О! дєрьмак Кулєбу розбудив
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18.04.2024 12:46 Відповісти
Нас не чують -- це є мінус - але и не гонять - це є плюс
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18.04.2024 12:46 Відповісти
Дивно позатикалися, оті «пахарі»,за гроші та посади в Україні, Яценюк гроцман гончарук шмигаль… разом з купою дивних держсекретарів при них, що так упевнено ГАДИЛИ в системі державного управління України!!
Невже, вони усі, десь під Кринками, в окопах?? Чи мабуть, чекають НА посади, в Уряді Національного спасіння?!?!
Тарас Шевченко, був правий…

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm Сон (комедія). Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. ...

А братія мовчить собі,. Витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба». Так і треба! бо немає. Господа на небі! /266/. А ви в ярмі падаєте. Та ... чекають на посади…
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18.04.2024 12:53 Відповісти
ЦІКАВО А ДЕ СИСТЕМА ПРО - ППО КОЛЬЧУГА ЯКУ ТАК БОЯЛИСЯ АМЕРИКАНСЬКІ ВПС ПРИ ВХОДІ В ІРАК ?
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18.04.2024 12:58 Відповісти
Кольчуга вообще-то - это радар. Это если упрощенно.
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18.04.2024 13:18 Відповісти
А радар не входить до складової ППО - ПРО чи як.
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18.04.2024 14:27 Відповісти
А Кулебе не мешало бы напомнить чей гре@анный недонаполеон уничтожил перед вторжением программы создания и производства собственного ПВО.
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18.04.2024 13:24 Відповісти
Патріотів в офіс президента треба. Срочно
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18.04.2024 13:46 Відповісти
 
 