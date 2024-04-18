Рашисти вранці обстріляли Очеретине на Донеччині: Влучили у будинок та вбили чоловіка

Російські окупаційні війська з авіації вдарили по Очеретиному на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни вранці обстріляли селище з авіації. Влучили в будинок та вбили 56-річного чоловіка.

"Крім того, сьогодні стало відомо про ще двох загиблих в Очеретинській громаді — внаслідок артобстрілу 15 квітня у Нетайловому загинули 2 чоловіка.



Також сьогодні під обстріл потрапила Часовоярська громада — там поранена 74-річна жінка, її доставили в лікарню", - зазначив очільник області.

Читайте: Доба на Донеччині: Росіяни 17 разів обстріляли область, загинула людина, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж