Рашисти вранці обстріляли Очеретине на Донеччині: Влучили у будинок та вбили чоловіка
Російські окупаційні війська з авіації вдарили по Очеретиному на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни вранці обстріляли селище з авіації. Влучили в будинок та вбили 56-річного чоловіка.
"Крім того, сьогодні стало відомо про ще двох загиблих в Очеретинській громаді — внаслідок артобстрілу 15 квітня у Нетайловому загинули 2 чоловіка.
Також сьогодні під обстріл потрапила Часовоярська громада — там поранена 74-річна жінка, її доставили в лікарню", - зазначив очільник області.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар18.04.2024 13:12 Відповісти Мені подобається 0
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