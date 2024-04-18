Удар по окупованому Джанкою: Знищено 4 пускові установки С-400, 3 РЛС, пункт управління засобами ППО, - ГУР
Внаслідок удару по аеродрому у тимчасово окупованому Джанкою Сили оборони знищили, зокрема, пускову установки С-400.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.
Топ коментарі
+31 Stas Volkov
показати весь коментар18.04.2024 13:04
+31 Andrew Moon
показати весь коментар18.04.2024 13:12
+24 роман #583809
показати весь коментар18.04.2024 13:07
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більше було лиш в сша, раші, китаю, ми четверті!!!
прикинь, захотівби хтось нападати з думкою про 5 до одного не на користь нападаючих???
і це навіть без ядерної зброї...
підари гнойні, продали все!!! суки
а от зариз, той самий нарід, з досвідом в 5 виборів, вибрав, теж сами але ще гірше
не вчить історія, не вчать набиті гулі на дурній башці
бо найкращий телевізор для українців це холодильник
Україна по військовій базі, кацапи у відповідь по лікарні в Чернігові...
Хочеться щоб "хлопки" на Кацапляндії переросли в нескінченни "овації".
4 (чотири, Карл!) пускові установки С-400, 3(три!)РЛС, Пункт управління ППО, бойові літаки ... І це одночасно на клаптику - одному військовому аеродромі! Наступною ступенею брехні зеленський видасть. що там сидів на сонечку путін і його роздерло на шматки.
Нас мають за лохів. За ніц - як кажуть гуцули...
Вікіпедія каже, що в С-400 склад 1 пункт упр., 1радіолокаційний комплекс, до 6 зенітних ракетних комплексів, кожен в складі - 1РЛС, та до 12 ПМУ. А також комплекс заходів тех забезпечення. Окрім того С-400 може посилюватись - Всевысотный обнаружитель , радарами L-диапазона Противник-ГЕ, Гамма-ДЕ, комплексом Барьер-Е. І т.п. Враховуючи, що С-400 в Джанкої начебто головна їх система ППО на півночі Криму, то цілком можливо що вона була в посиленій комплектації.
Google earth - відкриваєте фото аеродрому, там в південній частині на є фото цього комлексу (покрутіть дату в разі чого). Проведіть коло на 30 000кв. м. Одна касетна ракета спокійно накрииває майже увесь комплекс. Навіть вражено має бути більше ніж перераховано. Далі, пункт ремонту. Якщо це наприклад був комплекс споруд трохи південніше вежі аеропорту, то тоді 30 000кв.м. теж вражає площадку де стоїть авіа техніка, де могли бути літаки.
Звісно хочеться бачити свіжі фото з космосу, бажано після атаки щоб прив'язати зону ураження до того що видно зараз, але хто ж дасть таке на загал.
Втім перераховане цілком можливо було знищене.
Ви тут вікіпедію навели , а як думаєте - оті шість пускових поруч як на параді стоять та іше і не обваловані ? Я був би радий якби ці новини були правдивими на 100 % , але після того як попадання дрона у гуртожиток ( що теж добре , добре як і кацапів там накрило - не буде кому шахеди складати ) видають за знищення заводу , то є сумніви ......
Це судячи з усього ця С-400 в Джанкої. Стоїть компактно. Саме свіже фото від 22р., але попередні фотографії вказують що рашисти не переймались переносом майданчиків для ППО.
Тепер уявімо підльот туди касетної М39. На жаль не знаю на якій висоті вона розсіює *************, але відома площа - більше 30 000кв.м.
Пускові обваловані (по 2шт.) Але це ніяк не допоможе проти **************, що падають на площу в 30 000кв.м.
Далі вмикайте інструменти Лінійка - Коло. Задаєте область в кв.метрах і відмічаєте наприклад центр розташування С-400. Якщо це був центр скиду **************, то накриває майже всю позицію усією технікою. Всю С-400.
Я розумію, що деякі перемоги, не зовсім ними являються, але в даному випадку, наявні дані вказують на достовірність тверджень про перелік знищеного.
Вчіться працювати з відкритими джерелами, а не повторювати вигадки з виправдовуваннями від рашистських воєнкорів.
Dixi
А ISW просто навів ці слова, з коментарем "ISW не може незалежно підтвердити ані тип ***********, які українські війська застосували під час цього удару, ані масштаб завданої ударом шкоди"
Точно не повірять. Навіть діти знають, що вночі сонце не світить. А в решту - запросто!
Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої. Також він висловив вдячність головкому Олександу Сирському за організацію цієї операції.
Тобто за два спалених гелікоптера і заправщик, які трохи менші по вартості від ракет, якими їх вразили - вдячність Сирському, а що йому за прогавлений удар по лікарні в Чернігові з трьома десятками загиблих і ще невідомою кількістю поранених ? Чи про це Зеленському не доповідали?
Йому ж чимало хто вірить. От нехай ті, хто вірять ТаймЗє, повірять і в дві знищені вертушки з бензовозом - ціною менше витрачених ракет.
А що? Там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!"
Ну от і вірте. Не подобається? Тоді два варіанти: або ТаймЗє бреше, а бо таки замість перемоги - зрада зрадна.
Поінформуйте мене, хто за цим стоїть.
Якщо, звичайно, вам не важко.