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Удар по окупованому Джанкою: Знищено 4 пускові установки С-400, 3 РЛС, пункт управління засобами ППО, - ГУР

джанкой,аеродром

Внаслідок удару по аеродрому у тимчасово окупованому Джанкою Сили оборони знищили, зокрема, пускову установки С-400.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". 

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

Читайте: Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати

Автор: 

Джанкой (66) знищення (7131) ГУР (485)


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Топ коментарі
+31
Слава Силам оборони!
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18.04.2024 13:04
+31
Отака війна.
Україна по військовій базі, кацапи у відповідь по лікарні в Чернігові...
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18.04.2024 13:12
+24
зараз б повторний удар поки ППО слабе .
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18.04.2024 13:07
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Слава Силам оборони!
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18.04.2024 13:04 Відповісти
а уявляєш що на початку 90х, українська армія мала найбільше літаків всіх видів в європі???
більше було лиш в сша, раші, китаю, ми четверті!!!
прикинь, захотівби хтось нападати з думкою про 5 до одного не на користь нападаючих???
і це навіть без ядерної зброї...
підари гнойні, продали все!!! суки
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18.04.2024 21:42 Відповісти
Якби був зараз президент, як ,генерал Сергій Кривонос у Кучми&Рінчука& Ахметова тих діячів які виконували незаконні накази - конфіскувати ВСІ СОТНІ МІЛЬЯРДІВ І закупити все необхідне !
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18.04.2024 22:36 Відповісти
А чому Ющенко забули? При ньому і з його ласки продавали танки та літаки аж за вухами тріщало. Укрспецекспорт це президентська годівниця і повністю йому підконтрольна,а потім ще Яника привів спочатку в премʼєри а потім протягнув його за вуха в президенти. Іуда…
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19.04.2024 08:19 Відповісти
Український нарід може подякувати собі за вибір Кравчука, Кучми, і охоче котиться під гірку далі. А могли би вже всі жити вище рівня Польщі, якщо врахувати ресурси і клімат найбільшої країни Європи.
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19.04.2024 06:25 Відповісти
нарід не мав тоді кулькури виборів і не винуватий що вони виявилися підарами
а от зариз, той самий нарід, з досвідом в 5 виборів, вибрав, теж сами але ще гірше
не вчить історія, не вчать набиті гулі на дурній башці
бо найкращий телевізор для українців це холодильник
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19.04.2024 09:57 Відповісти
Завтра подивимось на звіт ГШ ЗСУ.
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18.04.2024 13:07 Відповісти
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18.04.2024 13:07 Відповісти
зараз б повторний удар поки ППО слабе .
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18.04.2024 13:07 Відповісти
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18.04.2024 13:08 Відповісти
Отака війна.
Україна по військовій базі, кацапи у відповідь по лікарні в Чернігові...
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18.04.2024 13:12 Відповісти
Давно вже в стрічці не було єнота. Випускайте
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18.04.2024 13:12 Відповісти
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18.04.2024 23:22 Відповісти
Это в очередной раз показывает,качество аналоговнетной кацапской техники и технологий,ПВО-которая себя защитить и прикрыть не может.Кто эту дичь вообще покупает на мировых рынках??Умственноотсталые??Турция,которая вместо суперсовременных F-35 накупила вот этого говнища несколько лет назад...
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18.04.2024 13:18 Відповісти
"Это в очередной раз показывает,качество аналоговнетной кацапской техники и технологий" Спец по технологіям , ану розкажи скільки із збитого Україною кацапського літаючого лайна справа рук західної техніки , а скільки такого самого " аналоговнєтного " ?
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18.04.2024 15:28 Відповісти
"Хлопок, ще хлопок, ще.."
Хочеться щоб "хлопки" на Кацапляндії переросли в нескінченни "овації".
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18.04.2024 13:22 Відповісти
то в свинособак дивлюся ціле файєршоу було ))
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18.04.2024 13:27 Відповісти
Цей президент, ця ж(ОП)а, ГУР, т.з. "повітряні сили" уже так запиз.ілися, що повірили у власний пиз.ьож і навіть перестали "фільтрувати базар".
4 (чотири, Карл!) пускові установки С-400, 3(три!)РЛС, Пункт управління ППО, бойові літаки ... І це одночасно на клаптику - одному військовому аеродромі! Наступною ступенею брехні зеленський видасть. що там сидів на сонечку путін і його роздерло на шматки.
Нас мають за лохів. За ніц - як кажуть гуцули...
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18.04.2024 13:29 Відповісти
..не звертайте уваги на те, що про вас кажуть гуцули...
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18.04.2024 13:39 Відповісти
Як і передбачалося - відносно чотирьох С-400, трьох РЛС, бойових літаків і пункту управління ППО одночасно на одному аеродромі, - зауважень не знайшлося.
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18.04.2024 14:27 Відповісти
Відкривайте Вікіпедію та Google earth.
Вікіпедія каже, що в С-400 склад 1 пункт упр., 1радіолокаційний комплекс, до 6 зенітних ракетних комплексів, кожен в складі - 1РЛС, та до 12 ПМУ. А також комплекс заходів тех забезпечення. Окрім того С-400 може посилюватись - Всевысотный обнаружитель , радарами L-диапазона Противник-ГЕ, Гамма-ДЕ, комплексом Барьер-Е. І т.п. Враховуючи, що С-400 в Джанкої начебто головна їх система ППО на півночі Криму, то цілком можливо що вона була в посиленій комплектації.
Google earth - відкриваєте фото аеродрому, там в південній частині на є фото цього комлексу (покрутіть дату в разі чого). Проведіть коло на 30 000кв. м. Одна касетна ракета спокійно накрииває майже увесь комплекс. Навіть вражено має бути більше ніж перераховано. Далі, пункт ремонту. Якщо це наприклад був комплекс споруд трохи південніше вежі аеропорту, то тоді 30 000кв.м. теж вражає площадку де стоїть авіа техніка, де могли бути літаки.
Звісно хочеться бачити свіжі фото з космосу, бажано після атаки щоб прив'язати зону ураження до того що видно зараз, але хто ж дасть таке на загал.
Втім перераховане цілком можливо було знищене.
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18.04.2024 14:49 Відповісти
"Звісно хочеться бачити свіжі фото з космосу," .... такі як із знищеними кацапськими ту на шести аеродромах одночасно ? Ну так Притула скоро із свого супутника надішле (( Просто ми не помітили як українські змі зеслиз опустив до рівня кацапського канашенка , у якого все українське по сто пітьсот щодня знищується ....

Ви тут вікіпедію навели , а як думаєте - оті шість пускових поруч як на параді стоять та іше і не обваловані ? Я був би радий якби ці новини були правдивими на 100 % , але після того як попадання дрона у гуртожиток ( що теж добре , добре як і кацапів там накрило - не буде кому шахеди складати ) видають за знищення заводу , то є сумніви ......
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Відкрийте (встановіть) Google Eath. Координати 45°41'14.45" 34°24'22.16"
Це судячи з усього ця С-400 в Джанкої. Стоїть компактно. Саме свіже фото від 22р., але попередні фотографії вказують що рашисти не переймались переносом майданчиків для ППО.
Тепер уявімо підльот туди касетної М39. На жаль не знаю на якій висоті вона розсіює *************, але відома площа - більше 30 000кв.м.
Пускові обваловані (по 2шт.) Але це ніяк не допоможе проти **************, що падають на площу в 30 000кв.м.
Далі вмикайте інструменти Лінійка - Коло. Задаєте область в кв.метрах і відмічаєте наприклад центр розташування С-400. Якщо це був центр скиду **************, то накриває майже всю позицію усією технікою. Всю С-400.
Я розумію, що деякі перемоги, не зовсім ними являються, але в даному випадку, наявні дані вказують на достовірність тверджень про перелік знищеного.
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Я не проти , просто так вже було, коли спочатку повідомили як під севастополем роз....ли всьо с-400 , а за пару днів виправилися на одну пошкоджену пускову .
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18.04.2024 16:37 Відповісти
"Начебто", "цілком можливо" (2р), "якщо це, наприклад був"... навіщо переписувати Вікіпедію для підтвердження своїх буйних фантазій? Ніхто, навіть п"яні кацапи на одному аеродромі (клаптику землі) такі сили і засоби не концентрує. Включіть мізки. Вікіпедія нам теж доступна...
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18.04.2024 16:31 Відповісти
Відповів коментарем вище. Можете самі перевірити по супутникових фото, в кого з нас буйні фантазії.
Вчіться працювати з відкритими джерелами, а не повторювати вигадки з виправдовуваннями від рашистських воєнкорів.
Dixi
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18.04.2024 16:36 Відповісти
А ще ви пропонуєте "провести коло на 30000 кв. метрів біля аеродрому Джанкоя..." А ви проведіть колА навколо Кліщіївки, Часового Яру, Роботиного, Кринок, Харкова... там, де нам, вибачте ломиться пиз.а а наше керівництво водить нас з вами за носа, відволікаючи"колосальним погромом" у Джанкої. Навіть не напружуючись, що несуть явну брехню, що такого бути не може, що не сьогодні-завтра відкриють фронт і підпишуть капітуляцію. Вікіпедія нічо про таке не пише?
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18.04.2024 17:25 Відповісти
М-да, як все сумно. Зв'язку між ППО рашистів та відповідно неможливістю нормально працювати навіть тими залишками авіації що є, не бачите? А на***я тоді вам F-16, бомби AASM Hammer, ракети Storm Shadow і т.п., якщо застосовувати їх ніяк через такі от С-400? Якщо вся увага має бути виключно лише до наземних боїв лопатами Кулеби? А як знищення А-50 допомогло на якийсь час жити без ворожих КАБів знаєте? А знаєте, що такі от С-400 і збивають ракети запущені по А-50? Зв'язку між знищенням ППО ворога та обороною Кліщіївки, Часового Яру і т.п. все ще не бачите? Лише для відволікання "колосальним погромом"?
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19.04.2024 02:47 Відповісти
Враховуючи що прилетіло дві ракети ATACMS і начебто мова йде про касетні М39, то площа ураження кожної - понад 30 000кв.м. Одна в С-400, інша в пункт ремонту, де був С-300. Так що могло бути і осколкове ураження якихось літаків.
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18.04.2024 14:29 Відповісти
ISW писали, що прилетіло 12 атакамсів.
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18.04.2024 15:10 Відповісти
Не зовсім так, спочатку самі рашисти почали вити про 2 ракети, а от потім їх "воєнкори" почали розказувати про 12 штук. Вірніше всього, так хоч перевантаженням ППО, змогли пояснити результат роботи аналоговнєтної С-400, адже пропуск 2 старих ракет ATACMS це повне позорисько.
А ISW просто навів ці слова, з коментарем "ISW не може незалежно підтвердити ані тип ***********, які українські війська застосували під час цього удару, ані масштаб завданої ударом шкоди"
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18.04.2024 15:32 Відповісти
якщо логічно, то навряд аж 12 атакамсів запускали би. в 2 я більше повірю, ніж в 12.
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18.04.2024 15:39 Відповісти
Так може недарма мають ? Почитайте он як над вашим коментарем руцькоызичний дрібним поносом сере про "нічтожность кацапского пво і дураков турков ".... думаєте таких ідіотів мало ? Саме на них і розраховано , тут порадіють , за про ..б під Часовим Яром за тією радістю і не згадають , так і житимемо поки не подох.....
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18.04.2024 16:11 Відповісти
"там сидів на сонечку путін і його роздерло на шматки"
Точно не повірять. Навіть діти знають, що вночі сонце не світить. А в решту - запросто!
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18.04.2024 13:33 Відповісти
Діти, може й не повірять, а от свідки "шмарофону" - то вже інша справа.
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18.04.2024 14:26 Відповісти
Гарна робота.
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18.04.2024 14:18 Відповісти
ТаймЗє має іншу, більш правдиву інфу.

Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої. Також він висловив вдячність головкому Олександу Сирському за організацію цієї операції.

Тобто за два спалених гелікоптера і заправщик, які трохи менші по вартості від ракет, якими їх вразили - вдячність Сирському, а що йому за прогавлений удар по лікарні в Чернігові з трьома десятками загиблих і ще невідомою кількістю поранених ? Чи про це Зеленському не доповідали?
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18.04.2024 14:39 Відповісти
ТаймЗе і "правдива інфа" ... Споживачі інформаційних помиїв - паліть, не зупиняйтесь !
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18.04.2024 14:44 Відповісти
ви в курсі хто за тим "тайм зе" стоїть?
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18.04.2024 15:12 Відповісти
Ні, але здогадуюсь, особливо судячи з крайніх дописів.
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18.04.2024 15:16 Відповісти
ну і? то хто, згідно ваших здогадок?
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18.04.2024 15:20 Відповісти
Якийсь з підрозділів інформаційних військ русні.
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18.04.2024 15:22 Відповісти
ого. навіть так? тоді накуя ви сюди тягаєте ці вкиди з цього джерела? на кого працюєте?
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18.04.2024 15:27 Відповісти
Я з них таким чином глузую.
Йому ж чимало хто вірить. От нехай ті, хто вірять ТаймЗє, повірять і в дві знищені вертушки з бензовозом - ціною менше витрачених ракет.
А що? Там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!"
Ну от і вірте. Не подобається? Тоді два варіанти: або ТаймЗє бреше, а бо таки замість перемоги - зрада зрадна.
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18.04.2024 15:30 Відповісти
багато хто зараз подібний сарказм може сприймати буквально, а не як сарказм...
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18.04.2024 15:37 Відповісти
Треба було табличку почепити.
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Треба , а іще не потрібно було приплітати Чернігів ((
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18.04.2024 16:33 Відповісти
хто?
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18.04.2024 15:28 Відповісти
та хто його знає. проте коли погуглити, то по тим результатам ниточка веде до колишнього 1-го заступника голови СБУ Нескоромного (такий худощавий дядько з хвостом на голові). проти нього навіть і справи були кримінальні, що начебто мав якісь зв'язки з руснею. по типу Кулініча чи Сівковича. а насправді як, то хз, хз.
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18.04.2024 15:36 Відповісти
Я не в курсі.
Поінформуйте мене, хто за цим стоїть.
Якщо, звичайно, вам не важко.
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18.04.2024 19:03 Відповісти
вище в коменті написав.
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18.04.2024 19:31 Відповісти
А як прогавлений у Чернігові пов'язаний із Джанкоєм , по Джанкою били системою ППО з Чернігова ? (( Трішки недоречне порівняння незалежно від результатів джанкойських.
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18.04.2024 16:31 Відповісти
А ви вірите ТаймЗє?
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18.04.2024 16:33 Відповісти
Я вірю тому що ти написав , а ти докупи сплів трагедію чернігівську і джанкой (( Те що у Чернігові зрідні Харкову і Миколаєву , там маючи все не факт що встигнеш зреагувати .
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Це з ТаймЗє цитата, нічого я не вигадував.
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18.04.2024 16:37 Відповісти
"Тобто за два спалених гелікоптера і заправщик, які трохи менші по вартості від ракет, якими їх вразили - вдячність Сирському, а що йому за прогавлений удар по лікарні в Чернігові з трьома десятками загиблих і ще невідомою кількістю поранених ? Чи про це Зеленському не доповідали? " Тобто , шановний , весь оцей текст цитата ??????? А чому ви тоді її не оформили як цитаті належить бути ???? ((( Чи все ж це не цитата , а ваші власні судження ?((
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18.04.2024 16:40 Відповісти
Проіпал.
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18.04.2024 16:42 Відповісти
Точно тобі Арістович ((
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18.04.2024 16:44 Відповісти
Десь так
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18.04.2024 14:45 Відповісти
Они бьют только по наемникам и Химмерсам.Путлером клянусь
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18.04.2024 15:15 Відповісти
 
 