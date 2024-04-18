Удар по окупованому Джанкою: Знищено 4 пускові установки С-400, 3 РЛС, пункт управління засобами ППО, - ГУР

Внаслідок удару по аеродрому у тимчасово окупованому Джанкою Сили оборони знищили, зокрема, пускову установки С-400.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи.

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