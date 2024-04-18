УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини
3 086 26

Росія скасувала паради на 9 травня у 5 областях та в Севастополі: боїться терактів та атак БПЛА, - росЗМІ

парад

У п’яти регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування Дня перемоги на 9 травня, щоб "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Телеграм-канал Mash.

Зазначається, що через можливі атаки, зокрема БПЛА, від парадів і салютів відмовилися прикордонні з Україною Бєлгородська, Брянська, Курська області, також Рязанська та Псковська області.

Таке ж рішення ухвалено окупаційною владою Севастополя. Пропагандистська акція "Безсмертний полк" в цих регіонах відбудеться в онлайн-форматі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії пенсіонерка замість привітання з 9 травня отримала пропозицію вступити до ПВК "Вагнер". ФОТО

Вказано, що проведуть цю акції лише в інтернеті також російська республіка Комі, місто Чита, Забайкальський край та Нижньогородська область. У багатьох містах Росії ще розмірковують, в якому форматі святкувати 9 травня.

Минулого року низка російських міст і регіонів також відмовилися від святкування Дня перемоги "з міркувань безпеки".

Читайте також: ГУР щодо параду в Москві: Наша мета - військові об’єкти, пропагандистські заходи цікавлять мало

Автор: 

День Перемоги (434) парад (374) росія (64895) Севастополь (553)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
А красіво було б.
Па красной площаді проходят зеки Тагільскай колонії. Ура!
За німі сводний отряд пєдофілов- канібалов. Ура!!
Замикаєт колону батальйон неонацистів "Русіч" во главє с Мільчаковим. Троєкратно Ура!!!

Самкі орков плачут, мудрий путєн одобрітєльно ківаєт, діди вєртяться пропєлєром...
показати весь коментар
18.04.2024 13:24
+8
А какже салюти? А камні снєба?
показати весь коментар
18.04.2024 13:07
+8
Праклятіє бєндєравці. Нє дают правєсті сатанінскій шабаш.
показати весь коментар
18.04.2024 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какже салюти? А камні снєба?
показати весь коментар
18.04.2024 13:07 Відповісти
А красіво було б.
Па красной площаді проходят зеки Тагільскай колонії. Ура!
За німі сводний отряд пєдофілов- канібалов. Ура!!
Замикаєт колону батальйон неонацистів "Русіч" во главє с Мільчаковим. Троєкратно Ура!!!

Самкі орков плачут, мудрий путєн одобрітєльно ківаєт, діди вєртяться пропєлєром...
показати весь коментар
18.04.2024 13:24 Відповісти
а как же одна из основных скреп пабедобесия "дидынапалках" ?? Они же сами себя не понесут )))
показати весь коментар
18.04.2024 13:40 Відповісти
Та да. І в сміттєві баки самі не стрибнуть...
показати весь коментар
18.04.2024 18:43 Відповісти
і за це "ваєвале діди"))) ?
показати весь коментар
18.04.2024 13:07 Відповісти
Значить потрібно по кремлю гасити
показати весь коментар
18.04.2024 13:10 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 13:11 Відповісти
Праклятіє бєндєравці. Нє дают правєсті сатанінскій шабаш.
показати весь коментар
18.04.2024 13:11 Відповісти
Шо в Севастополі "городєе вечной слави русскіх маряков"морского пааду не буде?
показати весь коментар
18.04.2024 13:11 Відповісти
Він влітку проходив завжди.
показати весь коментар
18.04.2024 13:13 Відповісти
Не хватає трохи кораблів. А так би ух..
показати весь коментар
18.04.2024 13:13 Відповісти
Чим більше витратять на паради і салюти тим менша залишиться на війну в Україні. Хай собі "побєдобєсяться"...
показати весь коментар
18.04.2024 13:11 Відповісти
Тож і погано, що повідміняли живі паради. Будуть тільки подумки проводити. А це безкоштовно.
показати весь коментар
18.04.2024 13:14 Відповісти
А ми так чекали параду крейсерів на севастопольському рейді ....
показати весь коментар
18.04.2024 13:14 Відповісти
С почетным кортежем их украинских морских дронов по обеим бортам кораблей.
показати весь коментар
18.04.2024 13:27 Відповісти
Кацапи, а шо трапилось? Вже не до парадів, суки!
показати весь коментар
18.04.2024 13:16 Відповісти
По Москві потрібно бити, точніше по скупченню військової техніки на «красной площадє». Закона ціль?
показати весь коментар
18.04.2024 13:17 Відповісти
Зате наші лошарики не заважатимуть рашистам проводити парад недобитків в москві.
показати весь коментар
18.04.2024 13:19 Відповісти
Парад на девятое мая в РФ
показати весь коментар
18.04.2024 13:23 Відповісти
это ущемления прав гардемаринов!! ))
показати весь коментар
18.04.2024 13:39 Відповісти
запускаем морячка
показати весь коментар
18.04.2024 13:43 Відповісти
яблочко ))
показати весь коментар
18.04.2024 13:44 Відповісти
немає причин святкувати це «свято»:
перемогли гітлера - переможемо і путлєра!
показати весь коментар
18.04.2024 14:21 Відповісти
Можна подумати, що в Москві не скасують - адже БПЛА і туди прилітають
показати весь коментар
18.04.2024 14:21 Відповісти
Йой! І що, праздніка пабєдабєсія там не трапиться?! Тоді якась біда може трапитися зі зкріпами!
показати весь коментар
18.04.2024 15:44 Відповісти
ой, а шо случілось?
показати весь коментар
18.04.2024 16:37 Відповісти
 
 