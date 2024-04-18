Росія скасувала паради на 9 травня у 5 областях та в Севастополі: боїться терактів та атак БПЛА, - росЗМІ
У п’яти регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування Дня перемоги на 9 травня, щоб "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Телеграм-канал Mash.
Зазначається, що через можливі атаки, зокрема БПЛА, від парадів і салютів відмовилися прикордонні з Україною Бєлгородська, Брянська, Курська області, також Рязанська та Псковська області.
Таке ж рішення ухвалено окупаційною владою Севастополя. Пропагандистська акція "Безсмертний полк" в цих регіонах відбудеться в онлайн-форматі.
Вказано, що проведуть цю акції лише в інтернеті також російська республіка Комі, місто Чита, Забайкальський край та Нижньогородська область. У багатьох містах Росії ще розмірковують, в якому форматі святкувати 9 травня.
Минулого року низка російських міст і регіонів також відмовилися від святкування Дня перемоги "з міркувань безпеки".
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За німі сводний отряд пєдофілов- канібалов. Ура!!
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