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Після зміни командування Чорноморський флот РФ - найменш активний з початку війни, - британська розвідка

флот,рф

Російський Чорноморський флот став найменш активним з початку повномасштабного вторгнення після заміни командувача у березні 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що 1 квітня 2024 року фрегат з керованими ракетами типу "Григорович" провів роботу з поводження з озброєнням на базі в порту Новоросійськ. Сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

Проте РФ в основному відвела свої кораблі й підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни.

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"Оскільки флот залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", - вважають у розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5539) Чорноморський флот рф (621) зовнішня розвідка (463)


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Це не після зміни командування. Це після роботи наших спецслужб і ЗСУ.
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18.04.2024 13:18 Відповісти
Прікінулся дохлим?
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18.04.2024 13:26 Відповісти
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18.04.2024 13:27 Відповісти
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18.04.2024 13:28 Відповісти
Ще пару "корит" на дно опустимо - і вони взагалі прикинуться що у них немає Чорноморського флоту взагалі!
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18.04.2024 14:27 Відповісти
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18.04.2024 14:48 Відповісти
цікаво, чи встиг МРК "Циклон" зїбатись до Новоросійська, чи стоїть обмотаний бонами у Сєвастополі?
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18.04.2024 16:48 Відповісти
Теперь Чорноморський флот РФ пассивный...
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18.04.2024 21:07 Відповісти
 
 