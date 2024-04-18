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Новини Війна
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На саміті миру у Швейцарії світ має показати, яким бачить завершення війни в Україні, - Боррель

боррель

Міжнародне співтовариство має сказати, яким бачить завершення війни РФ проти України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародне співтовариство має продемонструвати, як ми бачимо завершення цієї війни. Зрозуміло, що пізніше будемо це обговорювати з Росією, яка є агресором. Не забувайте про це. Не забувайте, що є агресор, і є жертва агресії, яка намагається захищатися. І міжнародне співтовариство має сказати, як ми бачимо завершення цієї війни", - пояснив він.

Боррель наголосив, що на сьогодні єдиним мирним планом, який обговорюється на міжнародній арені, є "формула миру" Президента України Володимира Зеленського.

"Єдиний план, який має враховуватися, – це план Зеленського. Немає жодного іншого. На початку з’являлося багато планів: це були китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський плани – всі вони зникли. Єдиний, який... обговорюється у міжнародному співтоваристві, – це план, що був представлений Зеленським", - підсумував високий представник ЄС.

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Автор: 

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18.04.2024 13:34 Відповісти
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18.04.2024 13:38 Відповісти
Ну враховуючи брак озброєння в ЗСУ та гальмування союзників зі зброєю складається враження що світ влаштує заморозка війни з сприйняттям ''нових реалій'' *уйла.
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18.04.2024 13:40 Відповісти
Тільки бізнес, нічого особистого. Це дасть змогу нарешті зняти санкції з паРаші і вільно з нею торгувати. А Україна - ну таке... Нє шмогла, так нє шмогла.
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18.04.2024 14:28 Відповісти
 
 