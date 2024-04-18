Закрити "біолабораторії" та провести вибори: Трампістка Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про допомогу Україні
Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.
Як передає Цензор.НЕТ, Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня.
Поправки навряд чи отримають підтримку серед колег трампістки, оскільки є надто екстраординарними.
Одна із поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.
"Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", - заявляла вона.
Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.
Інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду.
Крім того, жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".
Зазначимо, що антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою "Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію".
Будь ласка, зачекайте...
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Тому я і кажу, що трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України, і це давно потрібно усвідомити всім юзерам сайту.
Якщо цю натаху вмити, зробити їй пристойну зачіску та макіяж, гарно вбрати - і не обов'язково бути "озабочєним" ноусером, щоб звернути на неї увагу .
...Крім того є анекдот з цього приводу.
Якось один молодий чоловік провів кілька років у вимушеному усамітненні посеред дикої природи (чи то був геологом, чи то біологом - не важливо). Аж ось повернувся додому. Привів себе в порядок, підстригся, поголився, викупався, вбрався відповідним чином і - гайда на танці!
Дивиться - усі дівчати з кавалерами. Лише одна самотня. Але страшнюча!..
Однак природа вимагає свого - підійшов до неї. Потанцювали. Випили трохи вина. Знову потанцювали... Запросив він її додому.
...Вранці прокидається наш біолог (чи геолог, неважливо), бачить - поряд з ним така красуня, що Анжеліна Джолі та Саша Грей денервово засмалили б за рогом.
Не втерпів - розбудив її. Питає:
- То я тебе вчора запросив?
- Мене, - каже.
- А чого вчора ти була такою страшною?
- Бо хлопця ну дуже хотіла...
Будучи рішучим прихильником колишнього президента Дональда Трампа , Грін допомагала і підтримував спроби Трампа скасувати президентські вибори в США 2020 року і з тих пір підтримує неправдиві заяви Трампа про вкрадені вибори...
А коли цьотка таке-во витворяє, це свідчить про те, що хлопа в неї не було вже багато років. Через то надлишок гормонів б'є їй по мозку (чи по тому, що замінює мозок).
Дивно, це забаганки з одної опери.
"при народженніМарджорі ТейлорНародиласяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] (49 років)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Мілледжвіль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Болдвін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] Країнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США
Місце проживанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Ром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-[https://www.nbcnews.com/news/us-news/marjorie-taylor-greene-targeted-second-swatting-incident-many-nights-rcna44802_https://www.nbcnews.com/news/us-news/marjorie-taylor-greene-targeted-second-swatting-incident-many-nights-rcna44802]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%3C/div%3E-2 [2] Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична діячка , https://www.wikidata.org/wiki/Q43845 бізнесвумен
Alma materhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Forsyth_High_School&action=edit&redlink=1 South Forsyth High School https://www.wikidata.org/wiki/Q7567302 d (https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 ) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%97 Університет Джорджії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )Знання мовhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська
Членствоhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_Caucus&action=edit&redlink=1 Freedom Caucus https://www.wikidata.org/wiki/Q19881038 d і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_House_Committee_on_Education_and_the_Workforce&action=edit&redlink=1 United States House Committee on Education and the Workforce https://www.wikidata.org/wiki/Q7889964 d
Суспільний стан шалава
Посадачлен Палати представників СШАhttps://www.wikidata.org/wiki/Q13218630?uselang=uk [d] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] і член Палати представників СШАhttps://www.wikidata.org/wiki/Q13218630?uselang=uk [d] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-[https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/08/us/elections/results-georgia-us-house-district-14.html_https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/08/us/elections/results-georgia-us-house-district-14.html]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%3C/div%3E-3 [3] Партіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканська партія США
А ось тут і хотів би погодитися з Вами, і якось воно не той-во... З одного боку - дійсно, єдиний шлях позбутися зє!-ленеих клованів - вибори. З іншого боку - для зє!-лених клованів "намалювати" будь-які результати виборів так само просто, як випити гальбу пива. І, що цікаво, довести "факт зє!-лених художеств" буде просто нереально.
І - так - одному Шапкокрадові таке навіть і приснитися не могло. Тому його, певна річ, люто дусить величезна зелена жаба.
Чи то собацюра крутить хвостом, чи то хвіст крутить собацюрою...
Коли хтось із якихось причин ще не знає, що означає абревіатура ТП, знайте: рафінована ТП зображена на знимці.
Друга безмозгла.
Дивує як люди з мозком курки потрапляють а політику. То є ознака скільки в світі існує ідіотів, які їх обирають
Першими запускаються високочастотні бойові цвіркуни - вони високо свистять, тим самим відволікаючи увагу і занурюючи в напівкоматозний стан. Після цього, на людей, що нічого не підозрюють, знесилених від бойового свисту, випускаються бойові комарі, головна відмінність яких від звичайних - здатність виробляти нескінченну кількість укусів. І в самому кінці, коли відбулося зараження бубонною чумою, проказою, бруцельозом, запаленням колінної чашечки, пологової гарячкою і нескінченною дурістю (яка, на моє глибоке переконання, є не просто вкрай заразною, але також є однією з найбільш важко виліковних недуг), випускаються бойові жаби.
Вони поглинають знесилену хмару комарів, тим самим знищуючи докази на льоту - все до єдиної. По закінченні місії, жаб слід зловити, забити, освіжувати, і подарувати любителям вишуканої французької кухні виходячи з розрахунку, в якому вартість кілограма жаб еквівалента вартості кубометра газу. Таким чином, усі докази будуть не тільки знищені, але в прямому сенсі з'їдені, перетравлені та спущені в каналізацію
Іржу інфразвуковим басом, немов слін!
Ще не так пізно, отже, є надія, що сусіди не викличуть мєнтів та "наглу поміч".
За моїми особистими спостереженнями, найнебезпечніший дурень - це дурень з ініціативою.
Резюмую: у випадку з цією мадамою маємо клінічний-лютий-треш-випадок: вкрай небезпечне гігантське дуреписько.
Не дарма рашисти постійно згадують "біолабораторії"!
Це явно вказує на те, що рашисти або думають над застосуванням біологічної зброї, або її ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ!
Це можуть бути заражені тварини/комахи/кліщі так й біологічні матеріли з хворобами проти людей так і проти худоби/птиці.
Рашисти можуть їх скидати/розпилювати з камікадзе або розвідувальних дронів, "по ходу" їх пролиту над полями та водоймами.
В біолабораторіях США в Украіні вже стільки бойових комарів, блох, метеликів, слизнів,равликів,саранчі,коників та мух, що на весь білий світ вистачить!
Я вірно зрозумів?
Вони що, з Зє- клони клоунів?
*
Читав їм книжки: Кінга, По, Лавкрафта, Стокера. Сиділи, слухали, пили консервовану кров з пакетиків. Кивали. Оченята горіли, хоботки ворушились.
*
Виросли всі розміром з харошого індика. Злі, кровожерливі, всі в татухах, співають щось по-румунськи. Як є - вампіри. Вампірята мої миленькі.
*
Брешуть росіяни в ООН: ніяких інфекцій. Чистий, ненажерливий, кривавий вампіризм. І ніяких дронів і безпілотників: вишикувались авіазвеном з десяти штук і улетіли в ніч на заході сонця.
*
А той, з кривою лапкою, заглянув мені у очі, обійняв, а як злетів - зробив три кола над домом. І пішов за своїми у вечірні грозові хмари на сході.
*
З тієї пори стоять щовечора на моєму підвіконні десять підігрітих пакетиків з кров'ю. А один з них - з підвищеним цукром і холестерином, як любить криволапий.
грин - ти або росіянка, або психічно хвора
але такий виборець - капець Америці!
Який дядюшка Тромб затромбований, такі і однодумці!
Бо нормальний Президент Штатів не літав би цілуватись із корейським поросятком за власної ініціативи!
Грьобаний стид!, хто Гамерикою керує!
"от коли підуть в ЗСУ всі конгресмени, які голосували за допомогу Україні, тоді й я піду". 😕