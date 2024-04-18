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Закрити "біолабораторії" та провести вибори: Трампістка Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про допомогу Україні

тейлор,грін

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

Як передає Цензор.НЕТ, Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня.

Поправки навряд чи отримають підтримку серед колег трампістки, оскільки є надто екстраординарними.

Одна із поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

"Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", - заявляла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трампістка Грін: Законопроєкт з допомогою Україні можуть розглянути наступного тижня

Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.

Інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду.

Крім того, жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Зазначимо, що антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою "Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію".

Читайте також: Новий пакет допомоги Україні від США передбачає $61 млрд для Києва та союзників і передачу ATACMS

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) США (22455) Україна (5859)


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Топ коментарі
+72
Якась у неї морда рязанская.
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18.04.2024 13:39
+55
Потрусіть її на предмет російських зв'язків. Бо це не просто клініка, це спрямована діяльність на користь ворога США.
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18.04.2024 13:39
+40
Мар'яни захоплюють світ.
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18.04.2024 13:39
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Сторінка 2 з 2
це є по-сутті затягування прийняття пакету допомоги Україні. І це затягування - як мінімум, з відома Трампа.
Тому я і кажу, що трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України, і це давно потрібно усвідомити всім юзерам сайту.
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18.04.2024 14:18 Відповісти
Хоча цю божевільну Грін називають трампісткою, вона вже оголосила самого Трампа у зраді, оскільки він підтримав спікера Джонсона.
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18.04.2024 14:18 Відповісти
Схоже, на часі написання книги "Життя і неймовірні пригоди в серпентарії".
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18.04.2024 22:29 Відповісти
Хвора баба.
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18.04.2024 14:18 Відповісти
Скорше, недолюблена і недокохана.
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18.04.2024 22:30 Відповісти
В республіканців є своя Безугла... Пора суттєво обмежувати виборче право - Поки ця зелена цвіль не поглинула світ...
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18.04.2024 14:18 Відповісти
Дурня звісно, але на рахунок бабтиських, євангелістських і інших релігійних сект вона права, вони наразі процвітають і бабло у них річкою тече, от тільки до Всевишнього ніякого відношення не мають як і традиційні церкви. Усі кують бабло.
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18.04.2024 14:18 Відповісти
"Релігія опіум для народу"............
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18.04.2024 16:32 Відповісти
Її реально потрібно психічне обстеження
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18.04.2024 14:18 Відповісти
І екзорцизм.
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18.04.2024 14:51 Відповісти
« Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.»
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Пилите, Шура, пилите. Они золотые!
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18.04.2024 18:02 Відповісти
...і міцного хлопа з великим прутнем, щоб кохав її ніжно та пристрасно.
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18.04.2024 18:22 Відповісти
Та хто ж стільки вип'є, навіть слон не зможе!
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18.04.2024 21:05 Відповісти
Ну навіщо ж Ви так...
Якщо цю натаху вмити, зробити їй пристойну зачіску та макіяж, гарно вбрати - і не обов'язково бути "озабочєним" ноусером, щоб звернути на неї увагу .
...Крім того є анекдот з цього приводу.
Якось один молодий чоловік провів кілька років у вимушеному усамітненні посеред дикої природи (чи то був геологом, чи то біологом - не важливо). Аж ось повернувся додому. Привів себе в порядок, підстригся, поголився, викупався, вбрався відповідним чином і - гайда на танці!
Дивиться - усі дівчати з кавалерами. Лише одна самотня. Але страшнюча!..
Однак природа вимагає свого - підійшов до неї. Потанцювали. Випили трохи вина. Знову потанцювали... Запросив він її додому.
...Вранці прокидається наш біолог (чи геолог, неважливо), бачить - поряд з ним така красуня, що Анжеліна Джолі та Саша Грей денервово засмалили б за рогом.
Не втерпів - розбудив її. Питає:
- То я тебе вчора запросив?
- Мене, - каже.
- А чого вчора ти була такою страшною?
- Бо хлопця ну дуже хотіла...
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18.04.2024 21:31 Відповісти
Треба, мабуть, створити біолабораторію. Бо всі нею цькують, лякаяють, а ми не можемо пред'явити хоча б роту бойових гусей. Сором. А заодно і відзвітуємо перед США і персонально перед Грін про передові бойові біорозробки. Аби тільки допомогу дали.
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18.04.2024 14:20 Відповісти
а хтось може внести зустрічну правку: шоб ця грін особисто приїхала закривати лабораторії? зараз в Часовому Ярі надзвичайно активно працює кілька штук.
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18.04.2024 14:21 Відповісти
Цікаве фото підібрано. Видно одразу, що інтелект не торкнувся цього обличчя.
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18.04.2024 14:26 Відповісти
З кокаїну, яким вона обнюхалася, стирчить ****** кремля. А за історії про «біолабораторії» *********** з г+г теж слід залтити гарячої смоли виротяки.
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18.04.2024 14:30 Відповісти
https://ms.detector.media/profstandarti/post/24896/2020-06-18-11-vydalyv-syuzhet-pro-amerykanski-biolaboratorii-v-ukraini-shcho-povtoryuvav-rosiyskyy-feyk/ https://ms.detector.media/profstandarti/post/24896/2020-06-18-11-vydalyv-syuzhet-pro-amerykanski-biolaboratorii-v-ukraini-shcho-povtoryuvav-rosiyskyy-feyk/

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18.04.2024 15:52 Відповісти
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18.04.2024 14:36 Відповісти
...А десь далеко на росії одній Ксю Собчак стало дійсно обідно...
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18.04.2024 21:39 Відповісти
Марджорі Тейлор Грін-це рідна сестра Мар'яни Безуглої,просто її маленькою вкрали цигани на вокзалі в Жмеринці, і продали в американську родину.
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18.04.2024 14:38 Відповісти
Марджорі Тейлор Грін https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene - Грін пропагувала антисемітські , білі расистські та ультраправі теорії змови , включаючи теорію змови геноциду білих [ 6] [7] QAnon та Pizzagate . [8] [9] Інші екстремістські теорії змови [10] [11], які вона просувала, включають причетність уряду до масових розстрілів у Сполучених Штатах , безпідставні звинувачення у вбивстві сім'ї Клінтонів і теорії змови 11 вересня . [12] [13] До того, як балотуватися до Конгресу, вона підтримувала заклики стратити видатних політиків Демократичної партії , зокрема Гілларі Клінтон і Барака Обаму . [14] Як член Конгресу вона прирівнювала Демократичну партію до нацистів і порівнювала заходи безпеки проти COVID-19 із переслідуванням євреїв під час Голокосту [ 15] [16] [17] , пізніше вибачившись за це порівняння. [18] Під час російського вторгнення в Україну в 2022 році Грін пропагував російську пропаганду та хвалив Володимира Путіна . [19] Грін називає себе християнським націоналістом . [20]

Будучи рішучим прихильником колишнього президента Дональда Трампа , Грін допомагала і підтримував спроби Трампа скасувати президентські вибори в США 2020 року і з тих пір підтримує неправдиві заяви Трампа про вкрадені вибори...
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Доброго хлопа їй треба. Щоб кохав її пристрасно та ніжно.
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18.04.2024 21:41 Відповісти
У штатах з "коханням без обов'язків" уже бозна скільки немає жодних проблем (принаймні з 80-90-х минулого століття). Там рулить "американська мрія", типу, - свій особистий острів, багато грошей на рахунку тощо.
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20.04.2024 23:56 Відповісти
У тому-то й штука.
А коли цьотка таке-во витворяє, це свідчить про те, що хлопа в неї не було вже багато років. Через то надлишок гормонів б'є їй по мозку (чи по тому, що замінює мозок).
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21.04.2024 16:19 Відповісти
Можливо але вона "рішуча прихильниця колишнього президента Дональда Трампа", тому на мою думку, її зацікавленість насамперед - у грошах.
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22.04.2024 23:57 Відповісти
Перейти Україні на федеративний устрій, посадити всю бригаду "Азов" за фашизм вона часом не пропонує?
Дивно, це забаганки з одної опери.
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18.04.2024 14:43 Відповісти
може краще віддати Аляску, та замовкнути?
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18.04.2024 14:59 Відповісти
Е ні, там ще на Каліфорнія та Брайтон-Біч. І захист прав корінних народів Північної Америки.
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18.04.2024 15:00 Відповісти
путінська сволота
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18.04.2024 14:45 Відповісти
Кроманьонці з геном безмозглої?
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18.04.2024 14:45 Відповісти
Яке воно придурковате ,чи це трампісти всі такі.
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18.04.2024 14:47 Відповісти
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18.04.2024 14:50 Відповісти
Ми не можемо їх закрити, бо як тоді Грін, що є продуктом біолабораторії, існуватиме?!
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18.04.2024 14:51 Відповісти
Онука закінчує там 12-й клас і враження від загального інтелекту в школі в неї не дуже, так що нічого несподіваного. Вони виростають і їх вибирають такі самі.
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18.04.2024 14:51 Відповісти
Американский Жирик
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18.04.2024 14:55 Відповісти
О у них свої "безуглі" є)
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18.04.2024 14:57 Відповісти
Марджорі Тейлор Грін - ідіотка: відомо ж, що в Україні біолабораторії США.
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18.04.2024 14:57 Відповісти
Вікіпедія каже, що вона-

"при народженніМарджорі ТейлорНародиласяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] (49 років)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Мілледжвіль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Болдвін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] Країнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США

Місце проживанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F) Ром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-[https://www.nbcnews.com/news/us-news/marjorie-taylor-greene-targeted-second-swatting-incident-many-nights-rcna44802_https://www.nbcnews.com/news/us-news/marjorie-taylor-greene-targeted-second-swatting-incident-many-nights-rcna44802]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%3C/div%3E-2 [2] Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична діячка , https://www.wikidata.org/wiki/Q43845 бізнесвумен

Alma materhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Forsyth_High_School&action=edit&redlink=1 South Forsyth High School https://www.wikidata.org/wiki/Q7567302 d (https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 ) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%97 Університет Джорджії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )Знання мовhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська

Членствоhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_Caucus&action=edit&redlink=1 Freedom Caucus https://www.wikidata.org/wiki/Q19881038 d і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_House_Committee_on_Education_and_the_Workforce&action=edit&redlink=1 United States House Committee on Education and the Workforce https://www.wikidata.org/wiki/Q7889964 d

Суспільний стан шалава
Посадачлен Палати представників СШАhttps://www.wikidata.org/wiki/Q13218630?uselang=uk [d] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q13136%22_data-entity-id=%22Q1150348%22%3E[[:en:Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress|Biographical_Directory_of_the_United_States_Congress]]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_[[:en:United_States_Government_Publishing_Office|GPO]],_1903.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E[[d:Track:Q1150348]][[d:Track:Q2928358]]%3C/div%3E-1 [1] і член Палати представників СШАhttps://www.wikidata.org/wiki/Q13218630?uselang=uk [d] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD#cite_note-[https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/08/us/elections/results-georgia-us-house-district-14.html_https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/08/us/elections/results-georgia-us-house-district-14.html]%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%3C/div%3E-3 [3] Партіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканська партія США
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18.04.2024 15:04 Відповісти
*****..так ни кто не против закрыть эти самые "біолабораторії" - осталось дело за малым, сперва их нужно открыть, что б было что потом закрыть
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18.04.2024 14:58 Відповісти
На одну ногу наступить, а за вторую дернуть и порвать по шву.
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18.04.2024 15:04 Відповісти
... сестра захєрової,тільки з помитим волосям.
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18.04.2024 15:08 Відповісти
У кожного паяца в парламенті має бути своя безмозка сосна
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18.04.2024 15:18 Відповісти
а хто проголосує проти - повинен записатися до кацапської орди, сісти на пляшку і стати чмобіком
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18.04.2024 15:21 Відповісти
А там що, неможливо відхилити поправки їб@нутих? Чи їй трамп не дасть сьогодні відсмоктати?
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18.04.2024 15:21 Відповісти
Серед усієї маячні в поправках пані Грін захована одна слушна вимога - вибори в Україні. Тут я з нею згоден на 100%
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18.04.2024 15:22 Відповісти
Вітаю, пане Іване!
А ось тут і хотів би погодитися з Вами, і якось воно не той-во... З одного боку - дійсно, єдиний шлях позбутися зє!-ленеих клованів - вибори. З іншого боку - для зє!-лених клованів "намалювати" будь-які результати виборів так само просто, як випити гальбу пива. І, що цікаво, довести "факт зє!-лених художеств" буде просто нереально.
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18.04.2024 15:38 Відповісти
Ви занадто перебільшуєте зелені спроможності. Янек, і той більше 10% домалювати собі не зміг попри шалені фальсіфікації. А відстань між зєлєю і Залужним буде подвійна, а може і потрійна на користь останнього. Тому передбачаю, що зєля з шоблою втечуть з країни ще до виборів.
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Йдеться не про можливості тих недоумків (котрі справді невеликі). Йдеться про шанс намалювати результати. Це трошки різні штуки. Шанс зумовлений тим, що у виборах "можуть взяти участь" "мертві душі" - виборці, котрі виїхали за кордон, дійсно померлі громадяни, виборці на окупованих територіях, котрі чи то переїхали на підконтрольні Україні території, чи то не переїхали (так звані "каруселі")... Словом, наявне величезне різноманіття способів фальсифікації результатів виборів (я вже ніц не кажу про "правильний" підрахунок голосів на виборчих дільницях).
І - так - одному Шапкокрадові таке навіть і приснитися не могло. Тому його, певна річ, люто дусить величезна зелена жаба.
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18.04.2024 18:06 Відповісти
Суліма Іване, це якісь біолабораторії допомогли чи міфічні п'явки, щоб розлюбити лідорку ікринок та омолоджену до ефекту корови ТЮльку
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18.04.2024 19:23 Відповісти
Навіщо Юля? Залужний! Він перемагає вже у першому турі
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19.04.2024 01:20 Відповісти
Виглядає, що "Зелені" - всі їбануті
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18.04.2024 15:26 Відповісти
Яка ж вона трампiстка? Це Трамп грiнпiст.
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18.04.2024 15:28 Відповісти

Чи то собацюра крутить хвостом, чи то хвіст крутить собацюрою...
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Что бы вы понимали это беЗумная только у траМпеля, такое же **...нутое существо как и у елДака для популизма и бреда которые они сами не смогут озвучить, такие же полезные идиоты как дохлый жирик у ботаксного педофила...
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18.04.2024 15:30 Відповісти
Пані та панове!
Коли хтось із якихось причин ще не знає, що означає абревіатура ТП, знайте: рафінована ТП зображена на знимці.
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18.04.2024 15:32 Відповісти
А що з бойовими комарами робити?
Друга безмозгла.
Дивує як люди з мозком курки потрапляють а політику. То є ознака скільки в світі існує ідіотів, які їх обирають
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18.04.2024 15:46 Відповісти
Бойових комарів слід використовувати виключно у поєднанні з бойовими цвіркунами та бойовими жабами.
Першими запускаються високочастотні бойові цвіркуни - вони високо свистять, тим самим відволікаючи увагу і занурюючи в напівкоматозний стан. Після цього, на людей, що нічого не підозрюють, знесилених від бойового свисту, випускаються бойові комарі, головна відмінність яких від звичайних - здатність виробляти нескінченну кількість укусів. І в самому кінці, коли відбулося зараження бубонною чумою, проказою, бруцельозом, запаленням колінної чашечки, пологової гарячкою і нескінченною дурістю (яка, на моє глибоке переконання, є не просто вкрай заразною, але також є однією з найбільш важко виліковних недуг), випускаються бойові жаби.
Вони поглинають знесилену хмару комарів, тим самим знищуючи докази на льоту - все до єдиної. По закінченні місії, жаб слід зловити, забити, освіжувати, і подарувати любителям вишуканої французької кухні виходячи з розрахунку, в якому вартість кілограма жаб еквівалента вартості кубометра газу. Таким чином, усі докази будуть не тільки знищені, але в прямому сенсі з'їдені, перетравлені та спущені в каналізацію
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18.04.2024 20:43 Відповісти

Іржу інфразвуковим басом, немов слін!
Ще не так пізно, отже, є надія, що сусіди не викличуть мєнтів та "наглу поміч".
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18.04.2024 21:46 Відповісти
перешліть це краще Грін. Вона має розуміти, як далеко ми вже зайшли
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18.04.2024 22:18 Відповісти
А ось тут тре' бути обережним, щоб не перестаратися. Бо від такої... чутливої інформації може трапитися що завгодно. Вона може остаточно "злетіти з котушок" (навіть Мар'яша денервово смалитиме за рогом). А може і опритомніти. Теж остаточно. І невідомо, що гірше.
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18.04.2024 22:26 Відповісти
Джонсон дозволив вносити поправки саме для того, щоб ця іпанута трампіздка продовжувала затягувати процес голосування. Ця божевільна хмизда до виборів дотягне, креатив у неї є. Як відомо усі божевільні мають безмежну фантазію та політ ідей.
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18.04.2024 15:54 Відповісти
Артур Конан Дойл вважав, що найбільший дурень - це дурень із залишками розуму.
За моїми особистими спостереженнями, найнебезпечніший дурень - це дурень з ініціативою.
Резюмую: у випадку з цією мадамою маємо клінічний-лютий-треш-випадок: вкрай небезпечне гігантське дуреписько.
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19.04.2024 04:04 Відповісти
А таємні тюрми ЦРУ на території України залишаємо?
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18.04.2024 15:56 Відповісти
Ціхо-ціхо! Бо ще трагедія трапиться - панянка від такої інформації зависне і, Боже збав, впаде в кому...
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18.04.2024 21:48 Відповісти
Цікаво, а їх там перевіряють на адекватність до виборів чи вона вже там @бнулась?
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Сестра Бнзмозглої. Чому дивуватись?...
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18.04.2024 16:28 Відповісти
Закрити біодабораторії. А що ж будуть робити бойові комарі? тМоже їх у баночку і відіслати конгресвумен Грін?
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18.04.2024 16:33 Відповісти
Російське бабло розірве Штати...
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18.04.2024 16:39 Відповісти
Все дуже просто: безугла, трамп, оце чучело грін, тощо - закономірний результат надання ідіотам голосу через поцмережі. Ідіоти, як наймасовіша фракція людства, гучніше всіх кричать, а потім дружними рядами йдуть на вибори щоб обрати собі подібних, бо розумних ідіоти не розуміють і взагалі ненавидять люто, як класового ворога.
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18.04.2024 16:41 Відповісти
++++++++++++++!!!!!
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19.04.2024 09:46 Відповісти
На справді, БУДТЕ ПИЛЬНИМИ:
Не дарма рашисти постійно згадують "біолабораторії"!
Це явно вказує на те, що рашисти або думають над застосуванням біологічної зброї, або її ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ!
Це можуть бути заражені тварини/комахи/кліщі так й біологічні матеріли з хворобами проти людей так і проти худоби/птиці.
Рашисти можуть їх скидати/розпилювати з камікадзе або розвідувальних дронів, "по ходу" їх пролиту над полями та водоймами.
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18.04.2024 16:46 Відповісти
Трамп спустив цю наволоч,щоб затягнути голосування за цей законопроект,і скоріше за все голосування затягнеться,або взагалі не відбудеться...
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Пізно всралася,Грін!
В біолабораторіях США в Украіні вже стільки бойових комарів, блох, метеликів, слизнів,равликів,саранчі,коників та мух, що на весь білий світ вистачить!
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18.04.2024 17:35 Відповісти
"Грін"- це "зелена"?
Я вірно зрозумів?
Вони що, з Зє- клони клоунів?
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18.04.2024 18:55 Відповісти
Господь Бог курва мітить 😕
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19.04.2024 10:23 Відповісти
Її ківа покусав ще при жизні ! Точно !
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18.04.2024 20:10 Відповісти
Ось що буває коли Куриця потрапляє в політику.
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18.04.2024 20:28 Відповісти
Навесні взяв додому на виховання десяток яєць комарів. Грів, міняв освітлення та вологість. Щоранку доповідав в ЦРУ, вів журнал. Вилупились всі, один з кривенькою середньою лапкою.
*
Читав їм книжки: Кінга, По, Лавкрафта, Стокера. Сиділи, слухали, пили консервовану кров з пакетиків. Кивали. Оченята горіли, хоботки ворушились.
*
Виросли всі розміром з харошого індика. Злі, кровожерливі, всі в татухах, співають щось по-румунськи. Як є - вампіри. Вампірята мої миленькі.
*
Брешуть росіяни в ООН: ніяких інфекцій. Чистий, ненажерливий, кривавий вампіризм. І ніяких дронів і безпілотників: вишикувались авіазвеном з десяти штук і улетіли в ніч на заході сонця.
*
А той, з кривою лапкою, заглянув мені у очі, обійняв, а як злетів - зробив три кола над домом. І пішов за своїми у вечірні грозові хмари на сході.
*
З тієї пори стоять щовечора на моєму підвіконні десять підігрітих пакетиків з кров'ю. А один з них - з підвищеним цукром і холестерином, як любить криволапий.

грин - ти або росіянка, або психічно хвора
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18.04.2024 20:37 Відповісти
Все, забудьте уже это *******, никто ее больше всерьез не воспринимает.
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18.04.2024 21:15 Відповісти
Якщо такі люди на чолі з Трампом, це еліта Республіканців - у Республіканської партії велика криза!!!
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18.04.2024 22:29 Відповісти
...капець!

але такий виборець - капець Америці!
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19.04.2024 10:21 Відповісти
Прастітутка!
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19.04.2024 07:49 Відповісти
Протитутка, профурсетка, шалава, підстилка пукінська!
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19.04.2024 09:42 Відповісти
Вона не трампістка, вона тромбістка, від слова тромб в голові!
Який дядюшка Тромб затромбований, такі і однодумці!
Бо нормальний Президент Штатів не літав би цілуватись із корейським поросятком за власної ініціативи!
Грьобаний стид!, хто Гамерикою керує!
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19.04.2024 09:40 Відповісти
Грін означає ЗЄльоний:

"от коли підуть в ЗСУ всі конгресмени, які голосували за допомогу Україні, тоді й я піду". 😕
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19.04.2024 10:19 Відповісти
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