Закрити "біолабораторії" та провести вибори: Трампістка Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про допомогу Україні

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

Як передає Цензор.НЕТ, Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня.

Поправки навряд чи отримають підтримку серед колег трампістки, оскільки є надто екстраординарними.

Одна із поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

"Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", - заявляла вона.

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Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.

Інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду.

Крім того, жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Зазначимо, що антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою "Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію".

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