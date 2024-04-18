Ворог тисне на Бахмутському напрямку, намагається захопити Часів Яр, - ОСУВ "Хортиця"
Ворог завдає ударів по Часовому Яру на Донеччині керованими авіабомбами, використовує свою перевагу в повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Зараз ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - сказав Волошин.
Він зазначив, що ворожі штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального й ударного типу.
"Зараз ворог також закидає місто Часів Яр КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - зазначив він.
Волошин додав, що тактика росіян полягає у "зрівнюванні населених пунктів із землею", повноцінному знищенні та взятті під контроль "купи пилу".
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Ворожий ТГ-канал https://t.me/vchkogpu/47628 стверджує , що дроном-камікадзе було уражено загоризонтний радіолокатор "Контейнер", який має дальність виявлення цілей близько 3 тис. км та висоту виявлення понад 100 км.
Дана ціль знаходиться на відстані близько 680 км від кордону з Україною.
Джерело (09:21:16) https://youtu.be/lycZiwglbZI?si=GDGOLuTwNu6q7Aii повідомило , що «Ця станція забезпечувала виконання тих функцій, які виконували літаки А-50. Використовуючи її, вони (рашистські сили) могли забезпечити собі контроль повітряного простору. У разі появи F-16 вони би чітко бачили їх на радарах.
А так вони підсвічували нашу територію і допомагали російським літакам використовувати якраз на напрямку Суми, Чернігів, Харків ті КАБи, які нам досить сильно зараз дошкуляють».
Висновок: сьогоднішнім скидом КАБів у напрямку Харкова і області рашисти намагаються показати насамперед своїм пілотам, що нічого у моніторингу неба /після ушкодження загоризонтного радару "Контейнер"/ не змінилось. І про потенційні загрози й далі у звичному режимі повідомлятимуть до і під час доведення бойових завдань для рашистських бомберів.
Цей "Контейнер" в них такий один. Другий, як зазначає вищевказане джерело, мало би ввестись у експлуатацію цього року, але дата все відкладається.
Тож, до початку бойових вильотів довгоочікуваних F-16 потрібно цей радар в Ковилкіному зрівняти із землею. А вцілити у нього не зважаючи на будь-який засіб РЕБ не важко, бо світиться він, як "новорічна ялинка".