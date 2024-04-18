Ворог тисне на Бахмутському напрямку, намагається захопити Часів Яр, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог завдає ударів по Часовому Яру на Донеччині керованими авіабомбами, використовує свою перевагу в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Зараз ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - сказав Волошин.

Він зазначив, що ворожі штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального й ударного типу.

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"Зараз ворог також закидає місто Часів Яр КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - зазначив він.

Волошин додав, що тактика росіян полягає у "зрівнюванні населених пунктів із землею", повноцінному знищенні та взятті під контроль "купи пилу".