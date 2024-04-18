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В Україні заборонили проросійську партію "СПАС": усе її майно передано державі

партія,спас

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян" на вимогу Міністерства юстиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі "Судова влада України".

Зазначається, що 18 квітня 2024 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 857/2/24 про заборону політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян".

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

  • заборонено діяльність політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян";
  • майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

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Раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 1 квітня 2024 відкрито провадження у справі № П/857/2/24 за позовною заявою Міністерства юстиції до політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії.

Рух "ЧЕСНО" зазначає, що за ініціативи Мін’юсту суд заборонив 18 політичних партій, які мають зв’язки з Росією, серед них ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партію Шарія", партію "НАШІ" та інші.

Що відомо про проросійську партію "СПАС"

"СПАС" була створена у 2006 році Едуардом Коваленком - колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації "Українська Національна Асамблея" (політична частина "УНА-УНСО").

Партія виступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити "союз вільних слов’янських країн". При партії існувала також мілітарна "Слов’янська дружина".

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Автор: 

заборона (1446) Мін'юст (1586) партія (367)


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Топ коментарі
+9
Вперше почув. Сподіваюсь, востаннє.
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18.04.2024 14:59
+6
А москальську "церкву" з кгбістами в рясах слабо ?
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18.04.2024 15:03
+4
Кістяк електорату Найзеленішого?
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18.04.2024 15:06
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Вперше почув. Сподіваюсь, востаннє.
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18.04.2024 14:59 Відповісти
головне не пропустити\забути частину присвячену засновнику

колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації "Українська Національна Асамблея" (політична частина "УНА-УНСО").
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18.04.2024 15:12 Відповісти
******* і вміють москалі свою агентуру засилати в різні патріотичні організації та рухи опору.
Як Фаріон, наприклад.
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18.04.2024 15:17 Відповісти
які ж ви керовані.. це жах
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18.04.2024 15:23 Відповісти
А хто у нас вільний?
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18.04.2024 15:23 Відповісти
йа про свідомість, точніше ваші уподобання, бо пропаганда це не про логіку, а про емоції, які відключили вам свідомість, а тому вами просто маніпулювати. Для особистої безпеки потрібно включити критичне мислення та перехресний аналіз джерел інформації. Але найбільше потрібно чітко визначити для себе ієрархію цінностей та свої ідеологічні переконання, бо інакше вас носитиме вітрами історії як безвольну пилюку по випаленому згарищі
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18.04.2024 15:41 Відповісти
Хто переможе у цій війні України з росією?
З точки зору критичного мислення та перехресного аналізу джерел інформації.
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18.04.2024 15:43 Відповісти
впливові країни заходу зацікавлені в "анігіляції" сил у війні в Україні, тобто максимально затягнути конфлікт на території України аби сточити військову потугу кацапстану. Доля України та українців їх не хвилює. Нас користують і хочуть в подальшому мати в якості буферної зони.
Так шо ця війна на десятиліття.
Про тривалість війни мене запитували в перші дні широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Нагадав їм про Грузію, Молдову та Японію, яка понад 70 років намагається повернути бодай чотири острови. Та й Україна на 22 рік вже вісім років як знаходилася в протистоянні з приводу анексії Криму та окупації донбасу.
Всі конфлікти з москалями надовго. На століття.
Серед західних політиків присутня та все більше розростається переконання, що Україну потрібно здати біснуватому, аби замирити 'го. Але це вже було в історії, коли Чемберлен привіз із Мюніху папірчинку, назвавши її "мир на віка". Хоча діловим колам заходу дуже хотілося б аби москва нас поглинула і можна нарешті ґендлювати з москвою на дешевому газі та нафті..
Карочє, моя психіка не сприймає перемоги кацапстану, бо то втрата державності для українців, а за нею і втрата ідентичності, бо українці розчиняться в народах, асимілюються в першому ж поколінні без створення діяспори.. Але логіка та обставини такі, що Україна точно не переможе, хоча дуже хочеться. Але нас кинули. В новому переділі світу нас віддали москві та китаю
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18.04.2024 16:09 Відповісти
моя психіка не сприймає перемоги кацапстану
Так сприйміть, бо інакше будете керовані якимось ілюзіями про якусь "україну", якої вже фактично немає.
І перше, з чого почніть - это перейдите на русский язык. Зачем вам "мова" новых цыган - народа без страны?
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18.04.2024 16:16 Відповісти
з вами все ясно.. ви будете *** сосати щоб з голоду не померти. До речі, там протеїни та вітаміни. Смачного!
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18.04.2024 16:22 Відповісти
Ваші емоції, викликані пропагандою "украінства", відключили вам свідомість, хоча ви тільки що за допомогою власного критичного мислення зруйнували її маніпуляцію.
Але ілюзії вам дорожчі за правду.
Хоча, якщо прапорець зліва від ніку відповідає країні фактичного знаходження...
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18.04.2024 16:28 Відповісти
українство - моя природа та моя самоідентифікація від моменту самоусвідомлення українцем. Це сталося, коли мені було чотири роки від народження. Це ви, слабодухі, українчиками перевзулися коли мода прийшла на українство. Але вас надовго не вистачило - в новому сезоні нова мода... і ви базлатимете хоч турецькою
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18.04.2024 16:33 Відповісти
Тоді, якщо не в Польщі, готуйтесь героїчно загинути під час чісткі.
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18.04.2024 16:36 Відповісти
українці не гинуть за Батьківщину, українці за Батьківщину вбивають
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18.04.2024 16:47 Відповісти
Коли Україна програє, ви загинете.
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18.04.2024 16:50 Відповісти
ну, це ше не відомо.. але хотілось би померти в Україні, що не програла, а бореться
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18.04.2024 17:07 Відповісти
Але логіка та обставини такі, що Україна точно не переможе, хоча дуже хочеться.
Не переможе - значить, програє.
Померти в Україні, що бореться, у вас є унікальна можливість просто зараз.
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18.04.2024 17:10 Відповісти
не переможе - варіант описано нижче - вічна боротьба. Це не поразка, а цілком логічний та реальний варіянт динамічного існування
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18.04.2024 17:13 Відповісти
У нас нескінченні люди?
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18.04.2024 17:14 Відповісти
у ворога теж не безкінечний ресурс. В процесі встановиться динамічна рівновага
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18.04.2024 17:15 Відповісти
Поки товстий сохне, худий здохне.
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18.04.2024 17:18 Відповісти
ну, наступаючи, орки гинуть в більшій кількості. Співвідношення навіть на нашу користь.
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18.04.2024 17:22 Відповісти
У хлопців на "нулі" запитайте, яке там співвідношення.
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18.04.2024 17:23 Відповісти
учасники подій зосереджені на своїй ділянці і частіше всього не бачать всієї картини
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18.04.2024 17:29 Відповісти
А вам зі штабу видніше?
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18.04.2024 17:30 Відповісти
в мене в арсеналі як відкриті джерела, так і власні інсайди
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18.04.2024 17:37 Відповісти
а, головне, ерудиція, багатий досвід, та інтуїція, що базується на них та на феноменальному ку-ку у 188мм)
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18.04.2024 17:40 Відповісти
Це все вам вже підказало, що Україна програє, не дивлячись на всі створені вами смисли.
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18.04.2024 17:52 Відповісти
йа вже тричі відповів: не програє, і не переможе, а боротиметься увесь час.
перманентна боротьба, що включатиме як гарячі фази війни так і відбудову на марші
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18.04.2024 17:56 Відповісти
відбудову на марші
Сподіваєтесь, що "мірний договор" дасть Україні час відбудуватись?
Ні, він дасть росії час зібрати ще більше військо. І вона його збере: людей, грошей, виробництва, корисних копалин, політичної волі - всього більше.
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18.04.2024 17:59 Відповісти
не буде ніяких мирних договорів - у них немає ніякого толку, бо кацапи не дотримуються та порушують всі договори та обіцянки, або ппо простому брешуть
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18.04.2024 18:04 Відповісти
Тоді ніякої відбудови не буде. москва наступатиме аж до польських рольників.
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18.04.2024 18:06 Відповісти
наступатиме.. але при наближенні до кордонів нати, ната даватиме більше зброї, таким чином опір зростатиме, балансуючи десь по лінії Дніпра, чи по кордонам чотирьох західних областей України
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18.04.2024 18:11 Відповісти
опір зростатиме
Хто опиратиметься?
Черг у ТЦК давно вже немає, зате бусіки давно вже є.
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18.04.2024 18:17 Відповісти
як фронт посунеться до Січеслава та Черкас, то місцеві дядьки підуть захищати неньку. Не без копняків, але воюватимуть проти кацапів
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18.04.2024 18:21 Відповісти
Блажен, хто вірує.
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18.04.2024 18:23 Відповісти
коли вузлом до спини, то наші люди згадують свого козацького роду. Не можна в українця забирати землю (хату, садок, шматок..), бо інстинкт власності у нас найпотужніший. За своє добро горло перегреземо. Ти хіба не бачив як у нас за межу воюють? Насмерть.
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18.04.2024 18:38 Відповісти
померти я не спішу. Як бачите, я створюю смисли
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18.04.2024 17:14 Відповісти
Будьте скромніші.
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18.04.2024 17:17 Відповісти
ну, йа не прагну слави, мені аби мої ідеї запали в свідомість читачів та проросли..
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18.04.2024 17:23 Відповісти
тризуб в центрі символіки організації не допускає співробітництва з кацапами
Оце і є одна з ідей, які мають прорости у свідомості читачів?
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18.04.2024 17:25 Відповісти
ні, це не ідея, а моя оцінка ситуації. Проросійські організації в Україні державними органами переслідуються мляво, або взагалі ніяк. А тут така прить.. ну і тризуб в копилку.. Впевнений, що цей "спас" право-національний, а ніякий не проросійський. Антимайданівська влада та портновські суди патріотів радо мочать
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18.04.2024 17:35 Відповісти
Якщо тризуб, то не може бути російським?
Кацапам не кажіть, бо понамалюють тризубів на своїй техніці та касках - і українці по ним вистрілити не зможуть: там же тризуб, значить, точно наші.
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18.04.2024 17:37 Відповісти
ні, тризуб вони не можуть намалювати - воно їх випалює
їх від поєднання наших національних кольорів корчить та плющить, а ти хочеш шоп воно тризуб намалювало
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18.04.2024 17:42 Відповісти
"Жіть захочєшь - нє так раскорячішься".
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18.04.2024 17:45 Відповісти
там вся імперія зараз стоїть на ненависті до українського, для орків неприпустимо використання тризуба - бо у них ненависть до хахлів - єдиний смисл їхнього убогого буття. Забери у них цю ненависть - і воно здується, впаде в глибоку депресію, зіп'ється, або застрелиться..
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18.04.2024 17:51 Відповісти
ненависть до хахлів - єдиний смисл їхнього убогого буття
Капець, і як же вони жили за часів РІ та СРСР, коли ніякої України не було, а хохли були всі поголовно малороси?
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18.04.2024 17:54 Відповісти
з моменту розпаду есесера кацапи винять в усіх своїх бідах хахлов
а тепер у них ненависть до українців стало консолідуючою ідеєю нації, основою нової кацапської імперської політики
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18.04.2024 18:02 Відповісти
Тоді треба терміново знищити Україну, росія миттю втратить сенс існування і розпадеться сама.
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18.04.2024 18:04 Відповісти
знищити України - це задовольнити ненависть. Це зробить орків щасливими та підсилить їх консолідацію навколо пабєдобєсія і вєлічія.. Дивно шо ти не можеш збагнути таких елементарних речей..
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18.04.2024 18:08 Відповісти
Ненадовго зробить. А далі що? Немає хохлів - немає кого ненавидіти.
Все, фініш.
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18.04.2024 18:10 Відповісти
а гейропа? а піндоси? їм вистачить ненависті до второго пришестя
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18.04.2024 18:23 Відповісти
Значить, твердження
Забери у них цю ненависть - і воно здується, впаде в глибоку депресію, зіп'ється, або застрелиться..
хибне. Правильне: забери у них цю ненависть - і вони миттю знайдуть собі нову. Тобто не в хохлах справа, не на ненависті до хохлів тримається росія.
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18.04.2024 18:25 Відповісти
зараз - на ненависті до хахлів. Гейропа з піндосами у них в умі і пєрспєктівє
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18.04.2024 18:28 Відповісти
твердження правильне. Якшо вони не задовольнять цю ненависть, цей голод, то їм депресія і смерть. Окупація та знищення України - то для кацапів удовлєтворєніє, пабєдабєсіє, повод для гордості та вдохновєніє на слєдующіє нєнавісті
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18.04.2024 18:34 Відповісти
до того ж я зважував не тільки наявність тризуба, але й ерекцію "окупаційної" влади
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18.04.2024 17:43 Відповісти
наша доля - боротьба. Миру тут не буде. Це важко, але це єдиний спосіб існування для українців. Гірше війни з москвою тільки мир з москвою. Капітуляція забере більше жертв, аніж опір
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18.04.2024 16:13 Відповісти
Людина яка вимагає виконувати закони України кацапський агент? Атти тоді хто?
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18.04.2024 15:27 Відповісти
* а ти
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18.04.2024 15:28 Відповісти
Взагалі-то за Конституцією треба стан війни оголошувати.
Те, що зараз є - незаконне продовження воєнного стану.
Отже, мобілізація незаконна.
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18.04.2024 15:32 Відповісти
А це яким боком стосується до мого допису та твого про Фаріон?
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Деякі закони, якщо виконувати їх сліпо, наносять шкоду більшу, ніж порушення таких законів.
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18.04.2024 15:44 Відповісти
Пф, мені все зрозуміло.
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18.04.2024 15:56 Відповісти
мова має ключове значення. Мова - єдиний спосіб встановити національність. Ніхто не міряє череп циркулем - це антинауковий метод. І не може бути урускаєзичнава украінца позаяк немає відмітки в паспорті про національність. І не може бути аргументом самовизначення українцем, якщо воно мови не знає і не володіє. Це як старий німець заявить, що він 18-річна китаянка, не знаючи китайської мови.
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Амінь.
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18.04.2024 15:02 Відповісти
А москальську "церкву" з кгбістами в рясах слабо ?
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18.04.2024 15:03 Відповісти
Кістяк електорату Найзеленішого?
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18.04.2024 15:06 Відповісти
Конечно слабо. Но можно громко покричать от радости и похлопать, как в ПАРЕ признают РПЦ террористами. Но самим ни-ни. Как бы чего не вышло. Обычная украинская хитрованность.
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18.04.2024 15:09 Відповісти
А УПЦ ще не проросійська ! Ось тільки попи цієї церкви служать мацквє. Та то таке. Недоліки ... служби. На фсб.
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18.04.2024 15:09 Відповісти
/суд заборонив 18 політичних партій, які мають зв'язки з Росією, серед них ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партію Шарія", партію "НАШІ" та інші\
Ок, заборонив. А де зараз знаходяться і чим займаються колишні члени цих партій? Там, де й були? То що змінилося?
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18.04.2024 15:15 Відповісти
виникають сумніви щодо проросійськості цього "спасу"
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18.04.2024 15:16 Відповісти
тризуб в центрі символіки організації не допускає співробітництва з кацапами
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18.04.2024 15:19 Відповісти
погано ви знаєте НКВДстів і їх загони "бандерівців" в 40-х і 50-х...
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18.04.2024 15:35 Відповісти
в цьому питанні йа досить ерудований
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18.04.2024 15:44 Відповісти
той же Каганець стверджує, що управління націоналітичною оррганізацією під приводом бандери було перехоплено нквд і недарма бандерівці знищували інших борців за українську ідею.
можна було б це сприймати як фейк, але в часи совка ми знали лише ім'я бандери. інших замовчували настільки старанно, що ми в совку поняття не мали про їх існування. як казав один герой мультика - це ж неспроста
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18.04.2024 16:35 Відповісти
Бандера - монументальна постать. І в такому вигляді він важливий у справі української державотворчості. Копирсатися в бруді та деталізувати всі обставини недоцільно. Нам своє потрібно чинити, лупати ту скалу, боронити Україну, зміцнювати її в кривавій битві і в творчій праці.
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18.04.2024 16:45 Відповісти
якщо словянська а не українська асамблея то точно проросійська. словянський світ такий різний, що його певною мірою об'єднує трохи схожі мови. і то - частина східних "словян" не розуміють жодної окрім своєї синтетичної російської. на якій спілкуються і азійські народи, кавказькі, з кємськой волості. звичайний антизахідний проект - на тому полі ще пасуться антихристияни накшалт Каганця чи Бердника. незрозумілий і несприятний для мене іслам об'єднує мілард людей в різних країнах, а нам пропонують триматися якихось абсолютнго надуманих позицій, аби ми відійшли від європейського вибору.
до речі: Каганець топить за Трампа...
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18.04.2024 15:36 Відповісти
Бердник.. це Олесь? письменник-фантаст, що оспівував комуністичне майбуття?
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18.04.2024 15:47 Відповісти
Ви не догадуєтесь - чому його друкували? перш за все антихристиянська позиція із якимось панславянізмом (всякі там ярила та лади), що добре вкладається в єдіную русь. Я вже аж тепер бачу, що совкові ідеологи недарма хліб їли. вони доклали чималих зусиль, аби з моральних людей зробити декласоване бидло. Яким дуже легко управляти. вибори овоча та боневтіка яскраво це продемонструвало.
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18.04.2024 16:29 Відповісти
мені релігійні переконання не важливі. Навіть політичні. Для мене важливо, що Бердник українець та писав досить колоритною мовою
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18.04.2024 16:39 Відповісти
скільки ФСБшних проектів в Україні про які я навіть не чув...
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18.04.2024 15:31 Відповісти
Як оперативно !!!
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18.04.2024 15:52 Відповісти
Щось я не зрозумів. А якого хріну у нас ще якісь є партії параши які не заборонені? На мля третій рік війни!
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18.04.2024 16:06 Відповісти
це не парашинська партія, а праві. "Соціял-патріотична" викликає досить певні аллюзії
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18.04.2024 16:28 Відповісти
 
 