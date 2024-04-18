В Україні заборонили проросійську партію "СПАС": усе її майно передано державі

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян" на вимогу Міністерства юстиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі "Судова влада України".

Зазначається, що 18 квітня 2024 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 857/2/24 про заборону політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян".

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

заборонено діяльність політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян";

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

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Раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 1 квітня 2024 відкрито провадження у справі № П/857/2/24 за позовною заявою Міністерства юстиції до політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії.

Рух "ЧЕСНО" зазначає, що за ініціативи Мін’юсту суд заборонив 18 політичних партій, які мають зв’язки з Росією, серед них ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партію Шарія", партію "НАШІ" та інші.

Що відомо про проросійську партію "СПАС"

"СПАС" була створена у 2006 році Едуардом Коваленком - колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації "Українська Національна Асамблея" (політична частина "УНА-УНСО").

Партія виступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити "союз вільних слов’янських країн". При партії існувала також мілітарна "Слов’янська дружина".

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