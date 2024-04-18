В Україні заборонили проросійську партію "СПАС": усе її майно передано державі
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян" на вимогу Міністерства юстиції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі "Судова влада України".
Зазначається, що 18 квітня 2024 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 857/2/24 про заборону політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян".
Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:
- заборонено діяльність політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян";
- майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
Раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 1 квітня 2024 відкрито провадження у справі № П/857/2/24 за позовною заявою Міністерства юстиції до політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служба безпеки України, про заборону діяльності політичної партії.
Рух "ЧЕСНО" зазначає, що за ініціативи Мін’юсту суд заборонив 18 політичних партій, які мають зв’язки з Росією, серед них ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партію Шарія", партію "НАШІ" та інші.
Що відомо про проросійську партію "СПАС"
"СПАС" була створена у 2006 році Едуардом Коваленком - колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації "Українська Національна Асамблея" (політична частина "УНА-УНСО").
Партія виступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити "союз вільних слов’янських країн". При партії існувала також мілітарна "Слов’янська дружина".
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колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації "Українська Національна Асамблея" (політична частина "УНА-УНСО").
Як Фаріон, наприклад.
З точки зору критичного мислення та перехресного аналізу джерел інформації.
Так шо ця війна на десятиліття.
Про тривалість війни мене запитували в перші дні широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Нагадав їм про Грузію, Молдову та Японію, яка понад 70 років намагається повернути бодай чотири острови. Та й Україна на 22 рік вже вісім років як знаходилася в протистоянні з приводу анексії Криму та окупації донбасу.
Всі конфлікти з москалями надовго. На століття.
Серед західних політиків присутня та все більше розростається переконання, що Україну потрібно здати біснуватому, аби замирити 'го. Але це вже було в історії, коли Чемберлен привіз із Мюніху папірчинку, назвавши її "мир на віка". Хоча діловим колам заходу дуже хотілося б аби москва нас поглинула і можна нарешті ґендлювати з москвою на дешевому газі та нафті..
Карочє, моя психіка не сприймає перемоги кацапстану, бо то втрата державності для українців, а за нею і втрата ідентичності, бо українці розчиняться в народах, асимілюються в першому ж поколінні без створення діяспори.. Але логіка та обставини такі, що Україна точно не переможе, хоча дуже хочеться. Але нас кинули. В новому переділі світу нас віддали москві та китаю
Так сприйміть, бо інакше будете керовані якимось ілюзіями про якусь "україну", якої вже фактично немає.
І перше, з чого почніть - это перейдите на русский язык. Зачем вам "мова" новых цыган - народа без страны?
Але ілюзії вам дорожчі за правду.
Хоча, якщо прапорець зліва від ніку відповідає країні фактичного знаходження...
Не переможе - значить, програє.
Померти в Україні, що бореться, у вас є унікальна можливість просто зараз.
перманентна боротьба, що включатиме як гарячі фази війни так і відбудову на марші
Сподіваєтесь, що "мірний договор" дасть Україні час відбудуватись?
Ні, він дасть росії час зібрати ще більше військо. І вона його збере: людей, грошей, виробництва, корисних копалин, політичної волі - всього більше.
Хто опиратиметься?
Черг у ТЦК давно вже немає, зате бусіки давно вже є.
Оце і є одна з ідей, які мають прорости у свідомості читачів?
Кацапам не кажіть, бо понамалюють тризубів на своїй техніці та касках - і українці по ним вистрілити не зможуть: там же тризуб, значить, точно наші.
їх від поєднання наших національних кольорів корчить та плющить, а ти хочеш шоп воно тризуб намалювало
Капець, і як же вони жили за часів РІ та СРСР, коли ніякої України не було, а хохли були всі поголовно малороси?
а тепер у них ненависть до українців стало консолідуючою ідеєю нації, основою нової кацапської імперської політики
Все, фініш.
Забери у них цю ненависть - і воно здується, впаде в глибоку депресію, зіп'ється, або застрелиться..
хибне. Правильне: забери у них цю ненависть - і вони миттю знайдуть собі нову. Тобто не в хохлах справа, не на ненависті до хохлів тримається росія.
Те, що зараз є - незаконне продовження воєнного стану.
Отже, мобілізація незаконна.
Ок, заборонив. А де зараз знаходяться і чим займаються колишні члени цих партій? Там, де й були? То що змінилося?
можна було б це сприймати як фейк, але в часи совка ми знали лише ім'я бандери. інших замовчували настільки старанно, що ми в совку поняття не мали про їх існування. як казав один герой мультика - це ж неспроста
до речі: Каганець топить за Трампа...