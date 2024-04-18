97% російських ракет, дронів і КАБів влучають у цивільну інфраструктуру, - Україна в ОБСЄ

Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб уражають військові цілі, а 97% - цивільну інфраструктуру України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це заявила заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради.

"Щодня Росія вбиває людей та руйнує критично важливу інфраструктуру в Україні. Вчора сталася ще одна жахлива атака. Росія влучила трьома ракетами в густонаселений район Чернігова. Щонайменше 18 людей загинули та ще 78 зазнали поранень. Це – терор у його найжахливішому прояві. Лише один з багатьох випадків", - сказала вона.

Кувшинникова наголосила, що лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб уражають військові цілі, а 97% із них влучають у цивільну інфраструктуру.

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"Російські пропагандисти не приховують своїх намірів, відкрито заявляючи, що їхня мета – зробити українські міста непридатними для життя. Окрім ракет та безпілотників, росіяни масово скидають керовані авіабомби на Харків, Суми та інші райони і населені пункти вздовж лінії фронту", - заявила вона.

Вона зауважила, що для протистояння російському терору Україна потребує додаткових систем ППО.

Заступниця очільника української місії в ОБСЄ також вказала на те, що дезінформаційна кампанія залишається невід'ємною частиною російської агресії, і так звана "ескалація" є її ключовим елементом.

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"Скільки разів ми чули це за останні 785 днів війни? Щоразу, коли очікувалося рішення про надання Україні сучасної артилерії, РСЗВ, систем протиповітряної оборони, танків чи бойових літаків. Але реальність показала, що надання Україні військової допомоги залишається найкращим і найдешевшим варіантом уникнення небезпечної ескалації, яка може призвести до загибелі мирного населення та руйнування об'єктів інфраструктури", - наголосила вона.

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