Словаки збирають гроші на снаряди для України, бо їхній уряд не підтримав ініціативу Чехії

Словаки взялися самотужки збирати гроші на участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України. Їхній уряд вирішив до ініціативи не долучатися і заявив, що відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Еспресо.

За два дні словаки змогли зібрати понад 700 тис. євро.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії, забезпечивши державне фінансування боєприпасів. Допоможімо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", - кажуть організатори акції.

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Акцію підтримки організували кілька громадських організацій, її також підтримали відомі громадські діячі та борці.

"З агресорами неможливо було вести переговори, їх треба було перемогти. Цей досвід Другої світової війни також стосується України", - наголосив у відеоролику на підтримку кампанії майже 100-річний Отто Шимко, словацький партизан, який перебував у нацистському таборі під час Другої світової війни.

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Але урядовці все ще несхвально дивляться на цю акцію, кілька міністрів заявили, що це лише продовжить війну.