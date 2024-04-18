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Новини
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Словаки збирають гроші на снаряди для України, бо їхній уряд не підтримав ініціативу Чехії

словаччина,мітинг

Словаки взялися самотужки збирати гроші на участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України. Їхній уряд вирішив до ініціативи не долучатися і заявив, що відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Еспресо.

За два дні словаки змогли зібрати понад 700 тис. євро.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії, забезпечивши державне фінансування боєприпасів. Допоможімо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", - кажуть організатори акції.

Читайте: РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем’єр Словаччини Фіцо

Акцію підтримки організували кілька громадських організацій, її також підтримали відомі громадські діячі та борці.

"З агресорами неможливо було вести переговори, їх треба було перемогти. Цей досвід Другої світової війни також стосується України", - наголосив у відеоролику на підтримку кампанії майже 100-річний Отто Шимко, словацький партизан, який перебував у нацистському таборі під час Другої світової війни.

Також читайте: Інтереси Словаччини будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО, - Фіцо

Але урядовці все ще несхвально дивляться на цю акцію, кілька міністрів заявили, що це лише продовжить війну.

Автор: 

боєприпаси (2261) допомога (8284) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+11
На нас чимось схоже. Спочатку обираємо клоуна, потім починаємо робити подвиги.
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18.04.2024 15:41
+10
Чехи збирають,Поляки збирають, весь світ збирає нам допомогу, а зелені тільки крадуть.
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18.04.2024 15:35
+6
Оце молодці! Величезна подяка справжнім друзям словакам. Заодно і Фіці по єпалу поводили.. От би ще справжні угорці зробили подібне, щоб Орбан Вітя там прикуїв і не відчував себе всесильним.
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18.04.2024 15:46
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Чехи збирають,Поляки збирають, весь світ збирає нам допомогу, а зелені тільки крадуть.
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18.04.2024 15:35 Відповісти
скільки ж в тебе ніків убогий?
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18.04.2024 15:55 Відповісти
якщо зеленим дати гроші, то вони їх вкрадуть. треба снаряди, зеленим вкрасти буде важче.
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18.04.2024 16:49 Відповісти
Давно Резніков і Ко так не сміялися....
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18.04.2024 15:36 Відповісти
На нас чимось схоже. Спочатку обираємо клоуна, потім починаємо робити подвиги.
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18.04.2024 15:41 Відповісти
Оце молодці! Величезна подяка справжнім друзям словакам. Заодно і Фіці по єпалу поводили.. От би ще справжні угорці зробили подібне, щоб Орбан Вітя там прикуїв і не відчував себе всесильним.
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18.04.2024 15:46 Відповісти
справжні угорці вже давно протестують у багатотисячних мітингах проти політики орбана, але як казав один Москаль за період очолювання Закарпатської обл., як тільки з'являється негативний репортаж про Угорщину, постійно на цьому .аналі є "+(плюс)" по середині.
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18.04.2024 16:07 Відповісти
Словаки фактично вибрали прокремлівського хвойду, нехай тепер його і скидають !!!
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18.04.2024 15:47 Відповісти
Не те що українці, правда?
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18.04.2024 15:52 Відповісти
Дякуємо... алеж всежтаки хтось ту владу обирав...
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18.04.2024 15:51 Відповісти
треба щодня збирати, що таке 100 снарядів.
смієтеся ?

тягніть свої худі гаманці в общак!
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18.04.2024 15:59 Відповісти
Обрали свого "голобородька" тепер мусять донатити.
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Словаки звичайно молодці, якщо так. Тільки чого вони у свою владу вибирають фіциків з ********?
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18.04.2024 16:51 Відповісти
Гриша ,у нас не лучше. Так что лучше просто благодарить людей за помощь.
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18.04.2024 17:22 Відповісти
Дякуємо!
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18.04.2024 17:56 Відповісти
дякуемо.
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18.04.2024 18:13 Відповісти
 
 