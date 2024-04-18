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Нездатність республіканців у Конгресі підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, - глава Мінфіну США Єллен

джанет,єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців у Палаті представників Конгресу США, які блокують рішення щодо допомоги Україні. Таке зволікання не можна пробачити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Tagesschau.

Відповідну заяву глава Мінфіну США зробила після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єллен різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.

"Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Єллен: Розраховуємо на розблокування допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Шмигаль зазначив, що продовження допомоги Україні з боку США є важливим, особливо враховуючи спроби Росії підірвати економіку України.

"Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі", - додав прем'єр.

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Автор: 

допомога (8284) США (22455) Мінфін США (122) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+7
Каков у них поп ...

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18.04.2024 15:43
+5
Республіканська партія була нормальною партією до якої входив Рейган ,Макейн ,аж поки туди не вліз авантюрист Трамп.
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18.04.2024 15:46
+4
слова нездатність та небажання мають різні основи...
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18.04.2024 15:51
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Каков у них поп ...

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18.04.2024 15:43 Відповісти
Республіканська партія була нормальною партією до якої входив Рейган ,Макейн ,аж поки туди не вліз авантюрист Трамп.
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18.04.2024 15:46 Відповісти
слова нездатність та небажання мають різні основи...
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18.04.2024 15:51 Відповісти
Популізм крокує по планеті.
І в 2019-му до нього долучилася Україна. Пані Єлен мусить про це знати; і мусить знати, що це вона спілкується з де-юре третью особою-популістом в Україні.
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18.04.2024 15:52 Відповісти
Ні обіцянок - ні пробачень
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18.04.2024 15:54 Відповісти
9 жовтня 2013 року Єллен була висунута кандидатом на посаду голови ФРС президентом США Бараком Обамою. У січні 2021 року Сенат Конгресу США більшістю голосів затвердив Джанет Йеллен міністром фінансів на пропозицію президента Джо Байдена. Це все, що треба знати про цю даму. Ліва далі нікуди. Тож її слухати, себе не поважати.
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Як на мене - Джанет Йеллен набагато краще за мериканську Марьянку Грін.
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18.04.2024 16:20 Відповісти
знову типова брехня трампіста . Бо насправді в США не існує впливових лівих сил в класичному розумінні цього поняття. Окрім правих (до яких належать слони... хоча зараз з трампом це типові популісти з елементами лівацько-анархістської ідеології), в США другою конкуруючою політичною силою є центриська, тобто, Демократична партія, до якої ввійшли і лівоцентристи на кшалт української матьківщини.
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18.04.2024 16:31 Відповісти
Здається, що нарешті зрушилось.
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18.04.2024 16:08 Відповісти
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18.04.2024 16:13 Відповісти
че вона репетуе ,в суботу будуть голосовать
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18.04.2024 17:43 Відповісти
❗️«Я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим… Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно." - спікер Джонсон.
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18.04.2024 17:44 Відповісти
Поки що тільки бла бла бла бла….
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18.04.2024 17:45 Відповісти
утром в воскресенье узнаем
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18.04.2024 17:47 Відповісти
Что ты узнаешь??? Ты же понимаешь, что даже если проголосуют за помощь, то сколько еще времени пройдет пока ее физически реализуют и ракеты и снаряды попадут на фронт??? А люди гибнут каждый день. Поэтому я и пишу - бла бла бла бла…. , все выражают недовольство, озабоченность, решительные протесты и т.д. И т.п. а в Байдене я вообще разочаровался - слабак и сцыкун! Такое впечатление что им руководит бывший его черный хозяин по фамилии обама
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18.04.2024 17:58 Відповісти
Подожди еще конгресс одобрит а Байден из списка АТАСамы вычеркнет
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18.04.2024 18:00 Відповісти
Лєнд-Ліз для совка робила партія демократів Рузвельта у березні 1941 року...
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18.04.2024 17:58 Відповісти
Тому що Рузвєльт був справжній сильний президент, а не якийсь там посіпака сцикуна обами. Нажаль сенатор Маккейн не дожив, він би показав всім «небо у зірках»
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18.04.2024 18:02 Відповісти
 
 