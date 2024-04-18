Нездатність республіканців у Конгресі підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, - глава Мінфіну США Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців у Палаті представників Конгресу США, які блокують рішення щодо допомоги Україні. Таке зволікання не можна пробачити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Tagesschau.

Відповідну заяву глава Мінфіну США зробила після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єллен різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.

"Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці", - наголосила вона.

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Шмигаль зазначив, що продовження допомоги Україні з боку США є важливим, особливо враховуючи спроби Росії підірвати економіку України.

"Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі", - додав прем'єр.

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