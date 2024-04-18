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Новини Війна
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Близько 5 млн ветеранів та членів їхніх родин буде в Україні після війни, - Український ветеранський фонд

ветеран

Після завершення війни ветеранська спільнота України становитиме близько 5 мільйонів осіб. Це ветерани та члени їхніх родин.

Про це на пресконференції заявила заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По завершенні війни ми матимемо близько 5 мільйонів людей ветеранської спільноти. Зважаючи на те, що зараз в Силах оборони близько мільйона осіб, то маємо розуміти, що сюди варто додатково включати категорію їх родин, а також родин загиблих", - сказала Дорошенко.

Читайте: Близько третини українських ветеранів - безробітні, - Український ветеранський фонд

Вона наголосила, що ветеран - це не про пільги, а ветеран має перетворюватись на людину, яка про можливості.

"Саме для ветеранів потрібно надавати ці можливості, зокрема: профорієнтацію, освітні програми, програми працевлаштування. З війною, з досвідом бойових дій цінності змінюються, з'являються нові компетенції, саме ці компетенції потрібно правильно використовувати у цивільному житті", - наголосила Дорошенко.

Також читайте: Єдина ветеранська лінія запрацювала в Україні

Автор: 

ветерани (1068)


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Топ коментарі
+6
Зрозуміло звичайно, що це не про пільги... які можуть бути пільги, якщо це буде половина населення.
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18.04.2024 16:06
+4
Як можна порахувати? - ****** коли ця віина закінчиться
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18.04.2024 16:10
+3
Ще кінця краю не видно, а цифра є. Вона буде збільшуватися, як з ветеранами війни і чорнобильцями, бо справжніх ветеранів не так і багато, я б сказав на порядок менше.
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18.04.2024 16:18
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після війни....? буде ?
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18.04.2024 16:05 Відповісти
Зрозуміло звичайно, що це не про пільги... які можуть бути пільги, якщо це буде половина населення.
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18.04.2024 16:06 Відповісти
П'ять мільйонів ветеранів? А на ''передку'' людей бракує. Як таке може бути? Чи туди за хабарі всіх бажаючих впишуть?
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18.04.2024 16:10 Відповісти
Це приблизно, з родинами. Правда не зрозуміло нащо родичів рахувати тут? Для чого ?
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18.04.2024 16:31 Відповісти
Як можна порахувати? - ****** коли ця віина закінчиться
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18.04.2024 16:10 Відповісти
Таке точне число тому, що цих ветеранів бережуть подалі від фронту?
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18.04.2024 16:11 Відповісти
5 млн людей будуть ходити і навалювати ухилянтам котрі під час війни сиділи і розказували "ваевать не пайдем, економический фронт держим!" . Тут уже сильно і не сховаєшся,куди не плюнь будуть ветерани,рідні ветеранів і так далі
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18.04.2024 16:14 Відповісти
Шановний Герою! Якщо воюєте, низький Вам уклін. А щодо навалювання, воля ваша, спробуйте.
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18.04.2024 16:22 Відповісти
Не хвилюйся,прийде час для усіх, для корупціонерів і гнид у владі,ухилянтів,шахраїв котрі на гуманітарці і на війні наживалися, в післявоєнній Україні з тим буде уже розмова коротка. Дуже багато буде пролито крові щоб на це все реагуваті так як і раніше і дивитися крізь пальці
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18.04.2024 16:30 Відповісти
А як ви будете відрізняти, ухилянь чи ні?
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Хлопці з "Азову" ПОВИННІ всіх "профільтрувати" - чиновників і їх рідню, на предмет "де ж так навоювався"?! Кров полеглих кращих синів України цього вимагає!!! Усіх ГНИД на чисту воду!!!
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18.04.2024 17:42 Відповісти
Пане, прошу, не пишіть єрунди. Так, випадків з*ясування стосунків буде чимало, їх і зараз є. Але не массово.
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Ясно що не массово. Тому що цивільний не = ухилянт. Та й зовсім уже не повні дебіли, ухилянти наліво і направо кричати і гордо заявляти що вони красавчики на війну не йдуть,а хто лох то нехай воює не будуть. Але є такі котрі цим відверто гордяться,розказують як вони всіх обвели навкруг пальця,і які ніші лохи в порівнянні з ними тому що на фронті
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18.04.2024 16:37 Відповісти
Так і є злидень злидня буде пресувати. В багатих свій прайд буде, який і буде охороняти вчорашній побратим, а в Києві і далі жид буде мутити воду задля наживи, *********** гоїв головами(мови, віри, ухилянти, комбатанти) тем для смут буде предостатньо.
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18.04.2024 16:34 Відповісти
А хтось може розтлумачити хто такий ветеран, скільки треба відслужити, щоб отримати цей статус, до війни військовослужбовці(НП,ДСНС...) для виходу на пенсію у статусі "ветерана" мали відслужити 25 років, а зараз що???
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18.04.2024 16:14 Відповісти
УБД
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18.04.2024 16:35 Відповісти
у нас убд мають і афганці і ще якісь учасники.
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18.04.2024 16:44 Відповісти
ну от, вони ветерани війн, різних
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18.04.2024 18:02 Відповісти
Ще кінця краю не видно, а цифра є. Вона буде збільшуватися, як з ветеранами війни і чорнобильцями, бо справжніх ветеранів не так і багато, я б сказав на порядок менше.
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18.04.2024 16:18 Відповісти
На порядок, не менше, менше ніж 5 млн.!
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18.04.2024 17:44 Відповісти
https://youtube.com/shorts/MurX0rrEzww?si=rFQgn8wlFYO8zgGL ...

Українській воїн УНР Олекса Залужний 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.04.2024 17:50 Відповісти
 
 