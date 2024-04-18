Близько 5 млн ветеранів та членів їхніх родин буде в Україні після війни, - Український ветеранський фонд

Після завершення війни ветеранська спільнота України становитиме близько 5 мільйонів осіб. Це ветерани та члени їхніх родин.

Про це на пресконференції заявила заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По завершенні війни ми матимемо близько 5 мільйонів людей ветеранської спільноти. Зважаючи на те, що зараз в Силах оборони близько мільйона осіб, то маємо розуміти, що сюди варто додатково включати категорію їх родин, а також родин загиблих", - сказала Дорошенко.

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Вона наголосила, що ветеран - це не про пільги, а ветеран має перетворюватись на людину, яка про можливості.

"Саме для ветеранів потрібно надавати ці можливості, зокрема: профорієнтацію, освітні програми, програми працевлаштування. З війною, з досвідом бойових дій цінності змінюються, з'являються нові компетенції, саме ці компетенції потрібно правильно використовувати у цивільному житті", - наголосила Дорошенко.

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