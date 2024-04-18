Міноборони найближчим часом передасть НАТО перелік потреб України в нелетальній допомозі
Міністерство оборони України завершує оновлення переліку потреб України в нелетальній допомозі Силам оборони й найближчим часом передасть його НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, який провів у Києві зустріч із директором Управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірсом Казалетом.
Гайдер нагадав, що у лютому Кабінет Міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.
За його словами, цифрова система логістики LOGFAS, за допомогою якої партнери отримують інформацію про статус наданої допомоги, вже працює на повну потужність.
Також покращується система звітності, своєчасне та повне звітування щодо кінцевого використання наданої допомоги є пріоритетом, сказав заступник міністра.
Як повідомляється, наразі Міністерство оборони завершує опрацювання переліку потреб у нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони.
"Найближчим часом передамо його стороні НАТО", - наголосив Гайдер.
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умеров, це повинно було готове ще «вчора»!
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