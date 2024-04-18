Міноборони найближчим часом передасть НАТО перелік потреб України в нелетальній допомозі

Міністерство оборони України завершує оновлення переліку потреб України в нелетальній допомозі Силам оборони й найближчим часом передасть його НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, який провів у Києві зустріч із директором Управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірсом Казалетом.

Гайдер нагадав, що у лютому Кабінет Міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.

За його словами, цифрова система логістики LOGFAS, за допомогою якої партнери отримують інформацію про статус наданої допомоги, вже працює на повну потужність.

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Також покращується система звітності, своєчасне та повне звітування щодо кінцевого використання наданої допомоги є пріоритетом, сказав заступник міністра.

Як повідомляється, наразі Міністерство оборони завершує опрацювання переліку потреб у нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони.

"Найближчим часом передамо його стороні НАТО", - наголосив Гайдер.

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