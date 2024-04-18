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Міноборони найближчим часом передасть НАТО перелік потреб України в нелетальній допомозі

нато

Міністерство оборони України завершує оновлення переліку потреб України в нелетальній допомозі Силам оборони й найближчим часом передасть його НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, який провів у Києві зустріч із директором Управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірсом Казалетом.

Гайдер нагадав, що у лютому Кабінет Міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.

За його словами, цифрова система логістики LOGFAS, за допомогою якої партнери отримують інформацію про статус наданої допомоги, вже працює на повну потужність.

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Також покращується система звітності, своєчасне та повне звітування щодо кінцевого використання наданої допомоги є пріоритетом, сказав заступник міністра.

Як повідомляється, наразі Міністерство оборони завершує опрацювання переліку потреб у нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони.

"Найближчим часом передамо його стороні НАТО", - наголосив Гайдер.

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Автор: 

Міноборони (7300) НАТО (6403) допомога (8284)


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Та вже був С-130 Геркулес для Боневтіка, щоби завчасно втекти.
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18.04.2024 16:09 Відповісти
Найблищим часом?!!!

умеров, це повинно було готове ще «вчора»!
Прокидайся! Та працюй!
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18.04.2024 16:21 Відповісти
Це шоломи з броніками? Гуманітарку вже не везуть і нічого продавати по магазинам?
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18.04.2024 16:23 Відповісти
 
 