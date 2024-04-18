74% українців підтримують відправлення західних військ в Україну, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Дві третини опитаних українців (74,3%) підтримують введення до України військового контингенту західних держав-союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова".

Лише 12% українців відповіли, що не підтримують ідею, запропоновану президентом Франції Еманнюелем Макроном.

Зазначається, що найбільше ідею направлення західних військових до України підтримують громадяни у Західному регіоні країни - 87%.

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У Центральному та Східному - 78% та 66% відповідно. Також на підтримку направлення військ висловились громадяни в Південному регіоні України.

Водночас не підтримують 4,5%, 10%, 19% і 27% громадян відповідно.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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