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Новини
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74% українців підтримують відправлення західних військ в Україну, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

нато

Дві третини опитаних українців (74,3%) підтримують введення до України військового контингенту західних держав-союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова".

Лише 12% українців відповіли, що не підтримують ідею, запропоновану президентом Франції Еманнюелем Макроном.

Зазначається, що найбільше ідею направлення західних військових до України підтримують громадяни у Західному регіоні країни - 87%.

Центр Разумкова

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У Центральному та Східному - 78% та 66% відповідно. Також на підтримку направлення військ висловились громадяни в Південному регіоні України.

Водночас не підтримують 4,5%, 10%, 19% і 27% громадян відповідно.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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Автор: 

НАТО (6403) опитування (1924) Центр Разумкова (209) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+10
Не потрібно моментально відкидати пропозиції західних партнерів, як робить це бункерний герой із незліченною охороною Зеленський.
ЖОДЕН його родич чи дружбан не воює, не перебуває в холодному окопі під обстрілами КАБів, снарядів рашистів.
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18.04.2024 16:51
+8
те що МИ хочемо,не значить, те що ВОНИ захочуть
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18.04.2024 16:43
+8
Це тільки Зеля та Єрмак проти.
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18.04.2024 16:44
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Ну майже 73%. Головне самому палець об палець не вдарити. Ні допомогою ні мобілізаціїєю.
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18.04.2024 16:33 Відповісти
Обліко моралє виборця зеленського як воно є. Хтось інший нехай прийде і зробить - а я поки посиджу на дивані, подивлюся кралврал-95, пожру, поржу. Потім посру.
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Вам із Зеленським ще мало могил ще вчора ЦИВІЛЬНИХ, ненавчених воювати українців, кількість яких щоденно збільшується по всій Україні?
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18.04.2024 16:46 Відповісти
Особисто мені важливо щоб 73% несли відповідальність за свій вибір. Чого вони категорично робити не хочуть. Половина втікла, інша половина дивиться марафон, регоче з 95го кварталу і лазить по кабаках гульбенить. Для них війни немає. Їм хочеться щоб за них інші все робили. Воювали, волонтерили, і приїжджали з чужої країни воювати.
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18.04.2024 16:56 Відповісти
Для мене також це було би дуже бажаним. Але, на жаль, реальність не така. Гине і багато тих, хто криком кричали в 2019, що не можна пускати до влади Буратіну.
"Квартальні" морди і морди "слуг" тільки стають ширше, а гинуть інші.
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18.04.2024 17:02 Відповісти
Якраз там таких більшість
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18.04.2024 21:27 Відповісти
та хто вас питатиме. ви свій останній вибір зробили у 2019)
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18.04.2024 16:36 Відповісти
те що МИ хочемо,не значить, те що ВОНИ захочуть
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18.04.2024 16:43 Відповісти
Не потрібно моментально відкидати пропозиції західних партнерів, як робить це бункерний герой із незліченною охороною Зеленський.
ЖОДЕН його родич чи дружбан не воює, не перебуває в холодному окопі під обстрілами КАБів, снарядів рашистів.
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18.04.2024 16:51 Відповісти
Це тільки Зеля та Єрмак проти.
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18.04.2024 16:44 Відповісти
Не научены вы политесу. Звиздуна Маркона, шоб за базар не отвечал, нужно было спасать. Вот и сделали красивый жест, спасибо, обойдемся, имея 100% уверенность что никогда не прислали бы.
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18.04.2024 18:23 Відповісти
ОПа не підтримує. Бо західні можуть прийти та витягти за шкуру з офісу, за розкрадання коштів. І вже прикормлені беби-шмеби не врятують дупу гололовного єлдака.
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18.04.2024 17:04 Відповісти
брехлива кантора .котра називається "Центр Разумкова" сама себе підпалила....(74% українців підтримують відправлення західних військ в Україну, - опитування "Центру Разумкова" )накуя брехати , і вішати ось таку куйню ---

Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному).

Серед тих, хто довіряє президенту Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%. -https://censor.net/ua/news/3485087/kilkist_ukrayintsiv_yaki_ne_pidtrymuyut_zovnishnyu_polityku_vlady_zrosla_opytuvannya_tsentru_razumkova якщо "зезедент" проти участі іноземних війск у війні на території України???
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18.04.2024 17:06 Відповісти
Центр Недорозвинутих Гнид
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18.04.2024 17:57 Відповісти
 
 