74% українців підтримують відправлення західних військ в Україну, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА
Дві третини опитаних українців (74,3%) підтримують введення до України військового контингенту західних держав-союзників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова".
Лише 12% українців відповіли, що не підтримують ідею, запропоновану президентом Франції Еманнюелем Макроном.
Зазначається, що найбільше ідею направлення західних військових до України підтримують громадяни у Західному регіоні країни - 87%.
У Центральному та Східному - 78% та 66% відповідно. Також на підтримку направлення військ висловились громадяни в Південному регіоні України.
Водночас не підтримують 4,5%, 10%, 19% і 27% громадян відповідно.
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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"Квартальні" морди і морди "слуг" тільки стають ширше, а гинуть інші.
ЖОДЕН його родич чи дружбан не воює, не перебуває в холодному окопі під обстрілами КАБів, снарядів рашистів.
Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% - у Південному).
Серед тих, хто довіряє президенту Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє - лише 41%. -https://censor.net/ua/news/3485087/kilkist_ukrayintsiv_yaki_ne_pidtrymuyut_zovnishnyu_polityku_vlady_zrosla_opytuvannya_tsentru_razumkova якщо "зезедент" проти участі іноземних війск у війні на території України???