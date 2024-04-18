УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини
6 000 42

Соратницю ексміністра Табачника Кравченко призначили на керівну посаду на митниці, вона може мати доступ до держтаємниці, - "Голка". ДОКУМЕНТ

кравченко

Соратницю ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, якого засудили за держзраду, призначили директором юридичного департаменту Державної митної служби. За часів Табачника Ольга Кравченко керувала юридичним департаментом Міністерства освіти.

Про це у Facebook повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Табачник пустив метастази в Державну митну службу України. Його пасії дали посаду і вона може отримати доступ до держтаємниці", - зазначила вона.

Федорів нагадала, що раніше повідомляла про те, що в Міністерстві інфраструктури юридичний департамент очолює соратниця Табачника - Оля Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд призначив заступника голови ОП Сибігу першим заступником глави МЗС України

"Табачник з нею їздив в ОАЕ, стібався над президентом Офіс Президента України. Ну, і звісно, клопотав про призначення Кравченко на високі посади. ... Звісно, після скандалу у ЗМІ, що ця пасія Табачника на посаді в Мінінфраструктури, там кинулися рятувати ситуацію і з Ольгою Кравченко ніби попрощалися. ...  Мене одразу попередили про те, що Яло Яло (так вона записана у телефоні Табачника - Оля навпаки) дадуть нову посаду і навіть сказали де - піде на керівника юридичного департаменту митниці", - розповіла вона.

За словами Федорів, Ольгу Кравченко призначили 10 квітня. Проте на сайті досі немає інформації про її призначення. 

"Кравченко пройшла перевірку Мінфіну і якщо далі пройде перевірку СБУ, то отримає доступ до... держтаємниці. Уявіть собі?" - додала вона.

Читайте: Кабмін призначив Перхуна в.о. директора БЕБ

"Голка" отримала підтвердження призначення Кравченко та копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. У наказі йдеться про те, що спецперевірку проводив Мінфін і про це є відповідний лист, датований 8-м квітня.

Призначення Кравченко

Адвокат Ілля Костін заявив, що Кравченко, яка обійняла одну з керівних посад на митниці, може отримати доступ до держтаємниці.

"З урахуванням її високої посади, їй повинні дати доступ до державної таємниці. Це передбачає закон "Про державну таємницю". Перевірку має провести Служба безпеки України", - додав він.

Читайте також: За держзраду та пособництво окупантам заочно засуджено ексміністра Табачника й ексочільника Держреєстраційної служби Ворону, - СБУ

За даними "Телебачення Торонто", Ольга Кравченко продовжувала спілкуватися з Табачником навіть після того, як він втік та відкрито перейшов на бік РФ. Вона навіть їздила з Табачником на відпочинок у Дубай у 2021 році, коли ексміністр уже перебував у розшуку.

Кравченко та Табачник

Також читайте: Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексміністра Табачника

Автор: 

призначення (2272) Табачник Дмитро (172) Державна митна служба (636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Молодые регионы при власти. И больше ничего можно не говорить. Весь остальной треш - это следствие. Наголосовали дебилы ...
показати весь коментар
18.04.2024 16:35
+18
Та не хвилюйтеся ви так! За чинної влади жодної таємниці для кремля не існує...
Ну й, звісно ж, щоби у "достойного" кандидата у кишені обов'язково був московитський паспорт.
показати весь коментар
18.04.2024 16:41
+14
Незабаром міколу азірова будемо зустрічати.
показати весь коментар
18.04.2024 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жах! Може через розголос не призначать!!!
показати весь коментар
18.04.2024 16:34 Відповісти
Ха-ха-ха! Чи це перше таке призначення? Дивуюся, як це ще портнова не призначили десь у розвідку чи контррозвідку.
показати весь коментар
18.04.2024 16:46 Відповісти
скільки потрібно розголосу щоб проти Червінського не творили свавілля?
показати весь коментар
18.04.2024 16:53 Відповісти
Молодые регионы при власти. И больше ничего можно не говорить. Весь остальной треш - это следствие. Наголосовали дебилы ...
показати весь коментар
18.04.2024 16:35 Відповісти
Зеленський і сам в сутності "младой" регіонал в своєму світогляді!І у його владі таких валом-вали!
показати весь коментар
18.04.2024 16:45 Відповісти
Таки да. Обычный антимайдановец на все 1000%.
показати весь коментар
18.04.2024 16:56 Відповісти
Ні, він скоріше молодий совок, а ось вся його команда - другий антимайдан в Україні
показати весь коментар
18.04.2024 18:28 Відповісти
Не тільки молоді. Єрмак права рука керівника тітушок рига Тадеєва. Татаров медійно і юридично їх кришував. Чоловік верещучки керував розстрілом Майдану, Подоляк працював на яника, маючи брата генерала в Білоруському кдб.... і всі оці гетьманцеви і рєзнікови ті що тоді були ще замами
показати весь коментар
18.04.2024 18:00 Відповісти
Ой, та доста вже. Може Володі час змінити ім'я на Вітька?
показати весь коментар
18.04.2024 16:35 Відповісти
та не треба йому нічого мінять у нас єрмак головний
показати весь коментар
18.04.2024 16:44 Відповісти
Ну а куди ж іі таку продвинуту? -- тільки на посаду - потрібно ж харчеваться
показати весь коментар
18.04.2024 16:35 Відповісти
Хто цеи мощнии обмилок?
показати весь коментар
18.04.2024 16:37 Відповісти
І все новіє літца, так і світять, так і сіяють...
показати весь коментар
18.04.2024 16:36 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 16:38 Відповісти
Незабаром міколу азірова будемо зустрічати.
показати весь коментар
18.04.2024 16:38 Відповісти
Це буде, щойно буратінка з пуйлом "мирні" угоди підпише. Ну, гадаю, вже не встигне, бо його термін 24.05.24 -- фсьо...
показати весь коментар
18.04.2024 16:43 Відповісти
Та вже є, молодий азірів - даніла гетманцєв.
показати весь коментар
18.04.2024 16:43 Відповісти
Та не хвилюйтеся ви так! За чинної влади жодної таємниці для кремля не існує...
Ну й, звісно ж, щоби у "достойного" кандидата у кишені обов'язково був московитський паспорт.
показати весь коментар
18.04.2024 16:41 Відповісти
Або його дружина мала рашисткий паспорт, або його теща! Обов'якова, щоб його госопдарі з рашки мали важилі впливу на призначення українську владу - інакше дЄрмак не дозволить!
показати весь коментар
18.04.2024 16:48 Відповісти
Зашквар за зашкваром у зебілів...
показати весь коментар
18.04.2024 16:43 Відповісти
стиль такий...життєве кредо...
показати весь коментар
18.04.2024 16:52 Відповісти
Це страшно. Бо мова йде навіть не про фінансову кормушку, якою українська митниця була для посадовців усіх урядів. А про державну таємницю під час війни. Навіщо росії вишукувати наші секрети якщо на Москву працюють українські посадовці найвищих рангів.
показати весь коментар
18.04.2024 16:43 Відповісти
бл...навіть абстрагуючись від її минулого, де освіта а де митниця?
показати весь коментар
18.04.2024 16:50 Відповісти
після дерьмака вона просто ноль
показати весь коментар
18.04.2024 16:51 Відповісти
ну, це для зеленої влади нормально. Це у них така довга "скамєйка запасних", яка тягнеться аж до російського кордону.
показати весь коментар
18.04.2024 16:52 Відповісти
а в чому фішка новини???
може всі призначені боневтіком патріоти а ця виняток???
так нікуя...
вони є однією з 99% призначених ним, ну аж ніяк не патріотів
чи може хтось здивувався???
булаб патріоткою, сиділаб на нарах або волонтерила.
показати весь коментар
18.04.2024 16:54 Відповісти
Скільки ж цього московського лайна на посадах прилаштовано до органів державної влади, «дивним сірими особами» - кураторами деркачів+сівкрвича+портнова+сімоненка….
Ось ще один з них, страждалець за халявні гроші з партвзносів КПУ…
https://www.zhitomir.info/news_220632.html

Чому ми не в НАТО…
показати весь коментар
18.04.2024 16:54 Відповісти
ТАТАРОВ І ОСЬ ЦЯ..ПЕРЕВІРЕНА ОСОБА...ЩО ТУТ СКАЗАТИ...МАЛЮК МАВ БИ ЯКОСЬ ВПЛИВАТИ НА ТАКІ ПРИЗНАЧЕННЯ...БО ЦЕ І ЗАГРОЗА І ГАНЬБА....
показати весь коментар
18.04.2024 16:56 Відповісти
Про яку там таємність, мова йде??
Кого дєвушка «приймає» па чєлавєчіскі, той її, і прилаштовує до ЦОВВ!! ШМИГАЛЬ з СБУ та Нацдержслужби, у курсі ротовог відбору…
Чергова пресуха від Держприкордонслужби або уже готова, з курсами,
ота послиця!!
Табачник, може підтвердити, він же її тестував, аж у дубаях!!
Повинна бути, не гірше послиці…
показати весь коментар
18.04.2024 17:01 Відповісти
"Сосьонка к сосьонкє" - теперішній принцип підбору кадрів!
Тільки з цих гнилих сосен корабель не побудуєш!
показати весь коментар
18.04.2024 17:04 Відповісти
Кварталівський термін "сосна" походить не від породи дерева.
показати весь коментар
18.04.2024 19:20 Відповісти
Реванш молодих регіоналів і просто неуків триває ,патріотів вони не помічають ті захищають Україну ,але що тут дивуватись 95 квартал, це проект московських політтехнологів ,для висьміювання українців ,мови ,історії і просування "русского мира" саме вони при владі.
показати весь коментар
18.04.2024 17:12 Відповісти
Скільки ще ця наволоч буде знущатись над українським народом.
показати весь коментар
18.04.2024 17:27 Відповісти

I як гірко що нічому не навчили Український народ і нашу яка майже завжди за всі роки незалежності України була боягузлива і продажна, а тепер ще і корупційна-влада ЗЕбілів -злодіїв цих Іуд ворожих Україні. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:

"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
А найжахливіше те, що ці зрадники,
ці українські гниди, скрізь при владі.
показати весь коментар
18.04.2024 17:34 Відповісти
...виглядає так, що антимайдан, опзажиддя із охвісоом мають однакові переконання ,чи я помиляюсь ?
показати весь коментар
18.04.2024 17:38 Відповісти
Це має сьогодні когось здивувати?
показати весь коментар
18.04.2024 17:46 Відповісти
Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо у неї немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших.- https://socratify.net/quotes/uorren-baffet Уоррен Баффет Відома людина в США, фінансист філантроп , керуючий публічною команією Berkshire Hathaway , яка котирується на фондовому ринку, а не олігархічна і заробила за 2023 р 95 мільярдів $ на другому місті в США по обему чистого прибутку після Apple,- 99 мілярдів, син, якого відкрито закликає допомогати Україні.
- Як вони кажуть: "Деж вони знайдуть інши кадри "- порядних людей на таку відповідальну і хлібну посаду (щоб не крала а відстоювала інтереси країни) просто немає, навіть на нулі?, а от подруга Табачника, - адепта "руського миру"- підходить, наплювавши на всі закони, в тому числі про держ.службу, аби була волохата лапа.
Як кажуть для кого війна, а для кого мати рідна
показати весь коментар
18.04.2024 18:16 Відповісти
Нічого дивного: у 2019-му антимайдан дорвався до влади в Україні.
показати весь коментар
18.04.2024 18:24 Відповісти
Дорвався? Його запросили до влади укрАінцы. 73%.
показати весь коментар
18.04.2024 19:22 Відповісти
«Там ніфсє плахіє»(с)Найвеличніший.
показати весь коментар
18.04.2024 19:20 Відповісти
 
 