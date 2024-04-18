Соратницю ексміністра Табачника Кравченко призначили на керівну посаду на митниці, вона може мати доступ до держтаємниці, - "Голка". ДОКУМЕНТ

Соратницю ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, якого засудили за держзраду, призначили директором юридичного департаменту Державної митної служби. За часів Табачника Ольга Кравченко керувала юридичним департаментом Міністерства освіти.

Про це у Facebook повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Табачник пустив метастази в Державну митну службу України. Його пасії дали посаду і вона може отримати доступ до держтаємниці", - зазначила вона.

Федорів нагадала, що раніше повідомляла про те, що в Міністерстві інфраструктури юридичний департамент очолює соратниця Табачника - Оля Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд призначив заступника голови ОП Сибігу першим заступником глави МЗС України

"Табачник з нею їздив в ОАЕ, стібався над президентом Офіс Президента України. Ну, і звісно, клопотав про призначення Кравченко на високі посади. ... Звісно, після скандалу у ЗМІ, що ця пасія Табачника на посаді в Мінінфраструктури, там кинулися рятувати ситуацію і з Ольгою Кравченко ніби попрощалися. ... Мене одразу попередили про те, що Яло Яло (так вона записана у телефоні Табачника - Оля навпаки) дадуть нову посаду і навіть сказали де - піде на керівника юридичного департаменту митниці", - розповіла вона.

За словами Федорів, Ольгу Кравченко призначили 10 квітня. Проте на сайті досі немає інформації про її призначення.

"Кравченко пройшла перевірку Мінфіну і якщо далі пройде перевірку СБУ, то отримає доступ до... держтаємниці. Уявіть собі?" - додала вона.

Читайте: Кабмін призначив Перхуна в.о. директора БЕБ

"Голка" отримала підтвердження призначення Кравченко та копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. У наказі йдеться про те, що спецперевірку проводив Мінфін і про це є відповідний лист, датований 8-м квітня.

Адвокат Ілля Костін заявив, що Кравченко, яка обійняла одну з керівних посад на митниці, може отримати доступ до держтаємниці.

"З урахуванням її високої посади, їй повинні дати доступ до державної таємниці. Це передбачає закон "Про державну таємницю". Перевірку має провести Служба безпеки України", - додав він.

Читайте також: За держзраду та пособництво окупантам заочно засуджено ексміністра Табачника й ексочільника Держреєстраційної служби Ворону, - СБУ

За даними "Телебачення Торонто", Ольга Кравченко продовжувала спілкуватися з Табачником навіть після того, як він втік та відкрито перейшов на бік РФ. Вона навіть їздила з Табачником на відпочинок у Дубай у 2021 році, коли ексміністр уже перебував у розшуку.

Також читайте: Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексміністра Табачника