Соратницю ексміністра Табачника Кравченко призначили на керівну посаду на митниці, вона може мати доступ до держтаємниці, - "Голка". ДОКУМЕНТ
Соратницю ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, якого засудили за держзраду, призначили директором юридичного департаменту Державної митної служби. За часів Табачника Ольга Кравченко керувала юридичним департаментом Міністерства освіти.
Про це у Facebook повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, інформує Цензор.НЕТ.
"Табачник пустив метастази в Державну митну службу України. Його пасії дали посаду і вона може отримати доступ до держтаємниці", - зазначила вона.
Федорів нагадала, що раніше повідомляла про те, що в Міністерстві інфраструктури юридичний департамент очолює соратниця Табачника - Оля Кравченко.
"Табачник з нею їздив в ОАЕ, стібався над президентом Офіс Президента України. Ну, і звісно, клопотав про призначення Кравченко на високі посади. ... Звісно, після скандалу у ЗМІ, що ця пасія Табачника на посаді в Мінінфраструктури, там кинулися рятувати ситуацію і з Ольгою Кравченко ніби попрощалися. ... Мене одразу попередили про те, що Яло Яло (так вона записана у телефоні Табачника - Оля навпаки) дадуть нову посаду і навіть сказали де - піде на керівника юридичного департаменту митниці", - розповіла вона.
За словами Федорів, Ольгу Кравченко призначили 10 квітня. Проте на сайті досі немає інформації про її призначення.
"Кравченко пройшла перевірку Мінфіну і якщо далі пройде перевірку СБУ, то отримає доступ до... держтаємниці. Уявіть собі?" - додала вона.
"Голка" отримала підтвердження призначення Кравченко та копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. У наказі йдеться про те, що спецперевірку проводив Мінфін і про це є відповідний лист, датований 8-м квітня.
Адвокат Ілля Костін заявив, що Кравченко, яка обійняла одну з керівних посад на митниці, може отримати доступ до держтаємниці.
"З урахуванням її високої посади, їй повинні дати доступ до державної таємниці. Це передбачає закон "Про державну таємницю". Перевірку має провести Служба безпеки України", - додав він.
За даними "Телебачення Торонто", Ольга Кравченко продовжувала спілкуватися з Табачником навіть після того, як він втік та відкрито перейшов на бік РФ. Вона навіть їздила з Табачником на відпочинок у Дубай у 2021 році, коли ексміністр уже перебував у розшуку.
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Ну й, звісно ж, щоби у "достойного" кандидата у кишені обов'язково був московитський паспорт.
може всі призначені боневтіком патріоти а ця виняток???
так нікуя...
вони є однією з 99% призначених ним, ну аж ніяк не патріотів
чи може хтось здивувався???
булаб патріоткою, сиділаб на нарах або волонтерила.
Ось ще один з них, страждалець за халявні гроші з партвзносів КПУ…
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
Чому ми не в НАТО…
Кого дєвушка «приймає» па чєлавєчіскі, той її, і прилаштовує до ЦОВВ!! ШМИГАЛЬ з СБУ та Нацдержслужби, у курсі ротовог відбору…
Чергова пресуха від Держприкордонслужби або уже готова, з курсами,
ота послиця!!
Табачник, може підтвердити, він же її тестував, аж у дубаях!!
Повинна бути, не гірше послиці…
Тільки з цих гнилих сосен корабель не побудуєш!
I як гірко що нічому не навчили Український народ і нашу яка майже завжди за всі роки незалежності України була боягузлива і продажна, а тепер ще і корупційна-влада ЗЕбілів -злодіїв цих Іуд ворожих Україні. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
А найжахливіше те, що ці зрадники,
ці українські гниди, скрізь при владі.
- Як вони кажуть: "Деж вони знайдуть інши кадри "- порядних людей на таку відповідальну і хлібну посаду (щоб не крала а відстоювала інтереси країни) просто немає, навіть на нулі?, а от подруга Табачника, - адепта "руського миру"- підходить, наплювавши на всі закони, в тому числі про держ.службу, аби була волохата лапа.
Як кажуть для кого війна, а для кого мати рідна