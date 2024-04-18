Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українське озброєння для ЗСУ: країна виділила $28,5 млн

Данія оголосила про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці кошти передбачені в межах нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон.

"Це перше й поки що безпрецедентне рішення - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави", - йдетьмся в повідомленні.

У Міністерстві зауважують, що таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

Також читайте: ЗСУ та Мінстратегпром запустять проєкт "Залізний полігон" для випробування зразків зброї

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

"Так народився проєкт "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людях, а по цілих націях. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", – наголосив Камишін.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

Також читайте: Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на €295 млн