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Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українське озброєння для ЗСУ: країна виділила $28,5 млн

україна,данія

Данія оголосила про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці кошти передбачені в межах нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон.

"Це перше й поки що безпрецедентне рішення - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави", - йдетьмся в повідомленні.

У Міністерстві зауважують, що таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

Також читайте: ЗСУ та Мінстратегпром запустять проєкт "Залізний полігон" для випробування зразків зброї

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

"Так народився проєкт "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людях, а по цілих націях. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", – наголосив Камишін.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

Також читайте: Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на €295 млн

Автор: 

Данія (767) зброя (7433) Мінстратегпром (130) Камишін (163)


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Топ коментарі
+14
Вона і всі гармати передала - низькии уклін
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18.04.2024 16:39
+12
Якщо весь процес, включно з передачею виробленої зброї військовим, буде під контролем Данії, то це просто чудово.
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18.04.2024 16:41
+8
$28,5 млн
Скільки там цьогорічний бюджет гавномарафону?
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18.04.2024 16:41
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Вона і всі гармати передала - низькии уклін
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18.04.2024 16:39 Відповісти
Та то хєрня. Тєлємарафон. Машини, квартири верховної ради і помічників, тєлєАнал "Дом" з аудиторією 0, серіали кРавець
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18.04.2024 16:40 Відповісти
Якщо весь процес, включно з передачею виробленої зброї військовим, буде під контролем Данії, то це просто чудово.
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18.04.2024 16:41 Відповісти
$28,5 млн
Скільки там цьогорічний бюджет гавномарафону?
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18.04.2024 16:41 Відповісти
А Украина деньги на зарплаты пускает . Нужная вещь , только без вооружения эти деньги посмертно не очень то пригодятся .
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18.04.2024 16:44 Відповісти
Зате "https://biz.censor.net/news/3485061/popyt_ukrayintsiv_na_elektromobili_zris_mayije_u_25_raza_u_yakyh_regionah_kupuyut_nayibilshe"
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18.04.2024 17:07 Відповісти
спроможності держбюджету тільки на утирамання забаганок найвеличнішого і його оточення ....., а ЗСУ хай інші держави забеспечують.
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18.04.2024 16:47 Відповісти
найбільший плюс такого кроку це раціональність використання коштів, адже точно не буде фінансуватись лайно яке не злітає та не вражає, але його виробляють колишні нардепи чи друзі
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18.04.2024 16:49 Відповісти
ууууу, як все запущено...
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18.04.2024 17:11 Відповісти
Зеконгмили Єрмаку кишенькові гроші.
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18.04.2024 16:51 Відповісти
Чудово! А тепер створити Державну агенцію сприяння закупівлі іноземцями української зброї для України. Бюджет на утримання - 5млрд.грн., керівник - Резніков, штат - 500 чоловік, броня, обов'язково відділ з гендерних питань та сектор з ведення Youtube. Автопарк - авто обов'язково з шкіряним салоном та чорною стелею. Іноземні уряди мають заповнити 80 форм, 60 звітів, 50 декларацій, зміни в них будуть щотижня з відповідно, повторним поданням. Подати запит на Patriot для захисту будівлі Агенції.
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18.04.2024 16:53 Відповісти
Спочатку треба провести конкурс на керівника і організувати комісію яка буде відбирати цього керівника, а коли проходити буде хтось невигідний Зеленському то роботу комісію будуть блокувати ще з півтора - два роки бо одному з членів комісії треба погодувати кішечку або інший втомився
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18.04.2024 19:56 Відповісти
якось воно не гарно..
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18.04.2024 17:09 Відповісти
це як....плануете просто відати кошти зеленим крадіям??
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18.04.2024 17:58 Відповісти
...а гроші для ЗСУ мабуть взяла з продажу Аргентині літаків Ф-16, тих що раніше обіцяла Україні.
І все ж, дякую!
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18.04.2024 18:02 Відповісти
Ось і відповідь, Україна виробляє де що, а Міноборони і не рухається,де які виробники кажуть що не мають замовлень від них!!! Мінфін каже що із-за тримки озброєння з заходу вони витратили 4 млрд.,баксів, так що вони купили??? Чекають коли Данія і решта країн будуть купувати наше, а наші гроші ви на що витратили??? Пісець повний!!!!
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18.04.2024 18:59 Відповісти
Ага, десь 13 тис допоміжних прикордонників чекають на амуніцію. Дрони від Канади.
Пікапи від Японії.
І будуть гоцати по Закарпаттю, "обороняти від придністров'я та угорців".
Ще поліціантів культурного фронту теж треба посилити. Щоб школи від ракет та шахедів обороняли.
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18.04.2024 19:01 Відповісти
 
 