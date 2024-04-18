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Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації". МЗС України відповіло

кобахідзе

Міністерство закордонних справ України заявило, що реальною загрозою для Грузії є русифікація, а не міфічна "українізація", проти якої нібито спрямований законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у Парламенті Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до розв'язання суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни.

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"Викликають обурення коментарі Премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт.

Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - зазначили в пресслужбі МЗС.

Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, додали у відомстві.

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Заява прем'єра Грузії про "загрозу українізації"

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що закон "Про прозорість зовнішнього впливу", більш відомий як закон про "іноагентів", спрямований на захист країни від "українізації".

Під "загрозою українізації" Кобахідзе має на увазі нібито прагнення недержавних організацій (НДО) позбавити Грузію суверенітету та стабільного розвитку.

"Якби НДО досягли того, чого вони активно намагалися зробити у 2020–2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що позаду залишився б і мир, і євроінтеграція", - цитує його телеканал 1TV.

За його словами, "уникнення українізації" є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і "це головна мета цього законопроєкту".

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Автор: 

Грузія (1843) МЗС (4106) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+48
Ця погань відверто працює на рашку.Грузини виносьте це сміття !Давіть цю погань !
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18.04.2024 17:23
+37
Це вже Оруел. Прагнуть до Європи, але правду шукають у росії.
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18.04.2024 17:27
+22
Грузинській владі реально загрожує не українізація , а - дебілізація .
Геть подуріли вже .
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18.04.2024 17:35
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Ця погань відверто працює на рашку.Грузини виносьте це сміття !Давіть цю погань !
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18.04.2024 17:23 Відповісти
що це за нечісана вівця?
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18.04.2024 17:38 Відповісти
Молоде покоління політиків. Зе-грузин.
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18.04.2024 17:51 Відповісти
баран звичайний нечесаний
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18.04.2024 18:21 Відповісти
Та хай він не зачісується хоч рік, всеодно цьому гірському барану ніколи не стати Джонсонюком, - рило не вийшов, а кудлатість зачіски на черепній коробці не компенсує відсутність мозкових звивин всередині 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.04.2024 20:35 Відповісти
хто дэвушку кормит, тот ее и танцует.
если в Конгрессе и Белом Доме США есть прикормленные овцы и бараны, то что уже говорить о Грузии которой фактически правит иванишвили, получивший ярлык на правление от *уйла как и трижды несудимый вытя гопник, когда то в Украине.
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18.04.2024 18:14 Відповісти
И, ведь судя по биографии, вроде не дурак.
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18.04.2024 17:25 Відповісти
Так це тільки вроді. А на справді мозок відсутній. Як в "наших" молодих, не заанґажованих, не замічених у корупції. Тих що навчались в Трускавецькому університеті протягом аж двох тижнів. Як кнопки тиснути.
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18.04.2024 18:05 Відповісти
Судят не по биографии, а по поступкам🤔🧐😁
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18.04.2024 20:36 Відповісти
Єнєрал свр стверджує, що цей закон прийнятий за прямої вказівки кремлівських кураторів.
Схоже на те.
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18.04.2024 17:27 Відповісти
Ти ще марьванну з-під третього під'їзду процитуй, теж авторитет... на рівні генерала си-ви-ри 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.04.2024 20:38 Відповісти
Це вже Оруел. Прагнуть до Європи, але правду шукають у росії.
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18.04.2024 17:27 Відповісти
Не зовсім. Насправді це давня азійська тактика - говориш одне, а робиш діаметрально протилежне. Kaцaпи всіх своїх маріонеток цьому навчили, від орбанів із фіами, до трумпа із магою. І, до речі, власне так само й зелена шобла працює 😉
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18.04.2024 18:53 Відповісти
Уявіть собі що Україна Зеленського мусила бути такою як зараз Грузія. Але щось зеленим в перший тиждень великого наступу рф то завадило зробити ........
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18.04.2024 17:29 Відповісти
А хіба з міністром оборони Тараном, якого призначила Зе-макака, не було наказу преміювати тих, хто не відкриває огонь у відповідь?! Порох, мабуть, сцикло, але, зважаючи на стан збройних сил у 2014-му, навряд чи Україна втрималася б, оголоси Порох війну людоїдам. А щодо хороброго Боневтіка, то Муженко в своєму інтерв'ю річної давнини розповів, як в пункті управління військами була озвучена пропозиція з ОП про відхід українських військ за Дніпро. Але військові послали зе-бабуїнів.
P.S. Мені той наказ у прямому ефірі про припинення вогню під Дебальцевим теж бачиться ганебним і принизливим. Але хтозна, як би хто повівся, коли б доводилося ухвалювати рішення на рівні держави, та ще й знаючи, що окрім шоломів і ковдр від Заходу не було на що розраховувати.
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18.04.2024 18:38 Відповісти
У ЄС йому уже сказали, що закон мудацький...
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18.04.2024 17:29 Відповісти
Дивно, що мовчить ЄС, щодо кандидатства.
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18.04.2024 17:30 Відповісти
ЄС уже пригрозили персональними санкціями, а якщо це не подіє, тоді позбавлять статусу кандидата...
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18.04.2024 17:32 Відповісти
Цілии прм"єр -- коба хуідзе - а ше недавно нам Грузію за приклад ставили
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18.04.2024 17:34 Відповісти
Грузинській владі реально загрожує не українізація , а - дебілізація .
Геть подуріли вже .
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18.04.2024 17:35 Відповісти
Дебілізація вже настала: кацапи окуповали їх теріторії та вже побудували військово-морську базу, а цей дебіл все про якусь українизацію шепоче. А потім ще обурюється, чому їх в ЄС не запрошують
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18.04.2024 20:46 Відповісти
Грузины, не продавайтесь узким, бо станете официантами кацапов...
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18.04.2024 17:37 Відповісти
Чому стануть, вони ними і завжди були... Подай- прінєсі, шашлік-башлік панімаєшьлі, оце все на що вони здатні... хоча ще вантажівку "Колхіда" випускали, рідкісне гівно, як і їхні ********* 😝😝😝😝😜🤪
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18.04.2024 20:42 Відповісти
їбанутый какой-то
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18.04.2024 17:38 Відповісти
чого грузини не можуть вїбати прокацаників?
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18.04.2024 17:39 Відповісти
Тю, яка ще євроінтеграція з узьким **** в сраці? Там вже є угорщина, австрія і словаччина. Всі місця для узьких курв зайняті, сорян, допобачення)
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18.04.2024 17:40 Відповісти
Грузинська мрія - Таможений союз. Що обрали то і смокчуть. Хто ще повіре у байка про гордий грузинський нарід? Шкода тільки,що пока не зрозуміло, вся Грузія пирнула у паРашу чи тільки її влада
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18.04.2024 17:41 Відповісти
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18.04.2024 17:42 Відповісти
Ага, це Україна в них шмат території загарбала. Ось і називай оте ''дружньою країною''. У нас влада *бнута, а там ще більше *бнута.
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18.04.2024 17:43 Відповісти
თქვენი დედა მოვთ.. ქობაჩიდზე ბოზი შკილი, ჰუტინი ჩუილო /////// / / / /👍👍დიდება ქართველ ჩალჩს!!!!! საქართველოს გაუმარჯოს!!!
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18.04.2024 17:46 Відповісти
Пішов ***** москалячий халуй.
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18.04.2024 18:07 Відповісти
Чому досі не викликали посла Грузії та не виразили ноту протесту гатінням в туза?
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18.04.2024 17:46 Відповісти
Я знаю что в Грузии подонков не 99% как на роZZии, но то что за "руZZкую мечту" там голосует более 50% населения это позорит грузинский народ. Да, больше всего иностранных добровольцев погибших в Уураине это отважные грузины, я знаю, но темпы деградации населения Грузии настораживают.
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18.04.2024 17:50 Відповісти
За Союзу то був найбільш превілегійований народ,кавказька аристократія.Після розпаду це найбільш ображений,опустили до майже жебрацької бідності,воювали з ним,забрали територіі.Крім того Грузія свого роду маленька федерація,там до тридцяти різних народностей - свани,менгрели,аджари...і так далі.Великий відсоток грузин мають за дружин росіянок,це колись вважалось престижним і модним.Так що москалям є з чим і на чому працювати - розділяти,підкупляти,вносити розбрат...улюблена їх справа...
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18.04.2024 18:26 Відповісти
Большая доля вины в происходящем лежит на Михеиле.
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18.04.2024 19:18 Відповісти
Так настораживают, или скорее радують,- кому как, а грузинам каком кверху 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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18.04.2024 20:44 Відповісти
...совок, діагноз безнадійний
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18.04.2024 17:51 Відповісти
Грузинська влада це копія Зеленої погані, тільки в них ще не дійшло до широкомасштабки, і тому корчити з себе патріота для влади ще не модно
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18.04.2024 18:04 Відповісти
Нахабне прокацапське Ракло Комахідзе! Якого хера прапор ЄС за спиною виставив?
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18.04.2024 18:09 Відповісти
Ну, що, генацвалі, забудьте про Європу - ну, бл@дь, які з вас європейці? "Давай денгі, денгі давай!" (с) - гризіться і далі з арм'янами. Взагалі дивно, як ви християнами стали? Вас же від азіатів-чеченців не відрізниш
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18.04.2024 18:10 Відповісти
Чеченці спочатку були християнами, а потім обрізались і стали мусульманами.
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18.04.2024 18:36 Відповісти
На днях состоялась закрытая встреча, которая фактически открывает для Армении путь в НАТО.

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18.04.2024 18:48 Відповісти
буде прикол. якщо їх візьмуть швидше ніж нас
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18.04.2024 20:25 Відповісти
Так прем'єр Грузії Кобахідзе і є іноагент, агент чужої країни (Раши), якщо Грузія самостійна держава а не федерація Параши.
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18.04.2024 18:19 Відповісти
Дивує тут те, як "гарячий", свободолюбивий, грузинський народ допустив до влади таке відверто прокремлівське гівно !!!
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18.04.2024 18:19 Відповісти
Дайте вже цьому поцу оселедця.
Або "брому".
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18.04.2024 18:34 Відповісти
Клієнт з болот башляє, музику в Грузії замовляє.
Раз проститутка, назавжди проститутка - це про політику.

З повагою до цієї професії
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18.04.2024 18:41 Відповісти
І що робить Україні цей парашинський адептидзе?
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18.04.2024 18:45 Відповісти
Грьобаний покидьок
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18.04.2024 18:46 Відповісти
Щось ці довбані грузиняки фест скоро забули анексію їхньої території москалями у 08.08.2008 році.
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18.04.2024 18:52 Відповісти
Ще один молодий пісюніст грузинського кварталу.
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18.04.2024 19:34 Відповісти
Забув а може і не цікавився 2008 рік та хто її залишив без абхазії та північної осетії. Та хто дійшов до тіфлісу
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18.04.2024 19:34 Відповісти
Це такий же російський колаборант як інші викормиши кремля Фіцо та Орбан. Колись я вважав грузинів гордим і незалежним народом але тут головне слово "вважав".
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18.04.2024 19:40 Відповісти
Х###й тобі,а не ЕС та НАТО! Просто здохни,гнида кацапська!
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18.04.2024 19:57 Відповісти
Бежали робкіє грузіни?
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18.04.2024 20:07 Відповісти
Грузинська влада відображає більшість прагнення грузинів, як до речі і зеленский відображає прагнення більшості українців - рюськіє ніколи не нападуть, зустрічати Новий рік з рюськімі та холодцом, Україна воює з путіним, а не з рюськім нарідом - з рюськім нарідом треба товаришувати - це все завжди казав зеленский та йього радник брат-шефір.
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18.04.2024 20:24 Відповісти
тобто абхазію виявляється у них Україна окупувала?? 🤦‍♀️
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18.04.2024 20:26 Відповісти
Виходить анальний був правий, вони гризуни !!!
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18.04.2024 20:28 Відповісти
Дивні люди грузинський уряд. На їхньому боці могутні союзники - НАТО, ЄС, США, які ніколи не підведуть і стоятимуть до кінця на стороні добра. Ринки ЄС чекають на грузинську агропродукцію з розкритими обіймами, бо європейські фермери не справляються. Мільйони європейських туристів готові приїхати на курорти Грузії та витрачати там гроші. А вони з агресором заграють. Хитрять чогось, балансують. Зрозуміло, якщо сусід агресивний мудак, треба його відразу посилати на х*й, як справжні джигіти. Це і є справжня зовнішня політика невеликої гордої країни - принципова, безкомпромісна, рішуча. Тільки така політика веде до перемоги та процвітання, як довів Саакашвілі.
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18.04.2024 21:00 Відповісти
Эх Миша Миша......пожалел тогда этих петухов......
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18.04.2024 22:34 Відповісти
Мордор купив грузинських політиків як стеклотару.
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19.04.2024 00:23 Відповісти
 
 