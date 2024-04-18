Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації". МЗС України відповіло

Міністерство закордонних справ України заявило, що реальною загрозою для Грузії є русифікація, а не міфічна "українізація", проти якої нібито спрямований законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у Парламенті Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до розв'язання суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни.

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"Викликають обурення коментарі Премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт.

Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - зазначили в пресслужбі МЗС.

Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, додали у відомстві.

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Заява прем'єра Грузії про "загрозу українізації"

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що закон "Про прозорість зовнішнього впливу", більш відомий як закон про "іноагентів", спрямований на захист країни від "українізації".

Під "загрозою українізації" Кобахідзе має на увазі нібито прагнення недержавних організацій (НДО) позбавити Грузію суверенітету та стабільного розвитку.

"Якби НДО досягли того, чого вони активно намагалися зробити у 2020–2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що позаду залишився б і мир, і євроінтеграція", - цитує його телеканал 1TV.

За його словами, "уникнення українізації" є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і "це головна мета цього законопроєкту".

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