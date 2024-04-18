Перша поставка F-16 з підготовленими пілотами до України має відбутися до літа, - прем’єр Бельгії де Кроо

Поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.

Як зауважив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - додав він.

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