Перша поставка F-16 з підготовленими пілотами до України має відбутися до літа, - прем’єр Бельгії де Кроо
Поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.
Як зауважив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.
"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - додав він.
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+5 Volodymyr Serdiuk
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От що реально нам не треба то ті турецькі корвети... в чорному морі тепер кораблі не мають взагалі якогось вирішального впливу... краше б ракет нам зробили...
До осені 1
До зими 1.
Мабуть всі 6 від Бельгії через 1,5 року а потім і інші підтягнуться
Читайте текст а не заголовок
Один із ТГ-каналів https://t.me/vchkogpu/47628 стверджує , що в результаті цієї атаки мало місце ураження дроном-камікадзе загоризонтного радіолокатора "Контейнер", який має дальність виявлення цілей близько 3 тис. км та висоту виявлення понад 100 км.
Джерело (09:21:16) https://youtu.be/lycZiwglbZI?si=GDGOLuTwNu6q7Aii повідомило , що «Ця станція забезпечувала виконання тих функцій, які виконували літаки А-50. Використовуючи її, вони (рашистські сили) могли забезпечити собі контроль повітряного простору. У разі появи F-16 вони би чітко бачили їх на радарах.
А так вони підсвічували нашу територію і допомагали російським літакам використовувати якраз на напрямку Суми, Чернігів, Харків ті КАБи, які нам досить сильно зараз дошкуляють». ПРипускається, що скидом КАБів у напрямку Харкова і області рашисти намагаються показати насамперед своїм бомберам, що нічого у моніторингу неба /після ймовірного ушкодження загоризонтного радару "Контейнер"/ не змінилось. І про потенційні загрози й далі у звичному режимі повідомлятимуть до і під час доведення бойових завдань.
Поки що інформація про ушкодження рашистського загоризонтнооо радару не перевірена і немає офіційного підтвердження.
Цей "Контейнер" у ворога такий один. Другий, як зазначає вищевказане джерело, мало би ввестись у експлуатацію цього року, але дата кожен раз переноситься.
Тож, до початку бойових вильотів довгоочікуваних F-16 потрібно цей радар в Ковилкіному зрівняти із землею. А поцІлити в нього не важко, навіть не зважаючи на будь-який засіб РЕБ, бо світиться він, як "новорічна ялинка".