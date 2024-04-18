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Перша поставка F-16 з підготовленими пілотами до України має відбутися до літа, - прем’єр Бельгії де Кроо

кроо

Поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.

Як зауважив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія надасть Україні 100 млн євро на технічне обслуговування літаків F-16

Автор: 

Бельгія (401) Александр Де Кроо (39) F16 F-16 (667)


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Топ коментарі
+5
Вони не уточнили до якого літа.
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18.04.2024 18:01
+4
Хочу всім нагадати,що балаканині про надання ф16 вже минуло ДВА РОКИ.
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18.04.2024 18:38
+3
Ви, теє, не поспішайте, інфраструктура ще не готова.
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18.04.2024 17:57
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Спішите, хлопці!
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18.04.2024 17:50 Відповісти
ната, ти патараПісь-ка!
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18.04.2024 17:52 Відповісти
До якого літа ???
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18.04.2024 18:08 Відповісти
йа за літо нічого не казав, то де Кроо
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18.04.2024 18:13 Відповісти
Головне щоб їх поставили не так як британські тральщики - у гавань Шотландії
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18.04.2024 17:52 Відповісти
Заздриш що не у Монреаль ? ((
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18.04.2024 18:04 Відповісти
А що кораблям зараз робити в чорному морі, щоб їх потопили... настане час розмінування і тоді будуть потрібні....

От що реально нам не треба то ті турецькі корвети... в чорному морі тепер кораблі не мають взагалі якогось вирішального впливу... краше б ракет нам зробили...
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18.04.2024 18:08 Відповісти
зеля обещал мільон ракет і 10мілонів снарядів і 1 мільярд машин з асфальтом
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18.04.2024 19:06 Відповісти
Вавабуба, котрого вигулює дЄрмак, ще той песогавкало... Зате, старанно вилизує "Мівіну" та приносить капці господарю.
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18.04.2024 19:54 Відповісти
Ви, теє, не поспішайте, інфраструктура ще не готова.
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18.04.2024 17:57 Відповісти
Вони не уточнили до якого літа.
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18.04.2024 18:01 Відповісти
Совок, в свое время, строил дороги на "проблемных" направлениях с расширенными бетонными участками для посадки и взлета истребителей, могло бы пригодиться в качестве "блуждающего" аэродромов.
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18.04.2024 18:13 Відповісти
так і є...но мабуть кацапи знають де
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18.04.2024 19:08 Відповісти
В Київській обл як. Мінімум повинно було бути дві дороги. Хоч це і є "секрет Полішинеля" бо будувались при срср.
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18.04.2024 18:32 Відповісти
До літа 1
До осені 1
До зими 1.
Мабуть всі 6 від Бельгії через 1,5 року а потім і інші підтягнуться
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18.04.2024 18:35 Відповісти
всi 65 шт
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18.04.2024 18:39 Відповісти
тут відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - додав він. Джерело:
Читайте текст а не заголовок
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18.04.2024 19:40 Відповісти
До лета, это в несколько следующих недель, вообще то.
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18.04.2024 18:37 Відповісти
Перша поставка F-16 до Аргентини має відбутися на днях.Уряд Данії ,подивившись "як "зелені зрадники" НЕ будують інфраструктуру для літаків F- 16 вирішив літаки продати в Аргентину.Нехай в ангарах захищають повітрянний простір Аргентини від комарів,та мух
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18.04.2024 18:38 Відповісти
Хочу всім нагадати,що балаканині про надання ф16 вже минуло ДВА РОКИ.
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18.04.2024 18:38 Відповісти
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18.04.2024 19:12 Відповісти
17 квітня силами ГУР МОУ було атаковано 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 в Ковилкіно (Мордовія) на теритопії пітьми. Дана ціль знаходиться на відстані близько 680 км від кордону з Україною.
Один із ТГ-каналів https://t.me/vchkogpu/47628 стверджує , що в результаті цієї атаки мало місце ураження дроном-камікадзе загоризонтного радіолокатора "Контейнер", який має дальність виявлення цілей близько 3 тис. км та висоту виявлення понад 100 км.
Джерело (09:21:16) https://youtu.be/lycZiwglbZI?si=GDGOLuTwNu6q7Aii повідомило , що «Ця станція забезпечувала виконання тих функцій, які виконували літаки А-50. Використовуючи її, вони (рашистські сили) могли забезпечити собі контроль повітряного простору. У разі появи F-16 вони би чітко бачили їх на радарах.
А так вони підсвічували нашу територію і допомагали російським літакам використовувати якраз на напрямку Суми, Чернігів, Харків ті КАБи, які нам досить сильно зараз дошкуляють». ПРипускається, що скидом КАБів у напрямку Харкова і області рашисти намагаються показати насамперед своїм бомберам, що нічого у моніторингу неба /після ймовірного ушкодження загоризонтного радару "Контейнер"/ не змінилось. І про потенційні загрози й далі у звичному режимі повідомлятимуть до і під час доведення бойових завдань.
Поки що інформація про ушкодження рашистського загоризонтнооо радару не перевірена і немає офіційного підтвердження.
Цей "Контейнер" у ворога такий один. Другий, як зазначає вищевказане джерело, мало би ввестись у експлуатацію цього року, але дата кожен раз переноситься.
Тож, до початку бойових вильотів довгоочікуваних F-16 потрібно цей радар в Ковилкіному зрівняти із землею. А поцІлити в нього не важко, навіть не зважаючи на будь-який засіб РЕБ, бо світиться він, як "новорічна ялинка".
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18.04.2024 19:48 Відповісти
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19.04.2024 11:23 Відповісти
Так єрмак одразу здасть координати.
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18.04.2024 20:18 Відповісти
 
 