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Чехія готова бути посередником в ініціативі щодо посилення української ППО, - міністр оборони Чернохова

Яна Чернохова та Кайса Оллонгрен

Чехія готова бути країною-посередником у німецькій ініціативі щодо посилення української ППО.

Про це заявила міністр оборони ЧР Яна Чернохова на пресконференції з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо це буде така ж форма співпраці, як у випадку з ініціативою щодо боєприпасів, ми готові знову виступити країною-посередником", - сказала Чернохова.

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За її словами, Чехія доводить світові, що має контакти та вміє шукати й знаходити військові матеріали, необхідні для допомоги Україні з ініціативою боєприпасів. Вона додала, що подивиться, якої форми співпраці від неї чекатимуть.

Міністри підписали меморандум про взаєморозуміння, і, таким чином, Нідерланди офіційно приєдналися до чеської ініціативи щодо придбання боєприпасів для України в країнах за межами Європейського Союзу. На початку березня Нідерланди вже оголосили, що виділять на цю ініціативу загалом 250 мільйонів євро.

Автор: 

ППО (3140) Чехія (1606)


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Там ще за снаряди не всі заплатили 2 мільярди. А тут ППО, яке набагато дорожче.
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18.04.2024 19:35 Відповісти
А ви звідки це знаєте?
Резніков з умеровим, доповіли??
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18.04.2024 20:12 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2024/03/08/novyna/polityka/zibraly-tilky-pershu-partiyu-chexiyi-utochnyly-slova-pavela-shhodo-snaryadiv-******** https://www.slovoidilo.ua/2024/03/08/novyna/polityka/zibraly-tilky-pershu-partiyu-chexiyi-utochnyly-slova-pavela-shhodo-snaryadiv-********

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18.04.2024 20:43 Відповісти
Давайте вже приведемо Павела до присяги президента України, та вручимо йому булаву, адже він робить значно більше для України, ніж ця зелена пліснява, яка й досі вважається президентом.
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18.04.2024 19:56 Відповісти
Чехія вже в доставці снарядів нам посприяла.. Тепер з таким самим успіхом посприяє в ППО
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18.04.2024 20:01 Відповісти
чехи та прибалти мабудь краще запам"ятали варшавський договір ніж поляки, словаки та мадяри.
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18.04.2024 21:13 Відповісти
 
 