Чехія готова бути посередником в ініціативі щодо посилення української ППО, - міністр оборони Чернохова

Чехія готова бути країною-посередником у німецькій ініціативі щодо посилення української ППО.

Про це заявила міністр оборони ЧР Яна Чернохова на пресконференції з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо це буде така ж форма співпраці, як у випадку з ініціативою щодо боєприпасів, ми готові знову виступити країною-посередником", - сказала Чернохова.

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За її словами, Чехія доводить світові, що має контакти та вміє шукати й знаходити військові матеріали, необхідні для допомоги Україні з ініціативою боєприпасів. Вона додала, що подивиться, якої форми співпраці від неї чекатимуть.

Міністри підписали меморандум про взаєморозуміння, і, таким чином, Нідерланди офіційно приєдналися до чеської ініціативи щодо придбання боєприпасів для України в країнах за межами Європейського Союзу. На початку березня Нідерланди вже оголосили, що виділять на цю ініціативу загалом 250 мільйонів євро.