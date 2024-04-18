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Новини
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Росія може бути готова до нападу на країни НАТО через 5-8 років, - генінспектор Бундесверу Брейер

брейер

Росія може бути готова до військового нападу на країни НАТО через п’ять-вісім років, як тільки відновить сили після війни в Україні.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

"На той час, виходячи з нашого аналізу, Росія відновить свої сили до такого ступеня, щоб атака на територію НАТО була можливою", – сказав Брейер журналістам під час візиту до Польщі. 

"Я не кажу, що це відбудеться, але що це можливо", - додав він.

"Ми бачимо, що Росія виробляє багато військової техніки, і вона не розміщує всю цю техніку на передовій в Україні... тому в 2029 році ми повинні бути готові. Те, що ми бачимо, є загрозою через п’ять-вісім років", - зазначив Брейер.

Також читайте: Німеччина модернізує армію на випадок ведення бойових дій, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7317) шпигунство (984) диверсія (345)


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Топ коментарі
+5
Та допоможіть роз@бати кацапів вже і не гадайте...
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18.04.2024 19:34
+4
Їм вигідніше на вас зараз напасти, коли у вас зброї мало, а америка в особі трампа погрожує вийти з нато.
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18.04.2024 19:29
+3
Євроідіоти, схаменіться! Які 5-8 років?!! Все розпочнеться у 2027 році. Зарубайте собі на носі.
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18.04.2024 19:45
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Їм вигідніше на вас зараз напасти, коли у вас зброї мало, а америка в особі трампа погрожує вийти з нато.
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18.04.2024 19:29 Відповісти
не меліть дурниць. все у них є і вдосталь аби те кубло гнид ......., а от в тім то і справа, що вже більше 100 років не знають що з тими гидотами робити опісля. як показує історія, аби від того лайна уберегтись, потрібно їх нагодувати і все їм набудувати.

вчіть історію і іншим теж рекомендуйте.

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18.04.2024 20:12 Відповісти
Вчера вечером в подворотне хулиганы забили оптимиста из Бундесвера до «полужизни»..
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18.04.2024 20:19 Відповісти
Боже мій, яка пихатість та зверхність. Ніби самі особисто побували на їхніх складах і все побачили на власні очі.

Ось про Німеччину:

https://hromadske.radio/publications/zhakhlyvyy-stan-nimets-koi-armii-khto-u-ts-omu-vynen-na

Велика Британія

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3845202-britanski-vijska-ne-zmogli-b-vouvati-z-rf-dovse-niz-dva-misaci-the-telegraph.html

Франція

https://defence-ua.com/army_and_war/chi_vzagali_gotova_frantsija_do_vijni_u_jevropi_skilki_u_frantsuziv_tankiv_artileriji_ta_bojovih_litakiv-14707.html

Три найсильніших (на папері) армії у ЄС.
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18.04.2024 20:29 Відповісти
тиждень, Вася, бо 80% пшеків-сцикунів вже сказали що втечуть в Британію за 1 день
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18.04.2024 20:27 Відповісти
30% чи 40% поляків вже підшукують житло в Іспанії на випадок, що скоро тре буде бігти

такими темпами до Ламаншу за три тижні

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18.04.2024 21:15 Відповісти
То й не спішіть бігом самі озброюватися, краще все корисне віддавайте Україні.
Тоді ***** вже не зможе на когось напасти...
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18.04.2024 19:30 Відповісти
Брейєр ти генінспектор чи ектрасенс ?
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18.04.2024 19:31 Відповісти
він бакановим работаєт
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18.04.2024 19:36 Відповісти
І-і-і-і-іі? Які протидії?
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18.04.2024 19:32 Відповісти
Та допоможіть роз@бати кацапів вже і не гадайте...
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18.04.2024 19:34 Відповісти
теж підзаібала ця ..ісдьож???
відбиття 99,7% ракет та бпла випущених іраном по ізраїля показало,
все що летить в їхню сторону і що вони хочуть збити
падає на тій території звідки вилітає
і це прекрасно бачило *****!!!
з ядерними ракерами ***** буде точно теж саме, а ракети нато долетять бо у ***** ппо та про, гавно!!!
і ***** це розуміє
тож ще раз
всі писдячки розумних морд, це не більше ніж відмазка в непостачанні зброї нам
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18.04.2024 21:19 Відповісти
в Ізраїлі 7 влучань балістикою та 3 дронами

кількість випущених ракет та дронів точно невідома дані різняться від 30 ракет до 150
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19.04.2024 01:33 Відповісти
Путинская подружка фрау Меркель уже была готова к нападению Рашки когда пустила под нож 20 бригад бундесвера оставив в замен 6 кадрированных.
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18.04.2024 19:42 Відповісти
Natürlich, пан генерал, значить треба знищити росію за 2 роки
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18.04.2024 19:43 Відповісти
Самі себе лякують. Рашка в роззброєної Україні відсмоктала, про НАТО там і мови нема, хіба менше *******-колаборантів відгодовуйте. Які-небуть страшилки видумують аби нам зброєю не дуже допомагати, типу самим край як треба.
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18.04.2024 19:43 Відповісти
Ну як же вона може бути готова,якщо ви її такими страшними санкціями караєте,газ вже не купуватимете,нафтову ціну лімітуєте,ППО Україні шукаєте,снарядів мільйони обіцяєте....а росія тим часом думає на вас напасти....(((
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18.04.2024 19:44 Відповісти
Євроідіоти, схаменіться! Які 5-8 років?!! Все розпочнеться у 2027 році. Зарубайте собі на носі.
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18.04.2024 19:45 Відповісти
у 2025
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19.04.2024 12:58 Відповісти
Схоже, він був на контакті з абдристовичем, 2-3 дні, плюс з цим, їв з ним мівіну, запарену в ДУС, отими замами з ОПУ …??!
З ким поведешся, того і наберешся!!
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18.04.2024 19:59 Відповісти
Це ще раз підтверджує той сумний факт, що Захід не розумів, не розуміє і ніколи не зрозуміє що таке росія. Прирдурки! У вас не більше 1-2 роки. А може і менше.
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18.04.2024 20:00 Відповісти
Боже поверни їм розум.....
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18.04.2024 20:18 Відповісти
А якщо й нападе то війна,ймовірно, буде на території України. Вляпався "мудрий нАрід" по повній
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18.04.2024 21:41 Відповісти
Вопрос в том что если Украина не выстоит,значить нам прийдётся воевать против Европы,и подготовки к войне с Европой не будет
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18.04.2024 21:49 Відповісти
Не боись, Путин подготовит...
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18.04.2024 23:06 Відповісти
Як тільки стоїть питання про вклад в допомогу, в бундесвері з'являються оракули, які віщують про майбутню війну х.......з НАТО. За пять-сім років встряхнуться і підуть. А КУДОЙ, не каже.
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18.04.2024 22:07 Відповісти
Європа і сьогодні не готова воювати с ******** армією рф.
Там тільки інструктора, а не жодна людина не воювала в тих
умовах як українці.
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19.04.2024 00:08 Відповісти
без перемоги над корупційною мафією в Україні, перемоги у війні не буде
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19.04.2024 00:10 Відповісти
 
 