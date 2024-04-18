Росія може бути готова до нападу на країни НАТО через 5-8 років, - генінспектор Бундесверу Брейер
Росія може бути готова до військового нападу на країни НАТО через п’ять-вісім років, як тільки відновить сили після війни в Україні.
Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"На той час, виходячи з нашого аналізу, Росія відновить свої сили до такого ступеня, щоб атака на територію НАТО була можливою", – сказав Брейер журналістам під час візиту до Польщі.
"Я не кажу, що це відбудеться, але що це можливо", - додав він.
"Ми бачимо, що Росія виробляє багато військової техніки, і вона не розміщує всю цю техніку на передовій в Україні... тому в 2029 році ми повинні бути готові. Те, що ми бачимо, є загрозою через п’ять-вісім років", - зазначив Брейер.
Топ коментарі
+5 Олег Дегтяренко
показати весь коментар18.04.2024 19:34
+4 Randall Flag #387882
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+3 Andrew86
показати весь коментар18.04.2024 19:45
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Ось про Німеччину:
https://hromadske.radio/publications/zhakhlyvyy-stan-nimets-koi-armii-khto-u-ts-omu-vynen-na
Велика Британія
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3845202-britanski-vijska-ne-zmogli-b-vouvati-z-rf-dovse-niz-dva-misaci-the-telegraph.html
Франція
https://defence-ua.com/army_and_war/chi_vzagali_gotova_frantsija_do_vijni_u_jevropi_skilki_u_frantsuziv_tankiv_artileriji_ta_bojovih_litakiv-14707.html
Три найсильніших (на папері) армії у ЄС.
такими темпами до Ламаншу за три тижні
Тоді ***** вже не зможе на когось напасти...
відбиття 99,7% ракет та бпла випущених іраном по ізраїля показало,
все що летить в їхню сторону і що вони хочуть збити
падає на тій території звідки вилітає
і це прекрасно бачило *****!!!
з ядерними ракерами ***** буде точно теж саме, а ракети нато долетять бо у ***** ппо та про, гавно!!!
і ***** це розуміє
тож ще раз
всі писдячки розумних морд, це не більше ніж відмазка в непостачанні зброї нам
кількість випущених ракет та дронів точно невідома дані різняться від 30 ракет до 150
З ким поведешся, того і наберешся!!
Там тільки інструктора, а не жодна людина не воювала в тих
умовах як українці.