Росія може бути готова до нападу на країни НАТО через 5-8 років, - генінспектор Бундесверу Брейер

Росія може бути готова до військового нападу на країни НАТО через п’ять-вісім років, як тільки відновить сили після війни в Україні.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"На той час, виходячи з нашого аналізу, Росія відновить свої сили до такого ступеня, щоб атака на територію НАТО була можливою", – сказав Брейер журналістам під час візиту до Польщі.

"Я не кажу, що це відбудеться, але що це можливо", - додав він.

"Ми бачимо, що Росія виробляє багато військової техніки, і вона не розміщує всю цю техніку на передовій в Україні... тому в 2029 році ми повинні бути готові. Те, що ми бачимо, є загрозою через п’ять-вісім років", - зазначив Брейер.

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