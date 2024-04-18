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Шольц: Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО.

Про це на брифінгу повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС мають робити більше для забезпечення України системами ППО, - Шольц

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - наголосив він.

Автор: 

ППО (3140) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+10
і сьому на прикриття аеродрому з Ф-16

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18.04.2024 19:44
+9
давайте та не зволікайте й у розробці асфальтних катапульт та бітумних гаубиць, зебіли вже не тішаться від позолоченого асфальту від взегалактичного лідора взесвіту.
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18.04.2024 19:41
+8
Украина запускает метеорологические аэростаты с пассивными приемниками средств РЭБ и инфракрасными камерами, - росСМИ

По данным русни, это позволяет пеленговать сигналы от излучения радаров систем ПВО. Например, сигнал от С-400 может быть измерен с расстояния 250-500 км, а инфракрасная камера помогает определить пространственные координаты пусков ракет С-400 или "Искандер-М". Шары поднимаются на высоту 30-35 км, что обеспечивает им огромный радиолокационный горизонт.
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18.04.2024 20:07
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давайте та не зволікайте й у розробці асфальтних катапульт та бітумних гаубиць, зебіли вже не тішаться від позолоченого асфальту від взегалактичного лідора взесвіту.
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18.04.2024 19:41 Відповісти
А Шольц тут до чого?!!!

Це партнери поставлять, ні Неметчина.

Але не попіаритися АнджелаМеркель Шольц не може.
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18.04.2024 20:42 Відповісти
Де Тауруси, Анджела???
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18.04.2024 20:44 Відповісти
спробуйте спочатку прочитати, а вже потім неуважно писати, оскільки й текст короткий та Німеччина- це вірне написання українською.
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18.04.2024 20:55 Відповісти
лідора взесвіту або пройдисвіта.
а не остогидло українцям слухати від них;
може отримати
скоро отримає
маємо погодити,
можемо відправити
хочемо допомогти.....
бо про 6-9 місяців для ф16 ми чуємо вже місяців так 25
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18.04.2024 21:09 Відповісти
від них чи із зебіломарафетів? Коли ці використані гордони на чолі дЄрьмаОПи, хоча б щось втілили б із протрубленого? Стан підготовки інфраструктури чи механіків вас не цікавить, чи вважаєте, що вони ростуть на бруньках ТВаналів Г+Г?
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18.04.2024 21:15 Відповісти
👍🤙
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18.04.2024 19:42 Відповісти
і сьому на прикриття аеродрому з Ф-16

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18.04.2024 19:44 Відповісти
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18.04.2024 19:49 Відповісти
Шольц вроді не пистун типу Байдена. Сказав не дам тауруси - і не дав...
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18.04.2024 19:46 Відповісти
не 3,14зди на Шольца, краще боневтік з асфальтом згадуй. де наші ракети ділись, на шашлики пішли?
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18.04.2024 20:19 Відповісти
Боже збав. Шольц в тій камарільї майже єдиний хто робить те що каже. Це викликає повагу.
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18.04.2024 21:00 Відповісти
тільки сосискою він назвав їх після рішення прислати 5000 касок, які здається, вони так і не прислали....Но то таке. Какая разница, как говорили великіє
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18.04.2024 20:17 Відповісти
Ще раз, дя дуже довірливих. Ключове слово тут "МОЖЕ"
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18.04.2024 19:52 Відповісти
Та хоча б один, але вже. З локацією десь під Часиком, щоби відігнати рашистських бомберів, які КАБами рівняють українські позиції із землею.
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18.04.2024 19:52 Відповісти
так уже 2 загубили. Ці доведеться ставити на тил, інакше довго не проживуть
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18.04.2024 20:18 Відповісти
Це були с-300 а не петріот
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18.04.2024 20:37 Відповісти
Як не намагалась зельня зламати стосунки з Німеччиною, а поки що їй це не вдається!
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18.04.2024 19:54 Відповісти
україна має відновити свій ядерний статус!
будь шо!
як що, україна переможе, і таки будуть вибори, то виграє, той хто відновить бомбу!!!
нахер всіх тих балаболів!!
ракетні шахти, повинні бути готові.
і нехай, хоч якесь падло сунеться!!!
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18.04.2024 19:55 Відповісти
Шахти тепер не актуальні...
Достатньо з коліс.
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18.04.2024 23:20 Відповісти
Чи отримає Україна ці системи? Скоріше ні! А ось з такою політики ви, завше озабочені, отримаєте від путіна швабру в одне місце.
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18.04.2024 19:57 Відповісти
Отримае.
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18.04.2024 20:22 Відповісти
є багато розумних президентів які купували системи Patriot
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18.04.2024 19:59 Відповісти
Дав би ще парочку систем TAURUS - ціни не було би... Став би його рейтинг в Україні навіть вищим за https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-zovnishnoi-polityky-vlady-efektyvnosti-mizhnarodnoi-pidtrymky-ta-vplyvu-zovnishnopolitychnykh-chynnykiv-na-ukrainu-sichen-2024r рейтинг Джо Байдена (який лідирує в січневому опитування проведеного центром Разумкова, розділ "Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до таких іноземних політиків?" )
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18.04.2024 20:00 Відповісти
Украина запускает метеорологические аэростаты с пассивными приемниками средств РЭБ и инфракрасными камерами, - росСМИ

По данным русни, это позволяет пеленговать сигналы от излучения радаров систем ПВО. Например, сигнал от С-400 может быть измерен с расстояния 250-500 км, а инфракрасная камера помогает определить пространственные координаты пусков ракет С-400 или "Искандер-М". Шары поднимаются на высоту 30-35 км, что обеспечивает им огромный радиолокационный горизонт.
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18.04.2024 20:07 Відповісти
Може получити ще не означає отримати. У нас кожен день люди гинуть а ви європейські пісюни тільки бла бла бла бла бла…. Помятаю що байден взагалі ленд-ліз обіцяв… і де????????
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18.04.2024 20:25 Відповісти
Може
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18.04.2024 20:33 Відповісти
Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве, - повідомив очільник МЗС
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18.04.2024 20:50 Відповісти
Не треба так жорстко, бо країна взагалі зостанеться без "керьовників" - їх усіх жаба подушить. ))
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18.04.2024 21:41 Відповісти
А ракети до петриота не дамо , бо це ескалація...
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18.04.2024 21:20 Відповісти
Може отримати, а може не отримати...
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18.04.2024 21:34 Відповісти
Захід не може покрити потреби України та Ізраїлю в системах протиповітряної оборони, пише WSJ.

Київ спустошив свої арсенали, використовуючи дорогі ракети для боротьби з дешевими російськими безпілотниками. Тель-Авів робить ту саму помилку в конфлікті з Тегераном, а європейські країни вишиковуються в чергу за системами ППО для власної оборони.

Була велика черга на закупівлю систем ППО Patriot, які призначені для знищення балістичних ракет.

Наприклад, Швейцарія замовила п'ять батарей Patriot у 2022 році. Але пройде шість років, перш ніж він отримає свою першу батарею, і ще рік, щоб ввести її в експлуатацію, заявили в уряді. Крім того, ці системи коштують недешево. Кожна батарея Patriot, яка має 32 ракети, коштує близько мільярда доларів.
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18.04.2024 21:57 Відповісти
Тут ключове "...можуть..."... Якщо захотять...
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18.04.2024 23:16 Відповісти
 
 