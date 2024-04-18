Шольц: Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО
Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО.
Про це на брифінгу повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.
"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, - це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", - сказав Шольц.
За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.
"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - наголосив він.
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Це партнери поставлять, ні Неметчина.
Але не попіаритися АнджелаМеркель Шольц не може.
а не остогидло українцям слухати від них;
може отримати
скоро отримає
маємо погодити,
можемо відправити
хочемо допомогти.....
бо про 6-9 місяців для ф16 ми чуємо вже місяців так 25
будь шо!
як що, україна переможе, і таки будуть вибори, то виграє, той хто відновить бомбу!!!
нахер всіх тих балаболів!!
ракетні шахти, повинні бути готові.
і нехай, хоч якесь падло сунеться!!!
Достатньо з коліс.
По данным русни, это позволяет пеленговать сигналы от излучения радаров систем ПВО. Например, сигнал от С-400 может быть измерен с расстояния 250-500 км, а инфракрасная камера помогает определить пространственные координаты пусков ракет С-400 или "Искандер-М". Шары поднимаются на высоту 30-35 км, что обеспечивает им огромный радиолокационный горизонт.
Київ спустошив свої арсенали, використовуючи дорогі ракети для боротьби з дешевими російськими безпілотниками. Тель-Авів робить ту саму помилку в конфлікті з Тегераном, а європейські країни вишиковуються в чергу за системами ППО для власної оборони.
Була велика черга на закупівлю систем ППО Patriot, які призначені для знищення балістичних ракет.
Наприклад, Швейцарія замовила п'ять батарей Patriot у 2022 році. Але пройде шість років, перш ніж він отримає свою першу батарею, і ще рік, щоб ввести її в експлуатацію, заявили в уряді. Крім того, ці системи коштують недешево. Кожна батарея Patriot, яка має 32 ракети, коштує близько мільярда доларів.