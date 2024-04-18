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"Слуга народу" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б - якщо не Рада, то Генштаб у 2025 році

Нардеп Роман Грищук

Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада.

Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук в інтерв'ю для LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

На думку нардепа, вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту було "великою помилкою" через те, що спочатку людям дали надію, а потім забрали її.

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Водночас, за його словами, це рішення згодом, у березні 2025 року, ухвалив би Генштаб.

"Ми цю помилку могли б продовжити, якби на цьому етапі так само прийняли [норму], тому що знову живили б надію й пройшов би час. А тоді довелося б Генштабу ухвалювати те рішення, яке зараз ухвалила Верховна Рада", – сказав Грищук.

Народний обранець зазначив, що знайти формулу для демобілізації військових потрібно. Він наголосив, що вірить у те, що правильні напрацювання будуть у майбутньому.

Нардеп розповів, що працюючи над законопроєктом, він був відповідальним за освітню частину, в якій, зокрема, розв'язували питання, пов'язані зі зловживанням вищої освіти для відстрочки від мобілізації.

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"Через декілька ітерацій ми вийшли на формулу, яка виглядає доволі справедливою: якщо ти перший раз здобуваєш відповідний ступінь освіти, незважаючи на вік, ти маєш [відстрочку від мобілізації], тільки другий – не маєш. Я думаю, щодо демобілізації так само ще раз буде якась правильна формула", – додав Грищук.

Автор: 

демобілізація (105) Роман Грищук (8)


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Топ коментарі
+17
Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада.


Криворізький Інститут Права!
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18.04.2024 20:07
+12
ну, так. Цей телепень впевнений, що ГШ у нас законотворчій орган. А чого ще чекати від кавеенщика з шоу "Мамахохотала"...
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18.04.2024 20:25
+12
Дурню! Генштаб НЕ може « прибрати» щось із закону.
Закони редактуе тільки Парламент.
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18.04.2024 20:34
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Гм... дійсно, так чесніше вийшло.
Набагато гірше було б, коли законом передбачили дембель у 2025-му, а потім взяли його і відмінили, з відсилкою на Генштаб.
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18.04.2024 20:05 Відповісти
Дурню! Генштаб НЕ може « прибрати» щось із закону.
Закони редактуе тільки Парламент.
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18.04.2024 20:34 Відповісти
Яке гарне лічеко…

Типовий ноунейм. « Маемо право на помилку».

і ці «цвет нації»… Бест оф Зе бест…
Яка ганьба!
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18.04.2024 21:00 Відповісти
не розповідай дурню...
тобі віщає грищованг чи вангогрищ, аж на 2025й рік
а ти про якесь може, не може, закон....
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18.04.2024 21:04 Відповісти
Не бачу ніякого приводу для весілля та жартів.

Цей поц із « Мамахохатала» це не смішно.
Це трагічно, особливо під час війни.
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18.04.2024 21:21 Відповісти
я сміюсь з його слів та знання законів.
а трагедія у мене такаж як у Вас.
четверо батьків моїх онуків з 2014 і досі. всі убд один в 3ОШБ
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18.04.2024 21:28 Відповісти
« Аби поржати» це теж позиція…
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18.04.2024 21:50 Відповісти
Сам ти дурень.
Передбачалось у першому читанні закону надавати дембель військовослужбовцям, які відслужили після 24.02.2022 року 36 місяців, тобто три роки. А це і є 2025-й рік.
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18.04.2024 21:26 Відповісти
А де ти, "розумнику", прочитав про "прибрав Генштаб"?
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18.04.2024 21:21 Відповісти
Вдягни окуляри:

»Слуга народу" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б - якщо не Рада, то Генштаб у 2025 роціДжерело: »
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18.04.2024 21:45 Відповісти
Ааа...
Так ти цитуєш і звертаєшся до того зебіла, заява якого влізла у цей пост ЦН?
Тоді навіщо відповідаєш на мій коментар?
Лише щоби опинитись зверху коментів і тебе помітили? Тоді надалі роби, будь-ласка, оговорочку.
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18.04.2024 21:52 Відповісти
зе!поц скаже, надо!
сирській скаже, єсть!
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18.04.2024 20:06 Відповісти
одночасно ДУК нищать бо вони вимагають too much
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18.04.2024 20:25 Відповісти
Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада.


Криворізький Інститут Права!
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18.04.2024 20:07 Відповісти
Трускавецька філія...
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18.04.2024 20:10 Відповісти
ну, так. Цей телепень впевнений, що ГШ у нас законотворчій орган. А чого ще чекати від кавеенщика з шоу "Мамахохотала"...
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18.04.2024 20:25 Відповісти
Ну что вы, очень серьезный депутат)) Раньше Грищук выступал в Мама хохотала. На том же уровне и остался.
Он избирался по нашему району. Толка 0, но очень исполнительный для своих начальников паренёк.
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18.04.2024 20:45 Відповісти
Папины юрысты
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18.04.2024 23:13 Відповісти
І тут зеленожопі падли намагаються перевести стрілки на військових....НІ ЦЕ САМЕ ВИ ПРИБРАЛИ,ЗА НАКАЗОМ Zермака.
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18.04.2024 20:08 Відповісти
оце сказав - навіть не старавсь. думає, лохам будь-яка локшина підійде.
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18.04.2024 20:08 Відповісти
Не всі ослики розуміють концепцію морковки на мотузці.
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18.04.2024 20:42 Відповісти
Дивує Українців інше, те, що у змінах, ПОВНІСТЮ відсутнє ПОКАРАННЯ керівників ЦОВВ, держсекретарів, за особисту бездіяльність та невиконання ними особисто заходів з мобілізаційної підготовки у відповідних галузях, структурах, організаціях та підприємствах!!
Винні, тільки прості виконавці на місцях, а керовніки, як завжди над процесом, який вони і повинні проводити!!
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18.04.2024 20:09 Відповісти
95-й квартал він такий - багато шуму, біганини, балаканини і срачу, а прибирають за ним зовсім інші.
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18.04.2024 20:12 Відповісти
Як міг би прибрати Генштаб демобілізацію із вже б прийнятого закону? Він біг би лише звернутися з якимись пропозиціями чи проханнями. Яке б поставили би завдання Генштабу, таке б він і виконував. А йому не поставлено завдання ніякого. Як не було до того, так немає і зараз. Це не закон, а фікція. Видимість якоїсь ніби роботи. Словесні перекрути і акробати. Виходять на арєну циркачі... Ха ха ха.
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18.04.2024 20:12 Відповісти
Чого ви зе гниди "слуги неукраїнського народу" жоден не на фронті?
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18.04.2024 20:13 Відповісти
рому не можно на фронт, бо він "класово блізкій" - кавеенщик, продюсер дебільних шоу і серіалів.
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18.04.2024 20:29 Відповісти
Закона про мобилизацию не получилось. Получи лся закон что честные люди будут воевать до конца, а коррупционеров будут отсиживаться за границей и получать там дивиденды.
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18.04.2024 20:17 Відповісти
І такі мудаки керують країною,пишуть закони?!
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18.04.2024 20:18 Відповісти
Це - і є плоть от плоті народ.
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18.04.2024 20:23 Відповісти
По Мобілізаційному закону наберуть справжніх воїнів, а старбздунів, які зараз являють собою основу ЗСУ, можна було б і вигнати з армії. А без частини про демобілізацію зробити це буде ніяк .
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18.04.2024 20:22 Відповісти
І чим же цей закон такий добрий що наберуть "справжніх"?
А до тепер чогож "справжні" по закордонах?
Чому ж це старі "бздуни" на фронті, а молоді "справжні" по кабаках шляються?
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18.04.2024 23:27 Відповісти
Захищати панське добро - святий обов'язок не самого пана, а його кріпака.
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18.04.2024 20:24 Відповісти
Спочатку нарозповідали воякам по "ухилянтів", яких треба наловити багато, щоб була заміна для демобілізаціїї, а зараз виявилося, розвели, як лохів бійців, які два роки на фронті
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18.04.2024 20:30 Відповісти
Генштаб має право змінювати закони? Це точно депутат, а не клоун якийсь?
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18.04.2024 20:33 Відповісти
Роман Павлович Грищук (нар. 27 серпня 1989, Київ, СРСР) - український політик, телеведучий та актор. Починав творчий шлях у команді КВК, «Збірній КПІ». Керівник студії «Мамахохотала».

У студентські роки Роман грав у КВК. 2012 року вони заснували студію «Мамахохотала». Будучи студентами, мали досвід роботи зі студією «95 Квартал».
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18.04.2024 20:38 Відповісти
Лощённый 3,14дор,ты пойди, и хотябы 3 месяца на нуле посиди, тварь, а потом свою ненасытную ротяку открывай. Терпение солдат НЕ БЕЗГРАНИЧНО.
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18.04.2024 20:38 Відповісти
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18.04.2024 22:11 Відповісти
Якби теща не наїлась грибів, то все одно померла б рано чи пізно.
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18.04.2024 20:40 Відповісти
яка демобілізація ?
Ворог біля воріт!
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18.04.2024 22:00 Відповісти
Просто некорректно такие фразы использовать. Их используют наши враги - террористы..
"Если бы не напали мы, то они бы на нас напали"
"Если бы не били по нпз, то и мы бы не били"
и т.д. ..

все эти фразы "Если бы" имеют сослагательное наклонение, и используются только для фантазий. Очень некорректно такое использовать, после совершения поступка (действия). Независимо от того, какое это действие, положительное или отрицательное
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18.04.2024 22:04 Відповісти
І як давно Генштаб став ухвалювати закони?

СН - ******* тупорилі...
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18.04.2024 22:07 Відповісти
С тех пор как в рейтинге "наивлиятельнейших людей" место занял Ермак...
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19.04.2024 01:01 Відповісти
В словах не має сенсу.
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18.04.2024 22:51 Відповісти
А генштаб має право міняти чи відміняти закони?
Що за дебіл це верзе?
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18.04.2024 23:23 Відповісти
а давайте в следующий раз выберем цыган - те хоть спляшут.
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19.04.2024 01:02 Відповісти
Оце вам мамахахатала шоу бл, тільки тепер ридають на могилах мами не тільки ті що вибрали своїм дітям, чоловікам, братам , батькам смерть від шашлика.
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19.04.2024 04:24 Відповісти
Трускавецкий прохфессор.
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19.04.2024 08:08 Відповісти
 
 