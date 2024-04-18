"Слуга народу" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б - якщо не Рада, то Генштаб у 2025 році
Рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генеральним штабом Збройних Сил України, якби це не зробила Верховна Рада.
Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук в інтерв'ю для LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
На думку нардепа, вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту було "великою помилкою" через те, що спочатку людям дали надію, а потім забрали її.
Водночас, за його словами, це рішення згодом, у березні 2025 року, ухвалив би Генштаб.
"Ми цю помилку могли б продовжити, якби на цьому етапі так само прийняли [норму], тому що знову живили б надію й пройшов би час. А тоді довелося б Генштабу ухвалювати те рішення, яке зараз ухвалила Верховна Рада", – сказав Грищук.
Народний обранець зазначив, що знайти формулу для демобілізації військових потрібно. Він наголосив, що вірить у те, що правильні напрацювання будуть у майбутньому.
Нардеп розповів, що працюючи над законопроєктом, він був відповідальним за освітню частину, в якій, зокрема, розв'язували питання, пов'язані зі зловживанням вищої освіти для відстрочки від мобілізації.
"Через декілька ітерацій ми вийшли на формулу, яка виглядає доволі справедливою: якщо ти перший раз здобуваєш відповідний ступінь освіти, незважаючи на вік, ти маєш [відстрочку від мобілізації], тільки другий – не маєш. Я думаю, щодо демобілізації так само ще раз буде якась правильна формула", – додав Грищук.
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Набагато гірше було б, коли законом передбачили дембель у 2025-му, а потім взяли його і відмінили, з відсилкою на Генштаб.
Закони редактуе тільки Парламент.
Типовий ноунейм. « Маемо право на помилку».
і ці «цвет нації»… Бест оф Зе бест…
Яка ганьба!
тобі віщає грищованг чи вангогрищ, аж на 2025й рік
а ти про якесь може, не може, закон....
Цей поц із « Мамахохатала» це не смішно.
Це трагічно, особливо під час війни.
а трагедія у мене такаж як у Вас.
четверо батьків моїх онуків з 2014 і досі. всі убд один в 3ОШБ
Передбачалось у першому читанні закону надавати дембель військовослужбовцям, які відслужили після 24.02.2022 року 36 місяців, тобто три роки. А це і є 2025-й рік.
»Слуга народу" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б - якщо не Рада, то Генштаб у 2025 роціДжерело: »
Так ти цитуєш і звертаєшся до того зебіла, заява якого влізла у цей пост ЦН?
Тоді навіщо відповідаєш на мій коментар?
Лише щоби опинитись зверху коментів і тебе помітили? Тоді надалі роби, будь-ласка, оговорочку.
сирській скаже, єсть!
Криворізький Інститут Права!
Он избирался по нашему району. Толка 0, но очень исполнительный для своих начальников паренёк.
Винні, тільки прості виконавці на місцях, а керовніки, як завжди над процесом, який вони і повинні проводити!!
А до тепер чогож "справжні" по закордонах?
Чому ж це старі "бздуни" на фронті, а молоді "справжні" по кабаках шляються?
У студентські роки Роман грав у КВК. 2012 року вони заснували студію «Мамахохотала». Будучи студентами, мали досвід роботи зі студією «95 Квартал».
Ворог біля воріт!
"Если бы не напали мы, то они бы на нас напали"
"Если бы не били по нпз, то и мы бы не били"
и т.д. ..
все эти фразы "Если бы" имеют сослагательное наклонение, и используются только для фантазий. Очень некорректно такое использовать, после совершения поступка (действия). Независимо от того, какое это действие, положительное или отрицательное
СН - ******* тупорилі...
Що за дебіл це верзе?