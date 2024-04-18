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Новини
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Реєстр корупціонерів може різко зрости. У нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасне декларування, - НАЗК

Заступник голови НАЗК Артем Ситник

В Україні держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, може різко зрости.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник, відповідаючи на запитання щодо динаміки цього реєстру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Декларування було призупинено, і багато забули подати декларації при звільненні, а це також правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Зараз у нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій. Це може сприяти тому, що кількість осіб у реєстрі порушників може різко зрости", - зазначив Ситник.

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За його словами, найбільше декларацій не подали ті особи, які були звільнені з роботи у державній службі у період, коли декларування було призупинено.

"У нас більше 80% повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій це відносно осіб, які вже звільнені", - уточнив Артем Ситник.

Він зауважив, що коли людина не перебуває на державній службі близько року, вона про декларування просто забуває. Втім, це не знімає відповідальності. До того ж законодавство, яке регламентує видалення осіб з цього реєстру через певний період часу, після ухвалення Верховною Радою ще не підписав Президент України Володимир Зеленський. Відтак, перебування осіб у цьому реєстрі поки є пожиттєвим.

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Наразі в реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, перебуває більше 40 тисяч посадовців. Найбільше цей реєстр використовують при перевірці здійснення держзакупівель.

Автор: 

корупція (4675) реєстр (840) Ситник (862) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+2
Нам нужен не реестр, а батальон коррупционеров.
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18.04.2024 20:13
+2
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18.04.2024 20:13
+1
Перший в списку має бути ситник
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18.04.2024 20:15
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Нам нужен не реестр, а батальон коррупционеров.
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18.04.2024 20:13 Відповісти
Головне що це озвучує заступник голови НАЗК, який і сам внесений в реєстр корупціонерів…

так і переможемо
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18.04.2024 20:21 Відповісти
Он уже есть в Монако. Воры и коррупционеры должны в тюрьме сидеть, а вся собственность конфисковываться. Какой нафиг реестр?
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18.04.2024 20:32 Відповісти
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18.04.2024 20:13 Відповісти
Если взял мало, если много то шанс попасть в тюрьму стремится к нулю.
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18.04.2024 20:33 Відповісти
Перший в списку має бути ситник
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18.04.2024 20:15 Відповісти
та, не може бути!
звідки?
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18.04.2024 20:18 Відповісти
Проти невчасного/недостовірного декларування є безвідмовний засіб - нерозглядання справ про невчасне/недостовірне декларування.
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18.04.2024 20:23 Відповісти
Швидше всього у працівників назк різко зросте кількість крузаків
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18.04.2024 20:25 Відповісти
ну если уже Ситник говорит, что они "забули")))
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18.04.2024 20:43 Відповісти
Ми добре знаємо, як класична мафія "відстригає нігті" при небезпеці для себе!
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18.04.2024 20:45 Відповісти
Що толку з того декларування, якщо ніхто не покараний. можна написати пояснення що бджоли принесли і все твої доходи легальні
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18.04.2024 21:19 Відповісти
А что же про реестр олигархов - забыли?
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19.04.2024 11:02 Відповісти
 
 