Реєстр корупціонерів може різко зрости. У нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасне декларування, - НАЗК

В Україні держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, може різко зрости.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник, відповідаючи на запитання щодо динаміки цього реєстру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Декларування було призупинено, і багато забули подати декларації при звільненні, а це також правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Зараз у нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій. Це може сприяти тому, що кількість осіб у реєстрі порушників може різко зрости", - зазначив Ситник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова

За його словами, найбільше декларацій не подали ті особи, які були звільнені з роботи у державній службі у період, коли декларування було призупинено.

"У нас більше 80% повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій це відносно осіб, які вже звільнені", - уточнив Артем Ситник.

Він зауважив, що коли людина не перебуває на державній службі близько року, вона про декларування просто забуває. Втім, це не знімає відповідальності. До того ж законодавство, яке регламентує видалення осіб з цього реєстру через певний період часу, після ухвалення Верховною Радою ще не підписав Президент України Володимир Зеленський. Відтак, перебування осіб у цьому реєстрі поки є пожиттєвим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях, - Ситник

Наразі в реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, перебуває більше 40 тисяч посадовців. Найбільше цей реєстр використовують при перевірці здійснення держзакупівель.