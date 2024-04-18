Україна інформує МОК і Міжнародну спортивну федерацію про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

Україна має список із понад 800 атлетів і російських функціонерів, які не можуть вважатися нейтральними, і інформує Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародну спортивну федерацію про те, коли ці спортсмени намагаються пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри у Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"У нас понад 800 атлетів і російських функціонерів перебувають на нашому сайті (Міністерство молоді та спорту, - Ред.) у списку тих атлетів, які не можуть вважатися нейтральними. Ми чітко відстежуємо, коли хтось із них усе ж таки намагається пробратися через систему кваліфікації, і спільно з Національним олімпійським комітетом інформуємо і Міжнародний олімпійський комітет, і приймаючу сторону, і Міжнародну спортивну федерацію про те, що ці спортсмени не відповідають критеріям нейтральності", - сказав Бідний.

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За його словами, на цьому напрямі є "певні успіхи".

Бідний також повідомив, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 500 спортивних об'єктів, проте українські спортсмени продовжують готуватися до Олімпіади на базах олімпійської підготовки в Україні. Багато спортсменів здійснюють підготовку за кордоном за підтримки міжнародних партнерів.

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