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Новини
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70 000 літрів пального передала мережа ОККО для генераторів на критичній інфраструктурі Харківщини, – перша віцепрем’єрка

Новини компаній

окко

70 тисяч літрів пального для роботи генераторів на об’єктах критичної інфраструктури Харкова та Харківської області передала місцевій обласній військовій адміністрації мережа ОККО.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Мережа автозаправних комплексів OKKO виділяє 70 тис. літрів пального для області. Пальне передадуть Харківська обласна військова адміністрація. Воно буде спрямоване на підтримку безперебійної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Щиро дякую OKKO, що так оперативно відгукнулися на заклик підтримати Харків", – зазначила Юлія Свириденко.

Перша віцепремʼєрка подякувала бізнесу, який готовий подати руку підтримки, коли це необхідно.

"Росіяни обстрілюють місто й область з усіх можливих типів озброєння. З початку року для ударів по Харківщині застосували понад 300 керованих авіабомб. Люди добами сидять без світла. Бізнес або простоює, або працює на генераторах, купуючи тоннами пальне. Але Харків тримається. Дякую всім небайдужим. Дякую бізнесу, який готовий . Разом ми сильніші", – наголосила вона.

Як відомо, з березня Харківський регіон потерпає від особливо інтенсивних обстрілів ворога та нестачі електроенергії, а значна частина підприємств, що підтримують життєзабезпечення Харківської області змушена перейти на використання генераторів, а це у свою чергу вимагає постійного поповнення запасів пального.

Як повідомлялося раніше, ОККО регулярно допомагає пальним найбільш потерпілим внаслідок воєнних дій регіонам. У 2023 компанія оперативно допомогла пальним на 10 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області, до того – 200 тисяч літрів пального надала для відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки після деокупації.

Автор: 

Харківщина (6054) ОККО (71) Свириденко (304) пальне (43)


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Топ коментарі
+2
В кінцевому варіанті ми всі з вами хто заправляється на ОККО заплатили за цей бензин. Ви думаєте шо вони із своєї кишені заплатили за це паливо? Як би не так. Вони просто пропіарились за наш з вами рахунок. Ціни на пальне у цієї компанії найвищі в Україні.
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18.04.2024 20:39
+1
А хіба вони ОККО,не в Україні ?? Захисники України і їх захищають від московитів!! Щось у першої віце-прем'єрки, дивно обмежена подяка…тільки ОККО…
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18.04.2024 20:24
+1
Ціни співставні з конкурентами. Але тільки ОККО пригощає воїнів безкоштовними напоями та хот-догами.......
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18.04.2024 21:30
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А хіба вони ОККО,не в Україні ?? Захисники України і їх захищають від московитів!! Щось у першої віце-прем'єрки, дивно обмежена подяка…тільки ОККО…
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18.04.2024 20:24 Відповісти
А у нас є ще перша віце - прем'єр, щось зовсім не чути, хоча б проаналізувала стан української економіки за 2 роки війни, що нас чекає.
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18.04.2024 20:26 Відповісти
В кінцевому варіанті ми всі з вами хто заправляється на ОККО заплатили за цей бензин. Ви думаєте шо вони із своєї кишені заплатили за це паливо? Як би не так. Вони просто пропіарились за наш з вами рахунок. Ціни на пальне у цієї компанії найвищі в Україні.
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18.04.2024 20:39 Відповісти
Цены это да, но и бензин не плохой, свечи чистые
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18.04.2024 20:45 Відповісти
Тут так, не поспориш. Якість належна. Але ціни на бензин кусаються. Я останнім часом перейшов на BVS 95Pro/ Свічки теж аж блищать, але з додатком на телефоні виходить по 55 грн.
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18.04.2024 20:49 Відповісти
Я езжу часто на машине, но не далеко, потому что до ближайших маркетов не далеко)) поэтому меня цены в окко устраивают. если конечно по 100 км или больше в сутки ездить то да, не выгодно
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19.04.2024 00:01 Відповісти
Та тут же не питання хто скільки їзде. В мене, приміром, біля гаражного кооперативу заправка BVS. Мені зручно заправлятись у них. Кожному своє. Я про те шо є таке у нас в Україні поняття, пропіаритись за рахунок споживачів. Піднімаєш ціну на товар і ці вершки видаєш за благодійність. От я про що.
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19.04.2024 09:56 Відповісти
Ціни співставні з конкурентами. Але тільки ОККО пригощає воїнів безкоштовними напоями та хот-догами.......
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18.04.2024 21:30 Відповісти
Та чого там тільки ОККО пригощає... Я розумію, коли бізнесмен із частини свого особистого прибутку буде пригощати і воїнів, і топливо надавати на підтримку людям і ще якусь благодійність робити. А коли на пару гривень підняти ціну на бензин і з цих грошей робити те шо ми обговорюємо то, на мою думку це просто піар.
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18.04.2024 22:47 Відповісти
Ціни зпівставні з Шелл, ВОГ, Сокар. Але тільки ОККО пропонує такий атракціон щедрості.........
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18.04.2024 23:04 Відповісти
так в окко одна з найвищих цін - і по статистиці вони лідери ринку, це не піар а нормальна бізнес стратегія - що може бути крутіше допомоги ЗСУ!!! Так можеш їхати на заправку коломойського чи ахметова - у них дешевше і може вони так розчуляться що ти у них заправляєшся що скинуть на ЗСУ хоч частину того бабла що один вкрав по Роттердаму а другий вивів з привату
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18.04.2024 23:08 Відповісти
два бензовоза палива це добре...
для бізнесмена середньої руки, а ніяк не для окко.
5 грн з великого лате
на всьому пропонують людям добавити на ЗСУ
і думаю що люди дають, бо я даю
тож
1 мабудь не за свої кровні
2 і чи взагалі витрачають 100% на ЗСУ
бо до 20% на розходи організаторів ніхто не відміняв
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18.04.2024 20:55 Відповісти
70 000 літрів це ж 70 000 000 мілілітрів!
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18.04.2024 22:19 Відповісти
 
 