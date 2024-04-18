Уряд Великої Британії передав Міноборони обладнання для роботи з реєстром військовозобов’язаних "Оберіг"

Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України комп’ютерну техніку для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів "Оберіг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В межах проєкту SDA Україна отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП.

"Уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати, – зазначив спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой.

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