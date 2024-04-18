Уряд Великої Британії передав Міноборони обладнання для роботи з реєстром військовозобов’язаних "Оберіг"
Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України комп’ютерну техніку для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів "Оберіг".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
В межах проєкту SDA Україна отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП.
"Уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати, – зазначив спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой.
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187 "інвалідів після поранень" МО доукомплектує!.
Ммм да уж....
функція вбудована апаратно ?
А ось від хакерів кацапії потрібен міцний захіст.
Федоров у курсі?
ще поясніть будь ласка за позицію Кемерона «не можемо збивати кацапідрські ракети і дрони над Україною бо то другоє»
https://www.reuters.com/world/us-urges-iran-dilute-all-its-near-weapons-grade-uranium-2024-03-06/
Але ж «ета другоє» !!!
UK зробила величезний вклад у майбутню перемогу України.
Вони першими підтримали Україну не словами, а ділами ( Боріс Джонсон, Сунак).
Зараз з Францією вони створили нову Антанту для захисту України.
Тому UK не е парашою.
А те що кацапськи олігархи та « золота молодь рф» гужуе у Лондоні, ніяк цего не змінює.
і що по доказах, зібраних стосовно представників керівництва лейбористської які допомагають рф обходити санкції через Індію ?
є коментарі ?
У барісавих треба було запитати, може якійсь завалявся десь, в Іспанії!!