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Уряд Великої Британії передав Міноборони обладнання для роботи з реєстром військовозобов’язаних "Оберіг"

міноборони

Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України комп’ютерну техніку для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів "Оберіг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В межах проєкту SDA Україна отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП.

"Уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати, – зазначив  спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних

Автор: 

Велика Британія (5539) Міноборони (7300) реєстр (840) диджиталізація (274) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+3
А що та МІ 6 зробить з тими базами? Хіба Великобританія воює з Україною?
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18.04.2024 21:28
+2
В межах проєкту SDA Україна отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у тцк та сп...

187 "інвалідів після поранень" МО доукомплектує!.
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18.04.2024 21:03
+2
Тут в коментарях багато україномовних росіян накидають на союзників.
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18.04.2024 21:26
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В межах проєкту SDA Україна отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у тцк та сп...

187 "інвалідів після поранень" МО доукомплектує!.
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18.04.2024 21:03 Відповісти
Ось Звідки Все Росте...
Ммм да уж....
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18.04.2024 21:04 Відповісти
Техніка сподіваюсь автоматом надсилатиме базу даних до наших стратегічних союзників ?

функція вбудована апаратно ?

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18.04.2024 21:05 Відповісти
UK не параша.

А ось від хакерів кацапії потрібен міцний захіст.
Федоров у курсі?
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18.04.2024 21:09 Відповісти
Якщо UK не параша, чому в Лондоні сидять всі московські олігархи, а на мітинги «за палестину» в тому самому Лондоні виходять сотні тисяч їбанько ?

ще поясніть будь ласка за позицію Кемерона «не можемо збивати кацапідрські ракети і дрони над Україною бо то другоє»
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18.04.2024 21:19 Відповісти
Якби в РФ не було ядерної зброї не було б ето другоє. Палестинці і індуси давно живуть в Великобританії. Російські олігархи володіли спокійно багатьма українськими бізнесами до 2022 року.
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18.04.2024 21:24 Відповісти
Ну в Ірану теж є ядерна зброя

https://www.reuters.com/world/us-urges-iran-dilute-all-its-near-weapons-grade-uranium-2024-03-06/

Але ж «ета другоє» !!!

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18.04.2024 22:56 Відповісти
Поясняю:
UK зробила величезний вклад у майбутню перемогу України.
Вони першими підтримали Україну не словами, а ділами ( Боріс Джонсон, Сунак).

Зараз з Францією вони створили нову Антанту для захисту України.

Тому UK не е парашою.

А те що кацапськи олігархи та « золота молодь рф» гужуе у Лондоні, ніяк цего не змінює.
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18.04.2024 21:36 Відповісти
Ну ладно ладно, шо по заяві Кемерона ?

і що по доказах, зібраних стосовно представників керівництва лейбористської які допомагають рф обходити санкції через Індію ?

є коментарі ?
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18.04.2024 23:00 Відповісти
23 МЛН Персональних даних Укр чоловіків в розпорядженні МИ-6 дякуємо! Ви зробили це разом.
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18.04.2024 21:08 Відповісти
А що та МІ 6 зробить з тими базами? Хіба Великобританія воює з Україною?
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18.04.2024 21:28 Відповісти
Це Тонни паперу формату А4 ?!!
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18.04.2024 21:08 Відповісти
краще б додатково 187 крилатих ракет дали.
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18.04.2024 21:10 Відповісти
Ти шо ....по перше це дорого,а по друге як і просксі лондон все влаштовує як є...так же само як його проксі- прибалтику і польщу....точно добра вони не бажають...вони перш за все за себе дбають...а там є проблема
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18.04.2024 21:27 Відповісти
Та ні. Вже багато зробили британці для українців. І навчали людей. І техніку дали. І навіть ракети теж дали. І ще багато зроблять.
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18.04.2024 21:25 Відповісти
Так вам здається.....по перше - британіяможе тільки багато п..ти....ви з часом зрозумієте ,що робить британія...і роль британії в цьому також величезна...ядумаю історики її оцінять критично....я вам скажу одне,берем гіпотетично можливість різних варіантів,скажем можливість всіх цих варіантів то якщо взяти вогонь щоб горів або погас - британію не цікавить.Вони не зотіли щоб вогонь погас вчора,вони не зочуть щоб він яскраво горів ,бо це дорого і в них немає ресурсу ні фінансового а ні військового, їм потрібно щоб це все тліло....да вони завтра поставлять уряду україни ще 3 танка і 5 ракет плюс компютери для тцк ізразу автомобілі длявідлову і кремації...та вони все зроблять щоб вогонь тлів....ʼанглія кормить рівно так ,щоб нездохли....думай сам...побачиш...але наших чортів зелених вони добре за яйцятримають....а може пообіцяли прикриття,і гроші їхнінаграбовані не видають і сховають цю падаль як український народ переможе і внутріщнього (цю падаль)ізовнішнього (кацапстан) ворогів....
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18.04.2024 22:27 Відповісти
Тут в коментарях багато україномовних росіян накидають на союзників.
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18.04.2024 21:26 Відповісти
Цікаво, в тому обладнані є система геолокації щоб воно часом не стало обладнанням зелених чи їх оточення?
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18.04.2024 21:40 Відповісти
А ухилятов Великобритания не хочет передать?
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18.04.2024 22:11 Відповісти
плять, в клептоманів вже навіть прінтерів нема!!!!
У барісавих треба було запитати, може якійсь завалявся десь, в Іспанії!!
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18.04.2024 22:24 Відповісти
 
 