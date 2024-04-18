Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною", - посол Омельченко
Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".
Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко на французькому телебаченні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", - розповів посол.
Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.
Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
"Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні…
У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці", - заявив Омельченко.
Нагадаємо, у 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв'ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.
Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово - це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.
Також Зеленський сказав: "Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Для мене ви завжди були авторитетом, великим актором".
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це з тої ж опери, чи актор дійсно нагороду заслужив
а чому ми нічого не знаємо ?
https://youtu.be/pxBjYgMJdo0?si=YTi-eOB9rKfu6sIc
2. Перерахуйте заслуги Делона перед Україною окрім інтерв'ю?
Ален Делон гаваріт па францускі
а якшо ти про моральні обов язки перед суспільством, то він навіть будучи кандидатом в президенти казав, шо йому на всіх насрати.
за це його і вибрали
Орден «За заслуги» III степени (4 сентября 2023 года, Украина) - за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире