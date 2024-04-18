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Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною", - посол Омельченко

Ален Делон

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко на французькому телебаченні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", - розповів посол.

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

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Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

"Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні…

У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці", - заявив Омельченко.

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Нагадаємо, у 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв'ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.

Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово - це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.

Також Зеленський сказав: "Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Для мене ви завжди були авторитетом, великим актором".

Автор: 

Зеленський (23659) нагорода (1256)


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Топ коментарі
+33
Зеля - якии ти актор -- ти кривляка
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18.04.2024 21:13
+11
Звичайно для Делона який взяв інтерв'ю в зеленого клоуна нагороди є і будуть, а от для матерів американських добровольців які проводили мітинг біля конгресу в підтримку виділення допомоги Україні в пам'ять про своїх загиблих синів, для цих людей нагород немає і не буде. Не буде нагород для сотень закатованих яких можна було б врятувати якби ця зелена гнида готувалась до війни, а не п#зділа про шашлики. Такі от реалії.
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18.04.2024 21:30
+11
ще є Сігал. Н. Орейро і Ор. Муті. Непочатий край роботи
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18.04.2024 21:39
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Зеля - якии ти актор -- ти кривляка
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18.04.2024 21:13 Відповісти
Ні, пане Валентин, він не кривляка, він музикант - віртуоз піаніст.
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18.04.2024 21:35 Відповісти
То хобі
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18.04.2024 21:37 Відповісти
Якби він так "працював" президентом, як, так віртуозно і з таким захопленням грав на піаніно без штанів, то я би з вами погодилась.
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18.04.2024 21:48 Відповісти
Значить то иого
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18.04.2024 21:53 Відповісти
От він так і працює президентом, як "віртуозно" грав на роялі.
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19.04.2024 00:34 Відповісти
Старенькии анекдот - на завод приіхав закордоннии журналіст і бере інтерв"ю в токаря - ви гарнии працівник а яке в вас хобі - подумав і каже - 20 см -- маистер смик иого за рукав -- без ****** - виправився
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18.04.2024 22:11 Відповісти
пісюніст
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19.04.2024 07:08 Відповісти
РихтХЕР!
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19.04.2024 13:27 Відповісти
Що до акторів
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18.04.2024 23:00 Відповісти
******* депард`ё нагороджував
це з тої ж опери, чи актор дійсно нагороду заслужив
а чому ми нічого не знаємо ?
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18.04.2024 21:13 Відповісти
слова такої виданої людини, сказані про Україну на весь світ, та щей з цитуванням Кобзаря дорогого варті!!!
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18.04.2024 21:24 Відповісти
прикро, що йому цей козій чос, що несе хрінпіду без папірчика, ні один перекладач не зможе донести, навіть якщо пів тексту змінить, щоб не червоніти за лідора 73%.
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18.04.2024 22:41 Відповісти
Ордену "За заслуги перед Україною"?
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19.04.2024 00:36 Відповісти
питання дійсно не просте. Але хай буде. Після нагородження Меркель, мене вчинки Зелебені вже не дивують
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18.04.2024 21:37 Відповісти
Генерал Омельченко. Вся правда о Меркель
https://youtu.be/pxBjYgMJdo0?si=YTi-eOB9rKfu6sIc
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18.04.2024 22:08 Відповісти
Делон - человек известный всему миру, в буквальном смысле. Неоднократно высказывался в поддержку Украины и народа. Он больше чем заслужил
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18.04.2024 23:24 Відповісти
Шана і повага за це Делону. Але знецінення державних нагород - це неповага до держави. Що зовсім не дивно піл час правління Зєрмака.
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19.04.2024 00:41 Відповісти
Ну такое, мне например, вручение награды Делону не кажется обесцениванием. Президент Франции наградил Олега Сенцова Орденом Почетного Легиона - высшая награда страны, думаете Макрон ее обесценил
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19.04.2024 18:02 Відповісти
1. Зеленській не артист. Артист це той хто 5-6 років навчався у театральному чі шось подібному та має відповідний диплом у якому зазначена відповідна професія. Він даже не клоун, бо на клоуна навчаються у цирковому та мають відповідний диплом.
2. Перерахуйте заслуги Делона перед Україною окрім інтерв'ю?
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18.04.2024 21:15 Відповісти
Ален Делон был неоднократно замечен в порочащих его связях с разным говном...
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18.04.2024 21:18 Відповісти
Дід вже старий. Добре що Бубочка хоча б Жерара Дєпард'є не нагородив. З нього б сталося.
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18.04.2024 21:20 Відповісти
ще є Сігал. Н. Орейро і Ор. Муті. Непочатий край роботи
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18.04.2024 21:39 Відповісти
Не пахане поле для нагород.
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18.04.2024 22:24 Відповісти
в нашому випадку не пахне
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18.04.2024 22:48 Відповісти
Це привід нагадати про себе у Франції. Така собі реклама.
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18.04.2024 21:19 Відповісти
Ален Делон нє пйот адєкалон
Ален Делон гаваріт па францускі
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18.04.2024 21:22 Відповісти
Да, тепер, нажаль, недовго йому після такого залишилось.
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18.04.2024 21:23 Відповісти
Якщо в хрінпіду якась особиста симпатія до цього Алена то це не значить що він може роздавати державні нагороди.
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18.04.2024 21:24 Відповісти
юридично може,

а якшо ти про моральні обов язки перед суспільством, то він навіть будучи кандидатом в президенти казав, шо йому на всіх насрати.

за це його і вибрали
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18.04.2024 22:51 Відповісти
На жаль може. Бо народ України (більшість тих, хто прийшов на вибори) дали йому таке право згідно Конституції України.
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19.04.2024 00:51 Відповісти
Еще одним наградил?

Орден «За заслуги» III степени (4 сентября 2023 года, Украина) - за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире
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18.04.2024 21:24 Відповісти
Не переймайтесь, підсунуть вовє указ, підпише і нагородження жирафа депердє
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18.04.2024 21:28 Відповісти
През нагородив Луі де Фюнеса і Фантомаса ! Обох посмертно !!!
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18.04.2024 21:29 Відповісти
Звичайно для Делона який взяв інтерв'ю в зеленого клоуна нагороди є і будуть, а от для матерів американських добровольців які проводили мітинг біля конгресу в підтримку виділення допомоги Україні в пам'ять про своїх загиблих синів, для цих людей нагород немає і не буде. Не буде нагород для сотень закатованих яких можна було б врятувати якби ця зелена гнида готувалась до війни, а не п#зділа про шашлики. Такі от реалії.
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18.04.2024 21:30 Відповісти
але сам Делон нічого у блазня не просив. Що треба було відмовитись?
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18.04.2024 21:42 Відповісти
До А. Делона питань немає, йому дали нагороду він взяв, питання до пріоритетів державної політики питання у відношенні до рідних чиї близькі загинули.
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18.04.2024 22:00 Відповісти
Це і все на що здатний безтолковий ішак.
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18.04.2024 21:34 Відповісти
Також Зеленський сказав: "Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Джерело: Та він ніколи не був актором від слова зовсім. Та й президентом ніколи не був, хоч і займає відповідну посаду!
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18.04.2024 21:44 Відповісти
Так і мама Рімма підтвердила це, коли відповіла на зауваження, що артист претендує на посаду президента "Він не артист, він юрист, у нього диплом юриста". Ось про артиста і диплом - не збрехала, а те, що юрист, так мабуть кожен українець більше юрист, чим це неподобство.
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19.04.2024 00:55 Відповісти
Я і мій народ?????? тИ повинен писати я і моя гоп компанія........ Ну і т.п. ти за кого себе маєш??? тИ не царьок і ні коли їм не будеш!!! І не тобі кидатися такими словами!!!
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18.04.2024 21:47 Відповісти
( Я і мій народ,...", - заявив Омельченко ) -З царьом ще наші діди покінчили в 1917 році та 2024 році появились нові царькі - з ними теж розберемось.
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18.04.2024 22:38 Відповісти
Судячі з останніх рейтингів, нагороди повинен роздавати дєрьмак. Валодья паніжен.
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18.04.2024 21:54 Відповісти
Немає слів,одні емоції!
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18.04.2024 22:00 Відповісти
Та він же геть дементний! ,,Де я, хто я"!Яка нагорода?
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18.04.2024 22:07 Відповісти
Сьогодні поховали Капранова. зепідр міг би його посмертно нагородити за потужний вклад у розвиток української мови, літератури, історії і ютубу. Так ні, зепідр нагородив якого француза, який ніразу навітьв Україні не був.
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18.04.2024 22:14 Відповісти
Капранов - не Єрмак. Або Татаров
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18.04.2024 22:36 Відповісти
Достойного громадянина повинен нагороджувати достойний Президент.
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19.04.2024 00:58 Відповісти
Наступним буде П'єр Рішар.Стало соромно за кошового і пікало,вирішив справжнього актора нагородити.Роздавальник земель,паспортів,орденів українських.Незрозуміло за що на нього змахи.
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18.04.2024 22:19 Відповісти
Ну це його відосики вручення нагород бла бла і ВСЕ
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18.04.2024 22:22 Відповісти
Ось так державні нагороди і обісцінюються…..там лисому з кварталу ще героя України не дали? А Олі Поляковій? А Манатік з Таньою Ліберман ще не герої? А Вініка нагородили?
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18.04.2024 22:35 Відповісти
Дайошь ротарыхе, "бедолагу" кондратий выцепил на кооперативе в кацапских епенях.
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18.04.2024 22:48 Відповісти
оля... Я вас умоляю, тока не надо про тупую дылду.
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18.04.2024 22:49 Відповісти
Интересно, а с какого бодуна такая движуха, типо , пiдлабузницький вариант, шо-та попрошайкой выканючить у жабоедов?
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18.04.2024 22:46 Відповісти
Підозрюю що хтось Вові сказав, що Макрон та особливо його дружина - дуже поважають А.Делона і від цього багато що залежить….
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18.04.2024 22:53 Відповісти
Ключові слова "Ален Делон...висловив своє захоплення ним", та "Зеленський, у свою чергу нагородив" Інструкція для всіх інших.
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18.04.2024 22:58 Відповісти
не знаю как для меня Ален Делон как актер посредственность сколько фильмов с его участием не пересмотрел ни чего особенного в нем не находил - как говориться : Ален Делон красивее Бельмондо но все идут именно на Бельмондо , при совке из зарубежных фильмов часто крутили с участием Бельмондо и Делона
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18.04.2024 23:00 Відповісти
Цікаво, а путін його також нагородив за хвалебні відгуки на власний рахунок?
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18.04.2024 23:01 Відповісти
Воно народилось, поки живе і здохне порхатим недоумком...
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18.04.2024 23:19 Відповісти
завдяки демократії провінційний актьорішка народної самодіяльности отримав змогу доторкнутися до великого актора
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19.04.2024 00:43 Відповісти
Зорро никогда не стучал членом по пианино.
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19.04.2024 02:15 Відповісти
политика, французы любят Алена, значит медальку ему, все правильно
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19.04.2024 08:20 Відповісти
Освічені люди кажуть «Мій народ і я», а неуч з дипломом каже «Я і мій народ».
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19.04.2024 10:46 Відповісти
 
 