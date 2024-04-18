Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі США: У нас немає плану Б, має спрацювати план А

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився прогнозувати перспективи ухвалення нового закононопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголосив, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".

Про це він заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закрити "біолабораторії" та провести вибори: Трампістка Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про допомогу Україні

"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену. – Ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередденими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.

"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулось довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.