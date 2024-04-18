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Новини Допомога Україні
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Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі США: У нас немає плану Б, має спрацювати план А

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився прогнозувати перспективи ухвалення нового закононопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголосив, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".

Про це він заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".

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"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену. – Ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередденими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.

"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулось довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5

Пакет допомоги
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18.04.2024 21:37
+5
За два роки можна було і поворушити звивинами і придумати план Б
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18.04.2024 21:49
+5
Поу, ти ж казав шо у вас зеленого гівна, купа планів. І А, і Б і С, і Д.
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18.04.2024 21:52
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Йой, зіго-хайлям подавай у владу Гринкевичив, Соню Морозюк, Хмельницького, медведчука, шуфрича, дохлого киву, та купу іншого непотребу..., головне щоби циркуль правильні показники давав.
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18.04.2024 21:58 Відповісти
Як це відмовився від прогнозів? -- а чуика?
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18.04.2024 21:35 Відповісти
А хтось ще нещодавно розповідав що мають і ''Б'' план.
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18.04.2024 21:36 Відповісти

Пакет допомоги
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18.04.2024 21:37 Відповісти
А як же брехня зеленського про план Б, яка була раніше.
Я завжди говорив, що у зелених лише один план і це не план А, а план повна Х...я!
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18.04.2024 21:40 Відповісти
Там швидше за все буде план Г
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19.04.2024 00:05 Відповісти
Підкаблучник єрмаковський!
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18.04.2024 21:46 Відповісти
Просто. никчемный пеньтюх.
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18.04.2024 22:36 Відповісти
Безплатновий ти наш, на посаді в Уряді, для власної пенсії…
І ось таке, продовжується в Україні, з 2019 року!!!
Західні Партнери, знають ще більші ляпи та зашквари, від отих при посадах в Уряді та його Урядовому кварталі95….
Пильнуймо Україну від приблуд95!
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18.04.2024 21:47 Відповісти
За два роки можна було і поворушити звивинами і придумати план Б
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18.04.2024 21:49 Відповісти
Звісно, що у вас єдиний план - той, який можна скурити. Недієздатні ідіоти, яких ідіотизм лохторату привів до влади.
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18.04.2024 21:52 Відповісти
Поу, ти ж казав шо у вас зеленого гівна, купа планів. І А, і Б і С, і Д.
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18.04.2024 21:52 Відповісти
Защоканець.
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18.04.2024 22:13 Відповісти
Малоймовірно, що Сполучені Штати нададуть Україні більше допомоги, ніж на початку війни.
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18.04.2024 22:54 Відповісти
Навіщо знущатися з України?

Кулеба сказав простою мовою:
» Давайте вже збою! Ніяких полу мір!».

Заява чітка та зрозуміла. Україна ще раз показує, що балачки не на часі.
Потрібно прокидатися бо далі буде вже пізно.

12 коментів вже написано та ні одного у підтримки позиції України!?
Дивна річ, як до української аудіторіі…
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18.04.2024 22:57 Відповісти
ці зелені гандони не є Україною, вони є паразитом на її тілі і коменти йдуть проти паразитів а не країни
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19.04.2024 01:42 Відповісти
Принятие пакета (даже если он будет в дальнейшем пропущен верхней палатой) означает предоставление Украине минимума. Чтобы она не загнулась в ближайшее время. Ad minimum, так сказать. Вина украинцев тоже здесь есть. Думаю, что если бы государственная власть Украины, в течение последнего года прилагала максимум усилий для наращивания военного потенциала страны, а западные партнеры это ясно видели, то не было бы того состояния, что Украина стала заложником внутрипартийной борьбы в США. За свои собственные ошибки надо платить и обычно много дороже, чем предполагаешь. Что ж, украинцам придется заплатить. Кровью.
Самое печальное в том, что представители государственной власти (и Кулеба в их числе) воспринимают это своё политическое и дипломатическое поражение, как некую победу.
"Я сказал..., я напомнил....". Родной, вы не сказали, вы обос@@@ись по полной программе.
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19.04.2024 03:41 Відповісти
Щоооо? Як немає плану Б?
Зебіл завжди хвастався,що в нього купа стратегій, і якщо вже план А не пройде, то є ще бе, це, де
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19.04.2024 08:15 Відповісти
 
 