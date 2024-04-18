Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі США: У нас немає плану Б, має спрацювати план А
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився прогнозувати перспективи ухвалення нового закононопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголосив, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".
Про це він заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".
"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену. – Ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередденими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.
"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулось довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.
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Пакет допомоги
Я завжди говорив, що у зелених лише один план і це не план А, а план повна Х...я!
І ось таке, продовжується в Україні, з 2019 року!!!
Західні Партнери, знають ще більші ляпи та зашквари, від отих при посадах в Уряді та його Урядовому кварталі95….
Пильнуймо Україну від приблуд95!
Кулеба сказав простою мовою:
» Давайте вже збою! Ніяких полу мір!».
Заява чітка та зрозуміла. Україна ще раз показує, що балачки не на часі.
Потрібно прокидатися бо далі буде вже пізно.
12 коментів вже написано та ні одного у підтримки позиції України!?
Дивна річ, як до української аудіторіі…
Самое печальное в том, что представители государственной власти (и Кулеба в их числе) воспринимают это своё политическое и дипломатическое поражение, как некую победу.
"Я сказал..., я напомнил....". Родной, вы не сказали, вы обос@@@ись по полной программе.
Зебіл завжди хвастався,що в нього купа стратегій, і якщо вже план А не пройде, то є ще бе, це, де